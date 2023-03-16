El eclipse solar dispara las reservas y la expectación colectiva

El 12 de agosto de 2026, durante poco más de un minuto, el día se oscurecerá antes de la puesta de sol en algunos puntos del territorio. El eclipse solar total será visible en una franja de la península Ibérica y de las islas Baleares, mientras que en el resto de España se podrá observar como eclipse parcial. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), en ciudades como Burgos el eclipse empezará a las 19.33 horas y llegará al máximo a las 20.29 horas. La totalidad durará 104 segundos, con el Sol a solo 8 grados de altura.

El interés va mucho más allá de la astronomía. Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) analizan cómo un fenómeno de pocos minutos puede activar reservas hoteleras, movilidad, actividades divulgativas, expectación social y riesgos oculares si no se observa con la protección adecuada.

La dimensión turística ya es visible. Según la agencia Reuters, las reservas hoteleras internacionales en pequeñas ciudades situadas en la ruta del eclipse han aumentado un 383 % este año, y el acontecimiento podría generar 362 millones de euros en gasto turístico. El Gobierno español espera atraer a unos 10 millones de astroturistas extranjeros. Según datos de Booking, las reservas para la noche del 12 de agosto han crecido un 260 % en la Coruña, un 170 % en León y un 120 % en Burgos. El visualizador del IGN permite consultar los horarios, la duración, el oscurecimiento y la elevación del Sol por municipio.

Cuando el astroturismo deja de ser un nicho

El astroturismo se ha definido tradicionalmente como un turismo de intereses especiales dirigido a un público reducido con motivaciones científicas, culturales y de contacto con la naturaleza. También forma parte de un modelo de turismo experiencial arraigado al paisaje, a la narrativa local y a la oferta cultural, gastronómica y patrimonial del territorio.

"El caso del eclipse de este año, que se verá en gran parte de la península ibérica, es diferente; hablamos de un acontecimiento excepcional que puede actuar como catalizador y transformar temporalmente este nicho en un fenómeno mucho más masivo", explica Lluís Garay, profesor de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC e investigador del grupo NOUTUR (Nuevas perspectivas en turismo y ocio).

El precedente del eclipse solar de 2019 en la región de Coquimbo, en Chile, que atrajo a cerca de medio millón de visitantes, muestra esta mutación. Según Garay, estos fenómenos pueden incorporar un perfil de turista más diverso, más dispuesto al gasto y con motivaciones no siempre vinculadas a la astronomía. El eclipse puede atraer a expertos, aficionados, familias, turistas de verano y viajeros ocasionales.

El beneficio económico no es necesariamente duradero. Garay subraya que los estudios sobre eclipses muestran un impacto importante a corto plazo en alojamiento, restauración, transporte y oferta de experiencias, pero también indican que dicho impacto puede ser efímero. Si el territorio solo se prepara para recibir visitantes durante unas horas o unos días, el resultado puede quedar en un pico puntual de ingresos.