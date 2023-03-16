"Apostamos por una feria más cercana al estudiantado, adaptada y próxima"La directora de los Servicios de Carrera Profesional y Empleo de la UOC comenta las novedades de la VI Feria Virtual de Empleo y analiza cómo evoluciona el mercado laboral
Psicóloga de formación, con un posgrado en Desarrollo del Talento y un Executive MBA, Brigitte Pérez Morey inició su trayectoria en empresas multinacionales especializadas en la selección, formación y gestión de personas, y ha consolidado su recorrido en el ámbito universitario, donde lidera servicios vinculados a la empleabilidad y el desarrollo profesional.
Actualmente dirige los Servicios de Carrera Profesional y Empleo de la UOC, desde donde impulsa un modelo que sitúa las competencias y el acompañamiento en el centro del crecimiento profesional.
En el marco de la VI Feria Virtual de Empleo de la UOC, que se celebrará entre los días 28 y 30 de abril y que, en ediciones anteriores, ha superado los 4.000 participantes registrados y ha reunido a cerca de 200 empresas, analiza cómo evoluciona la relación entre universidad y mercado laboral, el papel de la tecnología en los procesos de selección y la creciente necesidad de acompañamiento personalizado en trayectorias profesionales cada vez más complejas.
La Feria Virtual de Empleo llega a una nueva edición. ¿Cuál es el objetivo principal de este año? ¿Cuáles son las principales novedades de esta edición con respecto a las anteriores?
El objetivo principal de esta sexta edición es poner en valor la orientación profesional y el acompañamiento a lo largo de la trayectoria laboral, como herramientas clave para tomar decisiones conscientes, para definir el camino profesional con confianza y para adaptarse a un mercado en constante cambio. Y queremos hacerlo sin perder de vista las ventajas que ofrece la tecnología, pero situando siempre el factor humano en el centro.
Esta edición incorpora novedades muy concretas que hacen la feria más completa y más cercana al estudiantado. Una de las más destacadas es que la feria se llevará a cabo íntegramente a través del Career Center, la plataforma de empleabilidad propia de la UOC. Este cambio no es menor: nos permite tener un ecosistema integrado con la bolsa de trabajo y los perfiles de empresa, mejorar el acompañamiento y la comunicación, dar continuidad a la actividad generada más allá de los tres días de la feria y tener más trazabilidad para evaluar el impacto real.
¿Qué nos puedes avanzar del programa de esta sexta edición?
En cuanto al programa, hemos incorporado varias novedades: los Cafés NetUOCking, espacios de encuentro entre los y las estudiantes, dinamizados por la UOC, para fomentar el networking entre participantes, tal como sucedería en una feria presencial. Las empresas, además, abrirán agendas de entrevistas breves durante los tres días para conocer directamente el talento UOC.
A lo largo de los tres días de la feria, ofrecemos 90 sesiones de orientación individual, para que cada participante tenga las herramientas y la seguridad necesarias que le permitan afrontar cada interacción con las empresas. El programa incluye también un ciclo de ponencias centradas en el desarrollo profesional, el mercado de trabajo y la empleabilidad, para que la feria sea también un espacio de aprendizaje y de reflexión.
¿Hay más novedades?
Sí. Como elemento de dinamización, hemos diseñado los Retos Flash DISC: a lo largo de la feria, las personas participantes podrán optar a una licencia del test de autoconocimiento Target DISC y a una plaza en un taller para interpretar los resultados. Un modo de aprender y participar de manera activa durante el evento.
Y, por último, hemos creado un canal público de avisos en un espacio Google para que las personas participantes tengan toda la información clave y las novedades de última hora centralizadas en un solo lugar.
“La orientación profesional personalizada es más necesaria que nunca”
Si tuvieras que resumir esta edición en un par de ideas o conceptos clave, ¿cuáles serían?
Adaptación y cercanía. Hemos querido diseñar una feria más cercana al estudiantado: que se ajuste a su momento vital, que les dé herramientas reales de preparación y que les ofrezca la oportunidad de participar de una experiencia colectiva, a pesar de la distancia física. Es la edición más práctica y útil que hemos diseñado hasta ahora, y hemos construido una feria pensada para sus necesidades reales: con acompañamiento previo, herramientas concretas y un programa que acompaña de principio a fin.
¿Qué diferencia a la feria de la UOC de otras ferias de empleo universitarias?
La UOC tiene una comunidad muy singular: personas que mayoritariamente estudian mientras trabajan, cuidan a familiares o gestionan proyectos propios. Eso hace que nuestros y nuestras estudiantes tengan un perfil profesional muy maduro, con una capacidad de aportación inmediata que otros perfiles universitarios no siempre tienen.
Pero, además del perfil maduro, hay una dimensión competencial que nos diferencia de forma muy clara. Estudiar en la UOC, en un entorno 100 % digital, desarrolla competencias que el mercado laboral demanda cada vez más: autonomía, autogestión, capacidad de priorización, competencias digitales avanzadas y aprendizaje continuo. Estas son competencias vividas y demostradas a lo largo de la formación. Las empresas lo saben, y por eso participan en la feria.
¿Cómo se integra esta feria dentro de la estrategia global de empleabilidad de la UOC?
La feria es uno de los elementos clave de nuestro modelo de empleabilidad, pero no es un elemento aislado. Se integra dentro de una estrategia que trabaja en dos dimensiones: la orientadora, que acompaña a la persona a lo largo de su trayectoria formativa y profesional, y la empleadora, que promueve la conexión con el mercado laboral y facilita el contacto con empresas y oportunidades reales.
La feria actúa como punto de encuentro visible de un trabajo que realizamos todo el año: la publicación de ofertas, las sesiones sectoriales, los recursos del Career Center… La feria sintetiza y proyecta todo el ecosistema de empleabilidad de los Servicios de Carrera Profesional y Empleo.
¿Cuáles son las cifras clave de esta edición (empresas, participantes, ofertas, etc.)?
En estos momentos, a una semana de empezar la feria, tenemos 170 empresas participantes y casi 400 ofertas de trabajo disponibles para las personas inscritas. Son cifras que año tras año no paran de crecer y que reflejan la confianza creciente del mercado en el talento UOC.
Pero quizás la cifra que más nos ha sorprendido positivamente es la de los talleres preparatorios que hemos organizado previamente a la feria: hemos superado todas las expectativas y hemos conseguido alrededor de 1.500 personas inscritas en total. Ello nos dice que el estudiantado no solo quiere participar en la feria, sino también llegar preparado a ella.
Las inscripciones a la feria continúan abiertas y las empresas siguen publicando ofertas, de modo que el total de participantes y de ofertas podremos compartirlo una vez finalice el evento.
Más allá de la inserción laboral, ¿qué valor añadido aporta la feria a los participantes?
Para muchas personas, es la primera vez que se sitúan frente al mercado laboral de forma activa y estructurada: preparan su perfil, articulan su relato profesional y toman contacto con lo que las empresas buscan realmente.
Este proceso de preparación, por sí solo, ya tiene un valor enorme. En un mercado cambiante como el actual, esta capacidad de conocerse y de proyectarse profesionalmente es, en sí misma, una competencia clave.
¿Qué perfiles profesionales y competencias son los más solicitados actualmente por las empresas participantes?
Vemos una demanda creciente de perfiles vinculados a la tecnología y a la transformación digital: ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software. Pero también hay una demanda sólida de perfiles de gestión, marketing digital, recursos humanos y áreas de salud y psicología.
En cuanto a las competencias, las empresas buscan cada vez más personas que, además de tener conocimiento técnico, sepan adaptarse, pensar de manera crítica, comunicar con claridad y trabajar en entornos complejos y cambiantes. Las empresas quieren personas que sepan colaborar, liderar y aprender de forma continua.
¿Qué consejos le darías a una persona participante para sacarle el máximo provecho a la feria?
El primero es prepararse antes de la feria. Saber qué empresas participan en ella, tener el perfil de LinkedIn actualizado, tener clara la propia propuesta de valor profesional. En este sentido, hemos organizado talleres preparatorios —sobre LinkedIn, currículums y carta de presentación y entrevistas—, precisamente para ayudar a las personas a llegar a la feria en las mejores condiciones. El éxito de participación de estos talleres nos confirma que el estudiantado valora mucho este acompañamiento previo.
El segundo es perder el miedo al contacto directo. La feria es un espacio de interacción, y las empresas valoran mucho la proactividad y la autenticidad. No hay que tener un discurso perfecto, pero sí tener claro quién eres y qué ofreces.
Y el tercero es aprovechar el momento para explorar, incluso más allá de lo que tenías previsto. A veces, la mejor oportunidad es la que no esperabas.
¿Hacia dónde evolucionarán las ferias de empleo en los próximos años? ¿Qué papel tendrán en ellas la tecnología y la inteligencia artificial?
Las ferias de empleo evolucionan hacia formatos cada vez más personalizados y segmentados, y la inteligencia artificial tendrá un papel creciente en ellas: en la recomendación de oportunidades, en el análisis del mercado, en la preparación de las personas candidatas… Pero aquí quiero destacar un riesgo que debemos tener muy presente: la IA tiende a homogeneizar. Cuando todo el mundo usa las mismas herramientas para generar currículums, o cartas de presentación, los perfiles se asemejan cada vez más y es muy difícil destacar.
Por eso la orientación profesional personalizada es más necesaria que nunca. Nuestra función es ayudar a cada persona a identificar y a poner en valor aquello que la hace única: su recorrido, sus motivaciones, su trayectoria singular… Y eso no puede hacerlo la IA, porque requiere escucha, preguntas y la capacidad de ayudar a verse a uno mismo con claridad.