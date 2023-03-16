¿Qué te llevó a inscribirte en la formación en IA aplicada al entorno empresarial desarrollada por la UOC dentro del proyecto EULEP?

Principalmente, fue la necesidad de entender cómo aplicar la IA de forma práctica y real al entorno empresarial, más allá del enfoque puramente técnico. Trabajo en una empresa con una infraestructura tecnológica muy avanzada, pero en la que aún existen procesos críticos que se gestionan manualmente. La formación de la UOC dentro del proyecto EULEP me pareció interesante porque combinaba visión estratégica, casos reales y enfoque práctico.

¿Qué ha supuesto para ti ganar la EULEP Skills Competition?

Ha sido una satisfacción personal y profesional. No tanto por el premio en sí, sino porque demuestra que lo aprendido en el curso se puede llevar a un caso real y convertirlo en una propuesta con impacto claro para la empresa. También ha sido una gran motivación para seguir profundizando en la aplicación de la IA en entornos empresariales y para impulsar nuevos proyectos de IA dentro de la empresa.

¿Qué destacarías del enfoque práctico de la formación?

Que en todo momento te hace pensar en problemas reales de tu empresa. No te quedas en conceptos teóricos, sino que analizas procesos, detectas ineficiencias y planteas soluciones concretas usando IA. Actividades como el análisis de la cadena de valor, el diagnóstico de AI Readiness o el DAFO centrado en IA te hacen reflexionar sobre a qué tiene sentido aplicar la IA y a qué no. Este enfoque práctico facilita que, al final del curso, tengas no solo una idea, sino una propuesta estructurada, viable y defendible.

¿Qué conocimientos adquiridos durante el curso fueron determinantes para desarrollar el proyecto?

Fueron clave varios aspectos:

El análisis de los procesos y la cadena de valor, para identificar el taller y la gestión de recambios como procesos estratégicos.

El diagnóstico de preparación en IA (AI Readiness) y el DAFO específico, que permitieron justificar la propuesta.

El conocimiento de casos reales de uso de IA (NLP, IA generativa, analítica predictiva) y entender bien cuáles de estos tipos de IA tienen sentido en cada caso.

La evaluación de herramientas de IA confiable, alineadas con principios éticos, gobernanza y protección de datos.

Sin esta base, el proyecto habría sido mucho más conceptual y menos aplicable.

¿Cómo fue el acompañamiento durante el programa formativo?

Fue muy cercano y orientado a mejorar el proyecto. Los materiales estaban bien estructurados y el feedback recibido ayudaba a ordenar ideas y a enfocar mejor el proyecto, sin perder de vista que tenía que ser algo realista y aplicable. No era solo una simple evaluación de actividades, sino una guía en el proceso para que cada actividad encajara con la anterior y con el proyecto final. Eso hizo que madurar la idea y dar forma al proyecto fuera muy fácil.

¿Crees que sin esta formación hubieras podido plantear una solución de IA aplicable a tu empresa?

Con mi experiencia técnica seguramente habría podido plantear alguna solución. Quizás habría planteado alguna automatización puntual o soporte con IA, pero la formación me permitió diseñar una solución integral y más estructurada, con fases, KPI, retorno de inversión, etc., alineada con los objetivos de la empresa y con una adopción realista.

¿En qué consiste exactamente el proyecto de implementación de IA para la gestión del taller y de los repuestos en bonÀrea?

El proyecto propone la implementación de un sistema integral de IA para optimizar la gestión del taller y los recambios, con el objetivo de reducir errores, tiempos y costes. La idea es aplicar la IA como herramienta de apoyo al día a día del taller: desde pedir recambios en lenguaje natural hasta ayudar en el diagnóstico de averías de vehículos, prever necesidades de piezas, planificar mejor el trabajo y automatizar informes. El proyecto incluye varios módulos:

Interpretación inteligente de solicitudes de recambios por voz o texto

Diagnóstico automático de averías asistido por IA generativa

Predicción de necesidades de piezas y mantenimiento predictivo

Planificación inteligente del taller

Automatización de informes y alertas

Todo ello con una implantación progresiva por fases y con indicadores claros de impacto operativo y económico.

¿Cómo ha reaccionado el equipo ante la incorporación de IA en los procesos?

De forma positiva, sobre todo porque se percibe como una herramienta de apoyo que mejora el día a día sin complicar los procesos. El equipo la ve como una ayuda y no como una amenaza. La clave es que la IA mejore la planificación, quite trabajo repetitivo y reduzca errores, no que complique las cosas ni sustituya a las personas.

¿Crees que este caso demuestra que la formación puede traducirse en resultados reales en la empresa?

Sí, totalmente. El proyecto demuestra que, con una buena formación, es posible pasar de aprender conceptos a plantear soluciones reales que aportan valor a la empresa.

¿Qué barreras siguen teniendo las pymes para incorporar IA?

Principalmente el desconocimiento y el miedo a la complejidad. Muchas pymes no saben por dónde empezar o no disponen de tiempo y ven la IA como algo caro o difícil de aplicar a su realidad. A esto, se le suma la resistencia al cambio de una parte de la empresa, la falta de datos bien estructurados sobre los que trabajar y la incertidumbre respecto a los costes de implantación y a la regulación, que muchas pymes perciben como compleja o poco clara.

¿Programas como EULEP ayudan a reducir el miedo o la distancia respecto a la tecnología?

Sí, claramente. Programas como EULEP ayudan a acercar la IA a la realidad de las empresas, lo que reduce el miedo y la distancia con esta tecnología al mostrar casos prácticos y aplicaciones concretas en el día a día. De este modo, la IA deja de percibirse como algo inalcanzable y se presenta como una herramienta útil, también para perfiles no técnicos, orientada a mejorar procesos y apoyar la toma de decisiones.