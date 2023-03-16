En el context polític actual, marcat per tensions creixents i les dinàmiques que estan desencadenant crisis de dimensió global, les universitats ens veiem obligades a refermar, una vegada més, la nostra vocació de servei a la societat. Formem persones, generem coneixement i el transferim, i contribuïm al progrés científic, tecnològic, social i cultural. Al mateix temps, fomentem una ciutadania crítica i responsable socialment per enfortir la qualitat democràtica.
En aquest marc, la UOC, davant el conflicte bèl·lic que afecta l'Orient Mitjà, vol reiterar el seu compromís inequívoc amb la dignitat humana, les llibertats fonamentals i la convivència pacífica, i condemnar qualsevol forma de violència com a via de resolució dels conflictes. Davant l'escalada armada i el seu impacte devastador sobre la població civil, fa una crida a l'aturada immediata de les hostilitats i a la recuperació dels canals diplomàtics i del dret internacional per resoldre el conflicte.
Reafirmem la nostra solidaritat amb totes les persones afectades i amb les comunitats acadèmiques que en pateixen les conseqüències, i expressem la voluntat de contribuir, des del coneixement, el diàleg i la cooperació internacional, a la defensa dels valors democràtics i a la construcció d'una pau justa i duradora.
La Universitat ha activat els mecanismes d'atenció, suport i acompanyament necessaris per als membres de la comunitat UOC que s'han vist afectats per la situació.