"La formació en IA ens permet passar del concepte a solucions reals a l’empresa"
David Enrich Pereira, guanyador de l'EULEP Skills Competition
La formació en IA ens permet passar del concepte a solucions reals a l’empresa
Gràcies a la formació en intel·ligència artificial (IA) aplicada a l'entorn empresarial de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), desenvolupada en el marc de la Plataforma Europea d'Experiències d'Aprenentatge (EULEP), David Enrich Pereira ha transformat l'aprenentatge en un projecte amb impacte real a la seva empresa, un treball que l'ha fet guanyar l'EULEP Skills Competition.
David Enrich és enginyer de programari i té gairebé vint anys d'experiència en el desenvolupament d'aplicacions i sistemes empresarials en sectors com les telecomunicacions, l'aeronàutica, l'alimentació i l'R+D. Ha treballat tant a Catalunya com a l'estranger, de manera que ha consolidat una visió àmplia i aplicada de la innovació tecnològica. Actualment, forma part del Departament d'Enginyeria i Energia del grup alimentari bonÀrea, des del qual participa en la transformació digital de processos industrials i operatius impulsant solucions basades en IA per optimitzar la gestió, millorar l'eficiència i donar suport a la presa de decisions.
“Amb una bona formació, és possible transformar l’aprenentatge en solucions reals que aporten valor a l’empresa”
Què et va portar a inscriure't en la formació en IA aplicada a l'entorn empresarial desenvolupada per la UOC dins del projecte EULEP?
Principalment, va ser la necessitat d'entendre com aplicar la IA de manera pràctica i real a l'entorn empresarial, més enllà de l'enfocament purament tècnic. Treballo en una empresa amb una infraestructura tecnològica molt avançada, però en la qual encara existeixen processos crítics que es gestionen manualment. La formació de la UOC dins del projecte EULEP em va semblar interessant perquè combinava visió estratègica, casos reals i enfocament pràctic.
Què ha suposat per a tu guanyar l'EULEP Skills Competition?
Ha estat una satisfacció personal i professional. No tant pel premi en si, sinó perquè demostra que el que vaig aprendre en el curs es pot portar a un cas real i convertir-ho en una proposta amb impacte clar per a l'empresa. També ha estat una gran motivació per continuar aprofundint en l'aplicació de la IA en entorns empresarials i per impulsar nous projectes d'IA dins de l'empresa.
Què destacaries de l'enfocament pràctic de la formació?
Que en tot moment et fa pensar en problemes reals de la teva empresa. No et quedes en conceptes teòrics, sinó que analitzes processos, detectes ineficiències i planteges solucions concretes utilitzant IA. Activitats com l'anàlisi de la cadena de valor, el diagnòstic d'AI Readiness o el DAFO centrat en IA et fan reflexionar sobre a què té sentit aplicar la IA i a què no. Aquest enfocament pràctic facilita que, al final del curs, tinguis no només una idea, sinó una proposta estructurada, viable i defensable.
Quins coneixements adquirits durant el curs van ser determinants per desenvolupar el projecte?
Van ser clau diversos aspectes:
- L'anàlisi dels processos i la cadena de valor, per identificar el taller i la gestió de recanvis com a processos estratègics.
- El diagnòstic de preparació en IA (AI Readiness) i el DAFO específic, que van permetre justificar la proposta.
- El coneixement de casos reals d'ús d'IA (NLP, IA generativa, analítica predictiva) i entendre bé quins d'aquests tipus d'IA tenen sentit en cada cas.
- L'avaluació d'eines d'IA de confiança, alineades amb principis ètics, governança i protecció de dades.
Sense aquesta base, el projecte hauria estat molt més conceptual i menys aplicable.
Com va ser l'acompanyament durant el programa formatiu?
Va ser molt pròxim i orientat a millorar el projecte. Els materials estaven ben estructurats i el feedback rebut ajudava a ordenar idees i a enfocar millor el projecte, sense perdre de vista que havia de ser una cosa realista i aplicable. No era només una simple avaluació d'activitats, sinó una guia en el procés perquè cada activitat encaixés amb l'anterior i amb el projecte final. Això va fer que madurar la idea i donar forma al projecte fos molt fàcil.
Creus que sense aquesta formació haguessis pogut plantejar una solució d'IA aplicable a la teva empresa?
Amb la meva experiència tècnica segurament hauria pogut plantejar alguna solució. Potser hauria plantejat alguna automatització puntual o suport amb IA, però la formació em va permetre dissenyar una solució integral i més estructurada, amb fases, KPI, retorn d'inversió, etc., alineada amb els objectius de l'empresa i amb una adopció realista.
En què consisteix exactament el projecte d'implementació d'IA per a la gestió del taller i dels recanvis a bonÀrea?
El projecte proposa la implementació d'un sistema integral d'IA per optimitzar la gestió del taller i dels recanvis, amb l'objectiu de reduir errors, temps i costos. La idea és aplicar la IA com a eina de suport al dia a dia del taller: des de demanar recanvis en llenguatge natural fins a ajudar en el diagnòstic d'avaries de vehicles, preveure necessitats de peces, planificar millor el treball i automatitzar informes. El projecte inclou diversos mòduls:
- Interpretació intel·ligent de sol·licituds de recanvis per veu o text
- Diagnòstic automàtic d'avaries assistit per IA generativa
- Predicció de necessitats de peces i manteniment predictiu
- Planificació intel·ligent del taller
- Automatització d'informes i alertes
Tot això amb una implantació progressiva per fases i amb indicadors clars d'impacte operatiu i econòmic.
Com ha reaccionat l'equip davant la incorporació d'IA en els processos?
De manera positiva, sobretot perquè es percep com una eina de suport que millora el dia a dia sense complicar els processos. L'equip la veu com una ajuda i no com una amenaça. La clau és que la IA millori la planificació, tregui treball repetitiu i redueixi errors, no que compliqui les coses ni substitueixi les persones.
Creus que aquest cas demostra que la formació es pot traduir en resultats reals a l'empresa?
Sí, totalment. El projecte demostra que, amb una bona formació, és possible passar d'aprendre conceptes a plantejar solucions reals que aporten valor a l'empresa.
Quines barreres continuen tenint les pimes per incorporar IA?
Principalment el desconeixement i la por a la complexitat. Moltes pimes no saben per on començar o no disposen de temps i veuen la IA com una cosa cara o difícil d'aplicar a la seva realitat. A això, s'hi suma la resistència al canvi d'una part de l'empresa, la falta de dades ben estructurades sobre les quals treballar i la incertesa respecte als costos d'implantació i a la regulació, que moltes pimes perceben com a complexa o poc clara.
Programes com EULEP ajuden a reduir la por o la distància respecte a la tecnologia?
Sí, clarament. Programes com EULEP ajuden a acostar la IA a la realitat de les empreses, la qual cosa redueix la por i la distància vers aquesta tecnologia en mostrar casos pràctics i aplicacions concretes en el dia a dia. D'aquesta manera, la IA es deixa de percebre com una cosa inassolible i es presenta com una eina útil, també per a perfils no tècnics, orientada a millorar processos i donar suport a la presa de decisions.