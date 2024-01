La rectora de la UOC presenta les prioritats estratègiques del seu mandat

Funció social, singularitat, evolució del model educatiu, aliances, finançament, naturalesa jurídica, governança… són algunes de les prioritats d'actuació que la rectora de la UOC, Àngels Fitó , i el seu equip de govern han compartit amb les més de mil persones de l'equip propi aplegades el dilluns 9 d'octubre al Teatre Coliseum de Barcelona. Al llarg d'un parell d'hores, la rectora Fitó, amb les vicerectores Teresa Guasch i M. Jesús Martínez-Argüelles, els vicerectors Xavier Vilajosana i Manel Jiménez-Morales, i el gerent, Antoni Cahner , ha anat desgranant i explicant les prioritats estratègiques dels primers anys del mandat.

Àngels Fitó ha explicat que la UOC ha de ser referent en una formació al llarg de la vida que sigui inclusiva, de qualitat i transformadora per a les persones, les organitzacions i el món. I és referent perquè, amb mandat públic, genera, reconeix i intercanvia coneixement complex i rellevant, perquè integra les noves oportunitats tecnològiques i perquè manté un diàleg i una col·laboració constants amb la resta d'actors.

Fitó ha indicat que les fites que el seu mandat vol afrontar són les següents:

• Garantir l'alineament de l'estratègia de la Universitat amb la funció social , sincronitzant permanentment la prospecció amb l'estratègia i l'acció, exercint la influència necessària per maximitzar el nostre impacte a Catalunya, Espanya i el món i promovent la comunicació interna —"necessitem una comunicació fluida i directa"— i la projecció externa per millorar el posicionament.

, sincronitzant permanentment la prospecció amb l'estratègia i l'acció, exercint la influència necessària per maximitzar el nostre impacte a Catalunya, Espanya i el món i promovent la comunicació interna —"necessitem una comunicació fluida i directa"— i la projecció externa per millorar el posicionament. • Actualitzar la naturalesa jurídica i el model de finançament de la UOC en el marc del sistema universitari .

"Cal aclarir d'una vegada la nostra consideració jurídica. I cal que blindi la nostra funció pública, però alhora que blindi també el model de gestió que tenim", ha explicat Àngels Fitó.

"És prioritari", ha puntualitzat la rectora, "que es pacti el model de finançament que reconegui i consolidi la contribució social de la Universitat". Fitó ha explicat que s'ha constituït un grup de treball amb diversos departaments de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta actualització tant de la naturalesa jurídica com del model de finançament.

. "Cal aclarir d'una vegada la nostra consideració jurídica. I cal que blindi la nostra funció pública, però alhora que blindi també el model de gestió que tenim", ha explicat Àngels Fitó. "És prioritari", ha puntualitzat la rectora, "que es pacti el model de finançament que reconegui i consolidi la contribució social de la Universitat". Fitó ha explicat que s'ha constituït un grup de treball amb diversos departaments de la Generalitat de Catalunya per fer aquesta actualització tant de la naturalesa jurídica com del model de finançament. • Adequar el model de governança i els òrgans de govern, participació i coordinació.

Això demana, segons la rectora, actualitzar els Estatuts, les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) i el Consell d'Universitat. A més, la voluntat és reforçar el compromís i la participació del Consell Assessor —que cal renovar a finals d'any—, del Consell Alumni i del Consell d'Estudiants per mitjà d'un pla d'acció.



Els mecanismes de coordinació i participació interns també es revisaran. "Cal revisar els engranatges per acompanyar el lideratge i l'acció amb una governança coherent", ha indicat la rectora Fitó.

Acompanyament a l'estudiantat

La vicerectora de Docència i Aprenentatge, Teresa Guasch, ha explicat que cal avançar cap a la implementació d'un sistema d'acompanyament a l'estudiantat inclusiu, eficaç i sostenible i que cal consolidar una avaluació formativa competencial, rigorosa i digital.

La vicerectora ha afegit que cal explorar i aplicar la intel·ligència artificial (IA) al model educatiu. Guasch ha animat els assistents a "participar i influir en el debat sobre el paper de la tecnologia en l'educació" i ha ressaltat que cal "integrar la IA en el model educatiu de manera singular".

Finalment, la vicerectora Guasch ha explicat que la recerca del nostre model educatiu —incloent-hi l'experimentació i l'ús de learning analytics— també és una prioritat del mandat actual, tant per transferir els resultats del model com per fer més competitius els programes formatius actuals.