El Gobierno baja el precio de la universidad a las familias monoparentales

El próximo curso académico 2026-2027, todos los grados y másteres habilitantes de las universidades públicas tendrán el mismo coste que este curso, y se mantendrá la rebaja del 30 % para el resto de los másteres no habilitantes. Todas estas medidas ya se aprobaron y aplicaron el año pasado, y el Gobierno ha decidido mantenerlas. Así lo establece el nuevo Decreto de precios públicos universitarios para el curso 2026-2027 que ha aprobado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña el 16 de junio, a propuesta del Departamento de Investigación y Universidades.

A partir del próximo curso académico, el 2026-2027, las familias monoparentales disfrutarán de las mismas exenciones en los precios universitarios públicos que las familias numerosas. De este modo, el estudiantado miembro de familias monoparentales de categoría especial tiene derecho a la exención total de los precios fijados en las universidades públicas de Cataluña y en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mientras que el estudiantado miembro de familias monoparentales de categoría general tiene derecho a una exención del 50 % en los precios.

El caso de la UOC

El Decreto de precios de la Generalitat también prevé que el Patronato , el máximo órgano de representación, gobierno y administración de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), fije otros conceptos de matrícula, que se explican por las particularidades metodológicas y del modelo de aprendizaje en línea. Específicamente, en el caso de la UOC se añade un complemento al precio del crédito que corresponde al coste de servicios de apoyo al aprendizaje y de las herramientas y los recursos para el aprendizaje.

Según esto, el Patronato ha aprobado la actualización de los precios de los servicios académicos docentes y no docentes que le corresponde. Así, con el objetivo de adaptarse al incremento general de los costes del entorno, ha dado luz verde a una actualización de tarifas para el ámbito académico del próximo curso manteniendo el compromiso con las bonificaciones clave, articuladas mediante la política de becas, ayudas y descuentos .

Dentro de las titulaciones oficiales, la actualización de precios tendrá un impacto global medio alrededor del 3 % sobre el total de la matrícula. Este porcentaje moderado es el resultado de aplicar un aumento del 6,5 % exclusivamente a los conceptos que fija la propia universidad, concretamente a las herramientas y los recursos para el aprendizaje y a los servicios de apoyo. Además de este ajuste, la UOC mantendrá vigente la bonificación del 20 % establecida para todos los másteres universitarios que no habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas.

Por otro lado, los programas propios, como la formación permanente, los cursos profesionalizadores, los programas de la Escuela de Programación y los del Centro de Idiomas Modernos, experimentarán un aumento generalizado del 3 %.

En paralelo, se ha decidido congelar las tarifas de la formación profesional, del Global MBA y de los cursos de investigación, que mantendrán exactamente los mismos precios actuales. Asimismo, se ha aprobado aplicar un recargo del 45 % sobre el precio total de la matrícula para el estudiantado extranjero no residente procedente de fuera de la Unión Europea o países asimilados.

Otras exenciones o bonificaciones

El acuerdo logrado para el próximo curso universitario mantiene las bonificaciones de otros años, como la que se aplica al alumnado con matrícula de honor o con premio extraordinario proveniente de ciclos formativos de grado superior (CFGS) o bachillerato para que tenga derecho a la exención total de los precios de todos los créditos de los que se matricule por primera vez durante el primer curso de los estudios universitarios. También se mantiene la supresión del recargo para segundas y sucesivas titulaciones, así como la gratuidad de la parte pública del precio de matrícula en determinados casos de víctimas de violencia machista —dentro y fuera del ámbito de la pareja— a través de una convocatoria específica de ayudas de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) que tiene el apoyo del Departamento de Igualdad y Feminismo.

Becas Equidad

Continúan activas las becas Equidad, destinadas al estudiantado de familias en situaciones económicas más vulnerables, que permiten una rebaja de los precios públicos universitarios de entre el 80 y el 70 % (en función del tramo de renta) en el caso de los estudios de grado, y de entre el 20 y el 25 % en el caso de los másteres habilitantes.

¿Cuánto costará la matrícula en la UOC?