"Apostem per una fira més propera a l'estudiantat, adaptada i pròxima"La directora dels Serveis de Carrera Professional i Ocupació de la UOC explica les novetats de la VI Fira Virtual d'Ocupació i analitza com evoluciona el mercat laboral
Psicòloga de formació, amb un postgrau en Desenvolupament del Talent i un Executive MBA, Brigitte Pérez Morey va iniciar la seva trajectòria en empreses multinacionals especialitzades en la selecció, la formació i la gestió de persones, i ha consolidat el seu recorregut en l'àmbit universitari, on lidera serveis vinculats a l'ocupabilitat i el desenvolupament professional.
Actualment dirigeix els Serveis de Carrera Professional i Ocupació de la UOC, des d'on impulsa un model que posa les competències i l'acompanyament al centre del creixement professional.
En el marc de la VI Fira Virtual d'Ocupació de la UOC, que se celebrarà entre els dies 28 i 30 d'abril i que, en edicions anteriors, ha superat els 4.000 participants registrats i ha acollit prop de 200 empreses, analitza com evoluciona la relació entre universitat i mercat laboral, el paper de la tecnologia en els processos de selecció i la creixent necessitat d'acompanyament personalitzat en trajectòries professionals cada vegada més complexes.
La Fira Virtual d'Ocupació arriba a una nova edició. Quin és l'objectiu principal d'enguany? Quines són les principals novetats d'aquesta edició respecte a les anteriors?
L'objectiu principal d'aquesta sisena edició és posar en valor l'orientació professional i l'acompanyament al llarg de la trajectòria laboral, com a eines clau per prendre decisions conscients, per definir el camí professional amb confiança i per adaptar-se a un mercat en constant canvi. I volem fer-ho sense perdre de vista els avantatges que ofereix la tecnologia, però situant sempre el factor humà al centre.
Aquesta edició incorpora novetats molt concretes que fan la fira més completa i més propera a l'estudiantat. Una de les més destacades és que la fira es durà a terme íntegrament a través del Career Center, la plataforma d'ocupabilitat pròpia de la UOC. Aquest canvi no és menor: ens permet tenir un ecosistema integrat amb la borsa de treball i els perfils d'empresa, millorar l'acompanyament i la comunicació, donar continuïtat a l'activitat generada més enllà dels tres dies de la fira i tenir més traçabilitat per avaluar l'impacte real.
Què ens pots avançar del programa d'aquesta sisena edició?
Pel que fa al programa, hem incorporat diverses novetats: els Cafès NetUOCking, espais de trobada entre els i les estudiants, dinamitzats per la UOC, per fomentar el networking entre participants, tal com passaria en una fira presencial. Les empreses, a més, obriran agendes d'entrevistes breus durant els tres dies per conèixer directament el talent UOC.
Al llarg dels tres dies de la fira, oferim 90 sessions d'orientació individual, perquè cada participant tingui les eines i la seguretat necessàries per afrontar cada interacció amb les empreses. El programa inclou també un cicle de ponències centrades en el desenvolupament professional, el mercat de treball i l'ocupabilitat, perquè la fira sigui també un espai d'aprenentatge i de reflexió.
N'hi ha més novetats?
Sí. Com a element de dinamització, hem dissenyat els Reptes Flash DISC: al llarg de la fira, les persones participants podran optar a una llicència del test d'autoconeixement Target DISC i a una plaça en un taller per interpretar-ne els resultats. Una forma d'aprendre i de participar de manera activa durant l'esdeveniment.
I, finalment, hem creat un canal públic d'avisos en un espai Google perquè les persones participants tinguin tota la informació clau i les novetats d'última hora centralitzades en un sol lloc.
“L'orientació professional personalitzada és més necessària que mai”
Si haguessis de resumir aquesta edició en un parell d'idees o conceptes clau, quins serien?
Adaptació i proximitat. Hem volgut dissenyar una fira més propera a l'estudiantat: que s'ajusti al seu moment vital, que els doni eines reals de preparació i que els ofereixi l'oportunitat de participar d'una experiència col·lectiva, malgrat la distància física. És l'edició més pràctica i útil que hem dissenyat fins ara, i hem construït una fira pensada per a les seves necessitats reals: amb acompanyament previ, eines concretes i un programa que acompanya de principi a fi.
Què diferencia la fira de la UOC d'altres fires d'ocupació universitàries?
La UOC té una comunitat molt singular: persones que majoritàriament estudien mentre treballen, cuiden familiars o gestionen projectes propis. Això fa que els i les nostres estudiants tinguin un perfil professional molt madur, amb una capacitat d'aportació immediata que altres perfils universitaris no sempre tenen.
Però, a més del perfil madur, hi ha una dimensió competencial que ens diferencia de manera molt clara. Estudiar a la UOC, en un entorn 100 % digital, desenvolupa competències que el mercat laboral demana cada vegada més: autonomia, autogestió, capacitat de priorització, competències digitals avançades i aprenentatge continu. Aquestes són competències viscudes i demostrades al llarg de la formació. Les empreses ho saben, i per això hi participen.
Com s'integra aquesta fira dins de l'estratègia global d'ocupabilitat de la UOC?
La fira és un dels elements clau del nostre model d'ocupabilitat, però no és un element aïllat. S'integra dins d'una estratègia que treballa en dues dimensions: l'orientadora, que acompanya la persona al llarg de la seva trajectòria formativa i professional, i l'ocupadora, que promou la connexió amb el mercat laboral i facilita el contacte amb empreses i oportunitats reals.
La fira actua com a punt de trobada visible d'un treball que fem tot l'any: la publicació d'ofertes, les sessions sectorials, els recursos del Career Center… La fira sintetitza i projecta tot l'ecosistema d'ocupabilitat dels Serveis de Carrera Professional i Ocupació.
Quines són les xifres clau d'aquesta edició (empreses, participants, ofertes, etc.)?
En aquests moments, a una setmana de començar la fira, tenim 170 empreses participants i gairebé 400 ofertes de feina disponibles per a les persones inscrites. Són xifres que any rere any no paren de créixer i que reflecteixen la confiança creixent del mercat en el talent UOC.
Però potser la xifra que més ens ha sorprès positivament és la dels tallers preparatoris que hem organitzat prèviament a la fira: hem superat totes les expectatives i hem aconseguit al voltant de 1.500 persones inscrites en total. Això ens diu que l'estudiantat no vol només participar en la fira, sinó arribar-hi preparat.
Les inscripcions a la fira continuen obertes i les empreses segueixen publicant-hi ofertes, de manera que el total de participants i d'ofertes el podrem compartir un cop finalitzi l'esdeveniment.
Més enllà de la inserció laboral, quin valor afegit aporta la fira als participants?
Per a moltes persones, és el primer moment en què es posen davant del mercat laboral de manera activa i estructurada: preparen el seu perfil, articulen el seu relat professional i prenen contacte amb allò que les empreses busquen realment.
Aquest procés de preparació, per si sol, ja té un valor enorme. En un mercat canviant com l'actual, aquesta capacitat de conèixer-se i de projectar-se professionalment és, en si mateixa, una competència clau.
Quins perfils professionals i competències són els més sol·licitats actualment per les empreses participants?
Veiem una demanda creixent de perfils vinculats a la tecnologia i a la transformació digital: ciberseguretat, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, desenvolupament de software. Però també hi ha una demanda sòlida de perfils de gestió, màrqueting digital, recursos humans i àrees de salut i psicologia.
Pel que fa a les competències, les empreses busquen cada vegada més persones que, a més de tenir coneixement tècnic, sàpiguen adaptar-se, pensar de manera crítica, comunicar amb claredat i treballar en entorns complexos i canviants. Les empreses volen persones que sàpiguen col·laborar, liderar i aprendre de manera contínua.
Quins consells donaries a una persona participant per treure el màxim profit de la fira?
El primer és preparar-se abans de la fira. Saber quines empreses hi participen, tenir el perfil de LinkedIn actualitzat, tenir clara la pròpia proposta de valor professional. En aquest sentit, hem organitzat tallers preparatoris —sobre LinkedIn, currículums i carta de presentació i entrevistes—, precisament per ajudar les persones a arribar a la fira en les millors condicions. L'èxit de participació d'aquests tallers ens confirma que l'estudiantat valora molt aquest acompanyament previ.
El segon és perdre la por al contacte directe. La fira és un espai d'interacció, i les empreses valoren molt la proactivitat i l'autenticitat. No cal tenir un discurs perfecte, però sí tenir clar qui ets i què ofereixes.
I el tercer és aprofitar el moment per explorar, fins i tot més enllà del que tenies previst. De vegades, la millor oportunitat és la que no esperaves.
Cap a on evolucionaran les fires d'ocupació en els pròxims anys? Quin paper hi tindran la tecnologia i la intel·ligència artificial?
Les fires d'ocupació evolucionen cap a formats cada vegada més personalitzats i segmentats, i la intel·ligència artificial hi tindrà un paper creixent: en la recomanació d'oportunitats, en l'anàlisi del mercat, en la preparació de les persones candidates… Però aquí vull destacar un risc que hem de tenir molt present: la IA tendeix a homogeneïtzar. Quan tothom fa servir les mateixes eines per generar currículums, o cartes de presentació, els perfils s'assemblen cada vegada més i és molt difícil destacar.
Per això l'orientació professional personalitzada és més necessària que mai. La nostra funció és ajudar cada persona a identificar i a posar en valor allò que la fa única: el seu recorregut, les seves motivacions, la seva trajectòria singular… I això no ho pot fer la IA, perquè requereix escolta, preguntes i la capacitat d'ajudar a veure's un mateix amb claredat.