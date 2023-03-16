Los requisitos para asumir cargos directivos en la administración y la gestión de las empresas en Cataluña evolucionan, según el estudio El nou perfil directiu: tendències actuals i canvis competencials, elaborado por los expertos del Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña de Pimec y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . En el escenario actual, las soft skills (o competencias blandas) se han convertido ya en el principal requisito para ocupar cargos de dirección. El informe se ha presentado el 25 de marzo en un acto celebrado en el auditorio de Pimec con la bienvenida de Maria Teixidor, presidenta de Pimec Mujer y Empresa, y Maria Jesús Argüelles, vicerrectora de Gobernanza y Política Académica de la UOC. Y han presentado los resultados las investigadoras Sílvia Miró, directora del Área de Trabajo de Pimec; Carme Pagès, directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC, y Paula Pedro, ayudante de investigación en la misma unidad.

Según el informe, en 2024 las competencias blandas ya aparecen en casi el 90 % de las ofertas de trabajo para cargos directivos, un incremento de más de 20 puntos porcentuales respecto a 2018. Esta tendencia evidencia un cambio profundo en el rol de la dirección, que no se centra solo en la supervisión y el control, sino también en la gestión de las relaciones, el talento y las necesidades sociales y emocionales de los equipos.

Las competencias demandadas en las vacantes de los últimos años son dinámicas y constituyen el reflejo de las nuevas necesidades aparecidas en un contexto de incertidumbre y de cambios constantes, marcado por la transición digital y verde, y la irrupción de la IA. La apuesta actual deriva hacia perfiles transversales capaces de actuar en un entorno en el que la tecnología es el motor, las personas se sitúan en el centro y la sostenibilidad es un marco de gobernanza imprescindible.

Las competencias blandas se consolidan como las más demandadas para las personas en cargos de dirección

Las competencias más demandadas para las personas en cargos de dirección en el periodo 2023-2024, según el estudio de Pimec y la UOC, son: la adaptación al cambio, que aparece en el 65 % de las vacantes para cargos directivos; el uso de Microsoft Office (48,35 %), y la creación de soluciones a problemas (41,3 %). Las competencias sobre trabajo en equipo no figuraban, en cambio, en las vacantes analizadas del periodo previo a la pandemia, entre 2018-2019.

El resto de las competencias son las siguientes: la creación de soluciones para problemas (41,13 %), la asistencia a los clientes (41,09 %), el uso de programas de ofimática (40,51 %), la comunicación (40,47 %) y la administración de la oficina (39,71 %), la asunción de la responsabilidad (36,44 %), la presentación de ideas (35,98 %), la gestión de proyectos (34,71 %), la dirección de un equipo (31,18 %), el desarrollo de ideas creativas (30,82 %) y, finalmente, el ajuste de las prioridades (30,71 %).