Las competencias blandas lideran el nuevo perfil directivo en Cataluña, según un nuevo estudio de Pimec y la UOCEl análisis, enmarcado en el Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña, constata que las empresas catalanas apuestan por un liderazgo más transversal y digital
Saber adaptarse al cambio y trabajar en equipo, las capacidades que más se buscan para dirigir negocios
Los requisitos para asumir cargos directivos en la administración y la gestión de las empresas en Cataluña evolucionan, según el estudio El nou perfil directiu: tendències actuals i canvis competencials, elaborado por los expertos del Barómetro de Competencias y Ocupaciones de Cataluña de Pimec y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En el escenario actual, las soft skills (o competencias blandas) se han convertido ya en el principal requisito para ocupar cargos de dirección. El informe se ha presentado el 25 de marzo en un acto celebrado en el auditorio de Pimec con la bienvenida de Maria Teixidor, presidenta de Pimec Mujer y Empresa, y Maria Jesús Argüelles, vicerrectora de Gobernanza y Política Académica de la UOC. Y han presentado los resultados las investigadoras Sílvia Miró, directora del Área de Trabajo de Pimec; Carme Pagès, directora de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral de la UOC, y Paula Pedro, ayudante de investigación en la misma unidad.
Según el informe, en 2024 las competencias blandas ya aparecen en casi el 90 % de las ofertas de trabajo para cargos directivos, un incremento de más de 20 puntos porcentuales respecto a 2018. Esta tendencia evidencia un cambio profundo en el rol de la dirección, que no se centra solo en la supervisión y el control, sino también en la gestión de las relaciones, el talento y las necesidades sociales y emocionales de los equipos.
Las competencias demandadas en las vacantes de los últimos años son dinámicas y constituyen el reflejo de las nuevas necesidades aparecidas en un contexto de incertidumbre y de cambios constantes, marcado por la transición digital y verde, y la irrupción de la IA. La apuesta actual deriva hacia perfiles transversales capaces de actuar en un entorno en el que la tecnología es el motor, las personas se sitúan en el centro y la sostenibilidad es un marco de gobernanza imprescindible.
Las competencias blandas se consolidan como las más demandadas para las personas en cargos de dirección
Las competencias más demandadas para las personas en cargos de dirección en el periodo 2023-2024, según el estudio de Pimec y la UOC, son: la adaptación al cambio, que aparece en el 65 % de las vacantes para cargos directivos; el uso de Microsoft Office (48,35 %), y la creación de soluciones a problemas (41,3 %). Las competencias sobre trabajo en equipo no figuraban, en cambio, en las vacantes analizadas del periodo previo a la pandemia, entre 2018-2019.
El resto de las competencias son las siguientes: la creación de soluciones para problemas (41,13 %), la asistencia a los clientes (41,09 %), el uso de programas de ofimática (40,51 %), la comunicación (40,47 %) y la administración de la oficina (39,71 %), la asunción de la responsabilidad (36,44 %), la presentación de ideas (35,98 %), la gestión de proyectos (34,71 %), la dirección de un equipo (31,18 %), el desarrollo de ideas creativas (30,82 %) y, finalmente, el ajuste de las prioridades (30,71 %).
Fuerte aumento de las competencias digitales y verdes
En este nuevo contexto, la digitalización también se convierte en un aspecto capital a la hora de ejercer cargos directivos. Las competencias digitales ya figuran en tres de cada cuatro vacantes y acumulan un crecimiento del 46,42 %. El estudio revela un incremento destacado de las competencias digitales avanzadas, que han crecido un 77,72 % y ya son requeridas en más de un tercio de las ofertas. Este dato muestra que, sobre los cargos directivos, recae la responsabilidad de la estrategia digital del negocio, y, por lo tanto, deben demostrar competencias tecnológicas que los ayuden a tomar decisiones sobre procesos digitales cada vez más automatizados por herramientas como la inteligencia artificial.
Así mismo, el informe muestra que las competencias verdes experimentan un crecimiento acelerado, con un incremento del 125,60 % respecto a 2018, hecho que evidencia que la sostenibilidad y los modelos circulares han pasado a formar parte de la agenda estratégica de la dirección y no solo del ámbito técnico.
¿Cuáles son las competencias de gestión más relevantes?
En cuanto a las competencias de gestión, el estudio muestra que no hay una ruptura con el pasado, sino que se intensifica la demanda de algunas tareas clave.
De más a menos, las tareas de gestión más reclamadas en las vacantes, según el estudio, son las siguientes: organizar, planificar y programar el trabajo y las actividades; supervisar a las personas; realizar actividades administrativas; asignar y controlar recursos; desarrollar objetivos y estrategias; liderar y motivar, y reclutar y contratar al personal.
Crece la demanda de perfiles directivos, sobre todo intermedios
El análisis de los datos muestra que en el escenario de transformación actual se produce un aumento destacado en la demanda de profesionales en cargos directivos en Cataluña, sobre todo después de la pandemia y coincidiendo con el periodo de crecimiento económico. Las vacantes para estos perfiles han pasado del 10,5 % al 14,7 % del total entre 2018 y 2024. Este incremento de la demanda lo corroboran los datos del INE, que recogen el estudio del Barómetro y muestran un aumento de las contrataciones de directivos/as, que alcanzan una cifra de 187.400 personas ocupadas en estos cargos en 2024. Los datos del INE también indican que el número de hombres es casi dos veces superior al de mujeres en estos cargos. Aun así, la brecha se ha reducido de forma moderada en 2018 y en 2024, con un incremento del 30 % en las mujeres y un 6 % en los hombres.
Los perfiles más solicitados son las direcciones administrativas y comerciales, que concentran más de la mitad de las vacantes (51,36 %), seguidos por las direcciones de producción y operaciones, con un 32,59 % de las vacantes. Por sectores, destacan el del comercio al por mayor y al por menor; la reparación de vehículos de motor y motocicletas; las actividades profesionales, científicas y técnicas, y los servicios administrativos y de apoyo. En cuanto a la distribución territorial, las comarcas de Barcelona concentran la mayor demanda de cargos directivos (16,27 % en 2024), por encima del resto del Estado español, donde la demanda se ha reducido del 12,02 % en 2023 al 11,55 % en 2024. Por detrás de Barcelona están Girona (9,33 %), Tarragona (8,71 %) y Lleida (7,89 %).
Hacia un liderazgo más transversal y multidimensional
Las conclusiones del estudio apuntan a una evolución clara del perfil directivo hacia una figura más transversal, relacional y multidimensional, que debe combinar capacidades de gestión, liderazgo consciente, competencias digitales avanzadas y sensibilidad social y ambiental.
En este sentido, el Barómetro también constata una transversalización de las competencias de gestión más allá de los cargos directivos, hecho que sugiere un cambio progresivo del mercado de trabajo.