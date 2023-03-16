El mantra de que la IA ha llegado para destruir ocupación se invierte. Lejos de convertirse en una amenaza para puestos de trabajo, se constata que la tecnología se convierte en un catalizador de nuevas oportunidades, siempre que las personas sepan integrarla en su actividad: combinar las competencias tecnológicas con las capacidades humanas. El perfil "híbrido", de personas que integran la IA al trabajo y poseen habilidades que la tecnología no puede replicar, es lo que en estos momentos premia el mercado laboral. El último informe del Barómetro PIMEC-UOC recoge que las empresas catalanas, a pesar de que buscan perfiles con competencias digitales avanzadas, también reclaman cada vez más directivos y profesionales con dominio de soft skills. Este requisito ha aparecido en casi el 90 % de las ofertas de trabajo en Cataluña en 2024.

Los expertos apuntan que el mercado laboral se dirige hacia "un modelo de decisión aumentada, no sustituida", donde la IA automatiza tareas, pero hace destacar las habilidades que la tecnología no aporta, es decir, las humanas, destaca Carlos González-Reyes, director del UOC Skills Lab. "El nuevo informe del Barómetro muestra que las competencias personales han dejado de ser complementarias para convertirse en esenciales, un hecho todavía más evidente en entornos de cambio constante e incertidumbre", añade el experto.

Las competencias personales ya no se reclaman solo a directivos; son esenciales también en perfiles técnicos y operativos para resolver problemas complejos. Ahora bien, el nuevo directivo debe combinar capacidades de gestión con competencias digitales avanzadas, un requisito que ha aumentado un 46,42 % en las vacantes. "El trabajo es más transversal, colaborativo y orientado a la resolución de problemas complejos", avisa González-Reyes. En este sentido, se observa un cambio profundo porque la dirección ya no es solo control, sino gestión de relaciones y necesidades emocionales.

La IA, nueva compañera de trabajo en un contexto de productividad aumentada

Más allá de esto, todos los perfiles conviven en un entorno de productividad aumentada y el profesional tendrá que saber integrar las recomendaciones de la IA a su trabajo de forma crítica. "El valor del profesional no será tanto crear desde cero, sino más bien saber formular buenas preguntas, definir problemas y dar sentido a los resultados que genera la IA", explica González-Reyes.

Es así como, entre las habilidades más demandadas, está el prompt engineering, es decir, saber hablar con la máquina, formular buenas preguntas y definir problemas; el pensamiento crítico, la competencia con más futuro, porque es lo que permite validar lo que genera la máquina y evitar sesgos; la inteligencia emocional y el liderazgo se combinan: las empresas buscan profesionales con habilidades para una buena gestión emocional, comunicación efectiva y con capacidad de suscitar confianza en entornos donde conviven personas y tecnología.