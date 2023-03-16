Estudiantado de ciclos formativos defiende proyectos de emprendimiento en la Liga de Aulas AbiertasSesenta y siete alumnos de cinco centros han participado en la iniciativa, que quiere mostrar de forma práctica el modelo de aprendizaje de la UOC
La sede de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acogerá este 17 de febrero el acto final de la Liga de Aulas Abiertas, un proyecto dirigido al estudiantado de ciclos formativos de grado superior (CFGS) impulsado por primera vez con un doble propósito: mostrar de manera práctica cómo funciona un aula universitaria y permitir al estudiantado experimentar el modelo de aprendizaje de la UOC.
Un total de 67 personas, procedentes de cinco centros de toda Cataluña, han participado en ocho sesiones conducidas por el subdirector de alianzas, comunidad y cultura de los Estudios de Economía y Empresa, August Corrons, y por las profesoras de los mismos estudios Laura Lamolla y Sílvia Rodríguez-Donaire. En el acto final, los equipos ganadores de los cinco centros participantes (Camí Educació, CIC Ciclos Formativos, eCAT Instituto Lluïsa Cura, Escuela Montserrat e Instituto Thos i Codina) expondrán y defenderán sus proyectos de emprendimiento ante un jurado.
Corrons destaca que la iniciativa, organizada en el marco del Proyecto Institutos del Vicerrectorado de Alianzas, Comunidad y Cultura, ha sido liderada por los Estudios de Economía y Empresa con "el objetivo de abrir las puertas de la UOC" al estudiantado de CFGS y mostrarles el modelo para que "puedan valorar el salto al mundo universitario una vez finalicen sus estudios".
Para llegar al estudiantado, se ha diseñado una liga que gira en torno a la "ideación y el desarrollo de proyectos emprendedores de alto impacto socioambiental", explica Corrons. En esta primera edición, el equipo organizador ha podido recoger "un aprendizaje que nos tiene que permitir pulir la configuración de la liga y adaptarla a la realidad y a las dinámicas de los centros, así como al perfil del estudiantado y a su formación previa en el ámbito de la empresa y la innovación", añade. El equipo ya piensa en una segunda edición, "que debe servir para consolidar el proyecto y hacerlo escalable y sostenible, para llegar a un mayor número de centros y generar más impacto y transferencia a la sociedad".
La acogida de la iniciativa
En cuanto al recibimiento de la iniciativa por parte del estudiantado, la profesora Lamolla explica que las aulas de la UOC se han adaptado a las características específicas de la Liga, la cual ha permitido a los estudiantes probar "algunas metodologías" propias, como "el aprendizaje basado en retos, en proyectos y colaborativo". Asimismo, se ha combinado la sincronía y la asincronía "y se han podido experimentar las principales funcionalidades de las aulas", como son las videoconferencias, los formularios, la entrega de actividades o el feedback.
La profesora Lamolla defiende que los proyectos emprendedores "son más potentes si se trabajan en equipo, porque cada miembro aporta diferentes conocimientos, habilidades y perspectivas que lo enriquecen". "Si, además, estos proyectos tienen impacto socioambiental, contribuyen a dar respuesta a los grandes retos de nuestras sociedades", remarca.
Trabajar con estudiantado de ciclos formativos en un proyecto como el de la Liga de Aulas Abiertas ha sido también un reto. Así lo explica la profesora Rodríguez-Donaire: "Representa acercarlos a un entorno universitario exigente, especialmente en cuanto a la autonomía, el pensamiento crítico y el trabajo conceptual". Ahora bien, añade: "Este estudiantado se convierte en una gran oportunidad porque aporta una orientación muy práctica con una mirada muy cercana a la realidad profesional".
Para la profesora Rodríguez-Donaire, iniciativas como esta "pueden facilitar claramente la transición del estudiantado hacia la universidad: ofrecen una experiencia universitaria real guiada y les permiten familiarizarse con las dinámicas académicas, las metodologías de aprendizaje activo y las exigencias propias de la educación superior sin que ello sea un salto brusco".
Diploma y acreditación
Las personas participantes en la Liga de Aulas Abiertas recibirán un diploma acreditativo de aprovechamiento que reconoce su participación y la experiencia adquirida. El proyecto consolida un modelo de transición atractivo de los ciclos formativos a la universidad, que busca facilitar el conocimiento directo del entorno universitario, posicionar a la UOC como una opción educativa preferente para el estudiantado de estos ciclos, promover el emprendimiento con impacto socioambiental y el aprendizaje colaborativo, y reforzar los vínculos entre la universidad y los centros educativos.