En este sentido, Jeff Merriman, director de tecnología y cofundador del DXtera Institute, ha hecho hincapié en la importancia de los estándares interoperables para facilitar que instituciones, docentes y estudiantes puedan elegir las herramientas más adecuadas para cada experiencia de aprendizaje: "Imaginamos un mercado de educación digital en el que tanto instituciones como docentes y estudiantes puedan elegir las herramientas y los agentes que utilizan para mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Los estándares API interoperables, y los estándares de seguridad relacionados, serán claves para lograr esta visión".

En la misma línea, Gill Ferrell, directora ejecutiva de 1EdTech Europe, ha destacado la importancia de que la tecnología esté al servicio de la enseñanza: "El aprendizaje efectivo depende de herramientas digitales que trabajen de forma conjunta, a fin de que el foco se centre en el aprendizaje y no en la tecnología. La interoperabilidad ofrece el potencial de flujos de datos que acompañen al estudiante, así como la flexibilidad institucional para integrar y adaptar herramientas sin fricciones. Esta visión de ecosistema es relevante tanto si se pretende crear una experiencia fluida para estudiantes de una sola institución como si se quiere dar apoyo a la movilidad estudiantil entre regiones y fronteras".

El encuentro también ha hecho hincapié en la importancia de la colaboración y la generación de sinergias entre instituciones para avanzar hacia estándares compartidos. Se han presentado casos y experiencias prácticas de universidades y de proveedores tecnológicos que han permitido analizar cómo se está aplicando la interoperabilidad en distintos contextos. El debate ha evidenciado que la interoperabilidad va más allá de la tecnología e implica aspectos legales, organizativos y de uso, con el objetivo de responder mejor a las necesidades del estudiantado y darle un papel más activo en su itinerario formativo.

Hacia una cultura de la interoperabilidad

Durante las sesiones, también se ha puesto énfasis en la importancia de definir una cultura de la interoperabilidad. Según el profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación Quelic Berga Carreras, "la interoperabilidad no tiene que ser vista solo como una solución técnica, sino como un proceso cultural que implica la colaboración entre instituciones educativas, tecnológicas y sociales". Esta visión pone de relieve la necesidad de una comprensión compartida que vaya más allá de la tecnología e incida también en las dinámicas educativas y culturales.

En la misma línea, Francesc Santanach, de la Oficina de Datos de la UOC, apunta que "la UOC siempre ha fomentado la colaboración en la educación superior. Durante mucho tiempo, en el ámbito tecnológico, la interoperabilidad ha sido un tema que se trabajaba sobre todo con instituciones americanas, pero, desde la pandemia, Europa ha cogido el relevo y ha expandido este concepto más allá de la tecnología".

Una apuesta por el futuro de la educación superior europea

El evento se enmarca en un contexto europeo en el que avanzan iniciativas orientadas a reforzar la interoperabilidad entre universidades. Entre ellas está el European Higher Education Interoperability Framework , impulsado por la Unión Europea en 2025. Este marco, que consolida varias iniciativas europeas y tecnologías abiertas, busca establecer un estándar y un marco común para facilitar el intercambio de datos entre las universidades europeas y contribuir a mejorar la calidad educativa. Este enfoque apuesta no tanto por crear nuevos sistemas desde cero como por hacer compatibles y conectar mejor los existentes y, de ese modo, preservar los sistemas que han desarrollado las instituciones hasta ahora. Este modelo permite avanzar hacia itinerarios formativos más flexibles, personalizados y conectados entre universidades y países.