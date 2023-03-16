La sede de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acogerá este 17 de febrero el acto final de la Liga de Aulas Abiertas , un proyecto dirigido al estudiantado de ciclos formativos de grado superior (CFGS) impulsado por primera vez con un doble propósito: mostrar de manera práctica cómo funciona un aula universitaria y permitir al estudiantado experimentar el modelo de aprendizaje de la UOC.

Un total de 67 personas, procedentes de cinco centros de toda Cataluña, han participado en ocho sesiones conducidas por el subdirector de alianzas, comunidad y cultura de los Estudios de Economía y Empresa , August Corrons, y por las profesoras de los mismos estudios Laura Lamolla y Sílvia Rodríguez-Donaire. En el acto final, los equipos ganadores de los cinco centros participantes (Camí Educació, CIC Ciclos Formativos, eCAT Instituto Lluïsa Cura, Escuela Montserrat e Instituto Thos i Codina) expondrán y defenderán sus proyectos de emprendimiento ante un jurado.

Corrons destaca que la iniciativa, organizada en el marco del Proyecto Institutos del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, ha sido liderada por los Estudios de Economía y Empresa con "el objetivo de abrir las puertas de la UOC" al estudiantado de CFGS y mostrarles el modelo para que "puedan valorar el salto al mundo universitario una vez finalicen sus estudios".

Para llegar al estudiantado, se ha diseñado una liga que gira en torno a la "ideación y el desarrollo de proyectos emprendedores de alto impacto socioambiental", explica Corrons. En esta primera edición, el equipo organizador ha podido recoger "un aprendizaje que nos tiene que permitir pulir la configuración de la liga y adaptarla a la realidad y a las dinámicas de los centros, así como al perfil del estudiantado y a su formación previa en el ámbito de la empresa y la innovación", añade. El equipo ya piensa en una segunda edición, "que debe servir para consolidar el proyecto y hacerlo escalable y sostenible, para llegar a un mayor número de centros y generar más impacto y transferencia a la sociedad".