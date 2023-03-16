El Govern abaixa el preu de la universitat a les famílies monoparentals

El Govern abaixa el preu de la universitat a les famílies monoparentalsDe cara al proper curs, el Govern de la Generalitat de Catalunya mantindrà les rebaixes de preus aprovades l'any passat per als graus i màsters habilitants de les universitats públiques, amb el preu per crèdit més baix
El pròxim curs acadèmic 2026-2027, tots els graus i màsters habilitants de les universitats públiques tindran el mateix cost que aquest curs, i es mantindrà la rebaixa del 30 % per a la resta de màsters no habilitants. Totes aquestes mesures ja es van aprovar i aplicar l'any passat, i el Govern ha decidit mantenir-les. Així ho estableix el nou Decret de preus públics universitaris per al curs 2026-2027 que ha aprovat el Govern de la Generalitat de Catalunya el 16 de juny, a proposta del Departament de Recerca i Universitats.
A partir del pròxim curs acadèmic, el 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. D'aquesta manera, l'estudiantat membre de famílies monoparentals de categoria especial té dret a l'exempció total dels preus fixats a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), mentre que l'estudiantat membre de famílies monoparentals de categoria general té dret a una exempció del 50 % en els preus.
El cas de la UOC
El Decret de preus de la Generalitat també preveu que el Patronat, el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), fixi altres conceptes de matrícula, que s'expliquen per les particularitats metodològiques i del model d'aprenentatge en línia. Específicament, en el cas de la UOC, s'afegeix un complement al preu del crèdit que correspon al cost de serveis de suport a l'aprenentatge i de les eines i els recursos per a l'aprenentatge.
D'acord amb això, el Patronat ha aprovat l'actualització dels preus dels serveis acadèmics docents i no docents que li correspon. Així, amb l'objectiu d'adaptar-se a l'increment general dels costos de l'entorn, ha donat llum verda a una actualització de tarifes per a l'àmbit acadèmic del curs vinent tot mantenint el compromís amb les bonificacions clau, articulades mitjançant la política de beques, ajuts i descomptes.
Dins de les titulacions oficials, l'actualització de preus tindrà un impacte global mitjà entorn del 3 % sobre el total de la matrícula. Aquest percentatge moderat és el resultat d'aplicar un augment del 6,5 % exclusivament als conceptes que fixa la mateixa Universitat, concretament a les eines i els recursos per a l'aprenentatge i als serveis de suport. A banda d'aquest ajust, la UOC mantindrà vigent la bonificació del 20 % establerta per a tots els màsters universitaris que no habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades.
D'altra banda, els programes propis, com la formació permanent, els cursos professionalitzadors, els programes de l'Escola de Programació i els del Centre d'Idiomes Moderns, experimentaran un augment generalitzat del 3 %.
En paral·lel, s'ha decidit congelar les tarifes de la formació professional, del Global MBA i dels cursos de recerca, que mantindran exactament els mateixos preus actuals. Així mateix, es manté el recàrrec del 45 % sobre el preu total de la matrícula per a l'estudiantat estranger no resident provinent de fora de la Unió Europea o països assimilats.
Altres exempcions o bonificacions
L'acord assolit per al pròxim curs universitari manté les bonificacions d'altres anys, com la que s'aplica a l'alumnat amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari provinent de cicles formatius de grau superior (CFGS) o batxillerat a fi que tingui dret a l'exempció total dels preus de tots els crèdits dels quals es matriculi per primera vegada durant el primer curs dels estudis universitaris. També es manté la supressió del recàrrec per a segones i successives titulacions, així com la gratuïtat de la part pública del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista —dins i fora de l'àmbit de la parella— a través d'una convocatòria específica d'ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) que té el suport del Departament d'Igualtat i Feminisme.
Beques Equitat
Continuen actives les beques Equitat, destinades a l'estudiantat de famílies en situacions econòmiques més vulnerables, que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris d'entre el 80 i el 70 % (en funció del tram de renda) en el cas dels estudis de grau, i d'entre el 20 i el 25 % en el cas dels màsters habilitants.
Quant costarà la matrícula a la UOC?
Per saber el cost estimat de la matrícula per a cada titulació, s'ha de tenir en compte que aquest cost depèn de les circumstàncies específiques de cadascú i del nombre d'assignatures que es decideixi cursar cada semestre. Es pot fer una simulació utilitzant la calculadora del preu de matrícula. Per obtenir més informació, pots demanar més detalls a través del formulari Sol·licitar informació que hi ha a les pàgines de cada programa.