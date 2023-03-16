4/3/26 · Institucional

Comunicado de la UOC ante el conflicto armado en Oriente Medio

EdMedia

En el contexto político actual, marcado por tensiones crecientes y las dinámicas que están desencadenando crisis de dimensión global, las universidades nos vemos obligadas a reforzar, una vez más, nuestra vocación de servicio a la sociedad. Formamos personas, generamos conocimiento y lo transferimos, y contribuimos así al progreso científico, tecnológico, social y cultural. Al mismo tiempo, fomentamos una ciudadanía crítica y responsable socialmente para fortalecer la calidad democrática.

En este marco, la UOC, ante el conflicto bélico que afecta a Oriente Medio, quiere reiterar su compromiso inequívoco con la dignidad humana, las libertades fundamentales y la convivencia pacífica, y condenar cualquier forma de violencia como vía de resolución de los conflictos. Ante la escalada armada y su impacto devastador sobre la población civil, hace un llamamiento al alto inmediato de las hostilidades y a la recuperación de los canales diplomáticos y del derecho internacional para resolver el conflicto. 

Reafirmamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas y con las comunidades académicas que sufren sus consecuencias, y expresamos la voluntad de contribuir, desde el conocimiento, el diálogo y la cooperación internacional, a la defensa de los valores democráticos y a la construcción de una paz justa y duradera.

La universidad ha activado los mecanismos de atención, apoyo y acompañamiento necesarios para los miembros de la comunidad UOC que se han visto afectados por la situación.

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