Estudiantat de cicles formatius defensa projectes d'emprenedoria en la Lliga d'Aules ObertesSeixanta-set alumnes de cinc centres han participat en la iniciativa, que vol mostrar de manera pràctica el model d'aprenentatge de la UOC
La seu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) serà l'escenari aquest 17 de febrer de l'acte final de la Lliga d'Aules Obertes, un projecte adreçat a estudiantat de cicles formatius de grau superior (CFGS) impulsat per primera vegada amb un doble propòsit: mostrar de manera pràctica com funciona una aula universitària i permetre a l'estudiantat experimentar el model d'aprenentatge de la UOC.
Un total de 67 persones, procedents de cinc centres d'arreu de Catalunya, han participat en un total de vuit sessions conduïdes pel sotsdirector d'Aliances, Comunitat i Cultura dels Estudis d'Economia i Empresa, August Corrons, i per les professores dels mateixos estudis Laura Lamolla i Sílvia Rodríguez-Donaire. En l'acte final, els equips guanyadors dels cinc centres participants (Camí Educació, CIC Cicles Formatius, eCAT Institut Lluïsa Cura, Escola Montserrat i Institut Thos i Codina) exposaran i defensaran els seus projectes d'emprenedoria davant d'un jurat.
Corrons destaca que la iniciativa, organitzada en el marc del Projecte Instituts del Vicerectorat d'Aliances, Comunitat i Cultura, ha estat liderada pels Estudis d'Economia i Empresa amb "l'objectiu d'obrir les portes de la UOC" a l'estudiantat de CFGS i mostrar-los el model perquè "puguin valorar el salt al món universitari un cop acabin els estudis".
Per arribar a l'estudiantat s'ha dissenyat una lliga que tracta sobre la "ideació i el desenvolupament de projectes emprenedors d'alt impacte socioambiental", explica Corrons. En aquesta primera edició, l'equip organitzador ha pogut recollir "un aprenentatge que ens ha de permetre polir la configuració de la lliga i adaptar-la a la realitat i a les dinàmiques dels centres, així com al perfil de l'estudiantat i a la seva formació prèvia en l'àmbit de l'empresa i la innovació", afegeix. L'equip ja pensa en una segona edició, "que ha de servir per consolidar el projecte i fer-lo escalable i sostenible, per tal d'arribar a un nombre més gran de centres i generar més impacte i transferència a la societat".
L'acollida de la iniciativa
Pel que fa a la rebuda de la iniciativa per part de l'estudiantat, la professora Lamolla explica que les aules de la UOC s'han adaptat a les característiques específiques de la Lliga, la qual ha permès als estudiants tastar "algunes metodologies" pròpies, com ara "l'aprenentatge basat en reptes, en projectes i col·laboratiu". Així mateix, s'ha combinat la sincronia i l'asincronia "i s'han pogut experimentar les principals funcionalitats de les aules", com són les videoconferències, els formularis, el lliurament d'activitats o el feedback.
La professora Lamolla defensa que els projectes emprenedors "són més potents si es treballen en equip, perquè cada membre aporta diferents coneixements, habilitats i perspectives que l'enriqueixen". "Si, a més, aquests projectes tenen impacte socioambiental, contribueixen a donar resposta als grans reptes de les nostres societats", remarca.
Treballar amb estudiantat de cicles formatius en un projecte com el de la Lliga d'Aules Obertes ha estat també un repte. Així ho explica la professora Rodríguez-Donaire: "Representa acostar-los a un entorn universitari exigent, especialment pel que fa a l'autonomia, el pensament crític i el treball conceptual". Ara bé, afegeix, "aquest estudiantat esdevé una gran oportunitat perquè aporta una orientació molt pràctica amb una mirada molt afí a la realitat professional".
Per a la professora Rodríguez-Donaire, iniciatives com aquesta "poden facilitar clarament la transició de l'estudiantat cap a la universitat: ofereixen una experiència universitària real guiada i els permeten familiaritzar-se amb les dinàmiques acadèmiques, les metodologies d'aprenentatge actiu i les exigències pròpies de l'educació superior sense que això sigui un salt brusc".
Diploma i acreditació
Les persones participants en la Lliga d'Aules Obertes rebran un diploma acreditatiu d'aprofitament que reconeix la seva participació i l'experiència adquirida. El projecte consolida un model de transició atractiu dels cicles formatius a la universitat, que pretén facilitar el coneixement directe de l'entorn universitari, posicionar la UOC com una opció educativa preferent per a l'estudiantat d'aquests cicles, promoure l'emprenedoria amb impacte socioambiental i l'aprenentatge col·laboratiu, i reforçar els vincles entre la universitat i els centres educatius.