Si tuvieras que resumir esta edición en un par de ideas o conceptos clave, ¿cuáles serían?

Adaptación y cercanía. Hemos querido diseñar una feria más cercana al estudiantado: que se ajuste a su momento vital, que les dé herramientas reales de preparación y que les ofrezca la oportunidad de participar de una experiencia colectiva, a pesar de la distancia física. Es la edición más práctica y útil que hemos diseñado hasta ahora, y hemos construido una feria pensada para sus necesidades reales: con acompañamiento previo, herramientas concretas y un programa que acompaña de principio a fin.

¿Qué diferencia a la feria de la UOC de otras ferias de empleo universitarias?

La UOC tiene una comunidad muy singular: personas que mayoritariamente estudian mientras trabajan, cuidan a familiares o gestionan proyectos propios. Eso hace que nuestros y nuestras estudiantes tengan un perfil profesional muy maduro, con una capacidad de aportación inmediata que otros perfiles universitarios no siempre tienen.

Pero, además del perfil maduro, hay una dimensión competencial que nos diferencia de forma muy clara. Estudiar en la UOC, en un entorno 100 % digital, desarrolla competencias que el mercado laboral demanda cada vez más: autonomía, autogestión, capacidad de priorización, competencias digitales avanzadas y aprendizaje continuo. Estas son competencias vividas y demostradas a lo largo de la formación. Las empresas lo saben, y por eso participan en la feria.

¿Cómo se integra esta feria dentro de la estrategia global de empleabilidad de la UOC?

La feria es uno de los elementos clave de nuestro modelo de empleabilidad, pero no es un elemento aislado. Se integra dentro de una estrategia que trabaja en dos dimensiones: la orientadora, que acompaña a la persona a lo largo de su trayectoria formativa y profesional, y la empleadora, que promueve la conexión con el mercado laboral y facilita el contacto con empresas y oportunidades reales.

La feria actúa como punto de encuentro visible de un trabajo que realizamos todo el año: la publicación de ofertas, las sesiones sectoriales, los recursos del Career Center… La feria sintetiza y proyecta todo el ecosistema de empleabilidad de los Servicios de Carrera Profesional y Empleo.

¿Cuáles son las cifras clave de esta edición (empresas, participantes, ofertas, etc.)?

En estos momentos, a una semana de empezar la feria, tenemos 170 empresas participantes y casi 400 ofertas de trabajo disponibles para las personas inscritas. Son cifras que año tras año no paran de crecer y que reflejan la confianza creciente del mercado en el talento UOC.

Pero quizás la cifra que más nos ha sorprendido positivamente es la de los talleres preparatorios que hemos organizado previamente a la feria: hemos superado todas las expectativas y hemos conseguido alrededor de 1.500 personas inscritas en total. Ello nos dice que el estudiantado no solo quiere participar en la feria, sino también llegar preparado a ella.

Las inscripciones a la feria continúan abiertas y las empresas siguen publicando ofertas, de modo que el total de participantes y de ofertas podremos compartirlo una vez finalice el evento.

Más allá de la inserción laboral, ¿qué valor añadido aporta la feria a los participantes?

Para muchas personas, es la primera vez que se sitúan frente al mercado laboral de forma activa y estructurada: preparan su perfil, articulan su relato profesional y toman contacto con lo que las empresas buscan realmente.

Este proceso de preparación, por sí solo, ya tiene un valor enorme. En un mercado cambiante como el actual, esta capacidad de conocerse y de proyectarse profesionalmente es, en sí misma, una competencia clave.

¿Qué perfiles profesionales y competencias son los más solicitados actualmente por las empresas participantes?

Vemos una demanda creciente de perfiles vinculados a la tecnología y a la transformación digital: ciberseguridad, análisis de datos, inteligencia artificial, desarrollo de software. Pero también hay una demanda sólida de perfiles de gestión, marketing digital, recursos humanos y áreas de salud y psicología.

En cuanto a las competencias, las empresas buscan cada vez más personas que, además de tener conocimiento técnico, sepan adaptarse, pensar de manera crítica, comunicar con claridad y trabajar en entornos complejos y cambiantes. Las empresas quieren personas que sepan colaborar, liderar y aprender de forma continua.

¿Qué consejos le darías a una persona participante para sacarle el máximo provecho a la feria?

El primero es prepararse antes de la feria. Saber qué empresas participan en ella, tener el perfil de LinkedIn actualizado, tener clara la propia propuesta de valor profesional. En este sentido, hemos organizado talleres preparatorios —sobre LinkedIn, currículums y carta de presentación y entrevistas—, precisamente para ayudar a las personas a llegar a la feria en las mejores condiciones. El éxito de participación de estos talleres nos confirma que el estudiantado valora mucho este acompañamiento previo.

El segundo es perder el miedo al contacto directo. La feria es un espacio de interacción, y las empresas valoran mucho la proactividad y la autenticidad. No hay que tener un discurso perfecto, pero sí tener claro quién eres y qué ofreces.

Y el tercero es aprovechar el momento para explorar, incluso más allá de lo que tenías previsto. A veces, la mejor oportunidad es la que no esperabas.

¿Hacia dónde evolucionarán las ferias de empleo en los próximos años? ¿Qué papel tendrán en ellas la tecnología y la inteligencia artificial?

Las ferias de empleo evolucionan hacia formatos cada vez más personalizados y segmentados, y la inteligencia artificial tendrá un papel creciente en ellas: en la recomendación de oportunidades, en el análisis del mercado, en la preparación de las personas candidatas… Pero aquí quiero destacar un riesgo que debemos tener muy presente: la IA tiende a homogeneizar. Cuando todo el mundo usa las mismas herramientas para generar currículums, o cartas de presentación, los perfiles se asemejan cada vez más y es muy difícil destacar.

Por eso la orientación profesional personalizada es más necesaria que nunca. Nuestra función es ayudar a cada persona a identificar y a poner en valor aquello que la hace única: su recorrido, sus motivaciones, su trayectoria singular… Y eso no puede hacerlo la IA, porque requiere escucha, preguntas y la capacidad de ayudar a verse a uno mismo con claridad.