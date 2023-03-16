Les competències toves lideren el nou perfil directiu a Catalunya, segons un nou estudi de Pimec i la UOCL'anàlisi, emmarcada en el Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya, constata que les empreses catalanes aposten per un lideratge més transversal i digital
Saber-se adaptar al canvi i treballar en equip, les capacitats que més es busquen per dirigir negocis
Els requisits per assumir càrrecs directius en l'administració i la gestió de les empreses a Catalunya evolucionen, segons l'estudi El nou perfil directiu: tendències actuals i canvis competencials, elaborat pels experts del Baròmetre de Competències i Ocupacions de Catalunya de Pimec i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). En l'escenari actual, les soft skills (o competències toves) s'han convertit ja en el principal requisit per ocupar càrrecs de direcció. L'informe s’ha presentat el 25 de març en un acte celebrat a l'auditori de Pimec amb la benvinguda de Maria Teixidor, presidenta de Pimec Dona i Empresa, i Maria Jesús Argüelles, vicerectora de Governança i Política Acadèmica de la UOC. I han presentat els resultats les investigadores Sílvia Miró, directora de l’Àrea de Treball de Pimec; Carme Pagès, directora de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral de la UOC, i Paula Pedro, ajudant de recerca a la mateixa unitat.
Segons l'informe, l'any 2024 les competències toves ja apareixen en gairebé el 90% de les ofertes de feina per a càrrecs directius, un increment de més de 20 punts percentuals respecte al 2018. Aquesta tendència evidencia un canvi profund en el rol de la direcció, que no se centra només en la supervisió i el control, sinó també en la gestió de les relacions, el talent i les necessitats socials i emocionals dels equips.
Les competències demanades en les vacants dels darrers anys són dinàmiques i esdevenen el reflex de les noves necessitats aparegudes en un context d'incertesa i de canvis constants, marcat per la transició digital i verda, i la irrupció de la IA. L'aposta actual deriva cap a perfils transversals capaços d'actuar en un entorn en què la tecnologia és el motor, les persones se situen al centre i la sostenibilitat és un marc de governança imprescindible.
Les competències toves es consoliden com les més demanades per a les persones en càrrecs de direcció
Les competències més demanades per a les persones en càrrecs de direcció en el període 2023-2024, segons l'estudi de Pimec i la UOC, són: l'adaptació al canvi, que apareix en el 65 % de les vacants per a càrrecs directius; l'ús de Microsoft Office (48,35 %), i la creació de solucions a problemes (41,3 %). Les competències sobre treball en equip no figuraven, en canvi, en les vacants analitzades del període previ a la pandèmia, entre 2018-2019.
La resta de competències són les següents: la creació de solucions per a problemes (41,13 %), l'assistència als clients (41,09 %), l'ús de programes d'ofimàtica (40,51 %), la comunicació (40,47 %) i l'administració de l'oficina (39,71 %), l'assumpció de la responsabilitat (36,44 %), la presentació d'idees (35,98 %), la gestió de projectes (34,71 %), la direcció d'un equip (31,18 %), el desenvolupament d'idees creatives (30,82 %) i, finalment, l'ajustament de les prioritats (30,71 %).
Fort augment de les competències digitals i verdes
En aquest nou context, la digitalització també es converteix en un aspecte cabdal a l'hora d'exercir càrrecs directius. Les competències digitals ja figuren en tres de cada quatre vacants i acumulen un creixement del 46,42 %. L'estudi revela un increment destacat de les competències digitals avançades, que han crescut un 77,72 % i ja són requerides en més d'un terç de les ofertes. Aquesta dada mostra que, sobre els càrrecs directius, recau la responsabilitat de l'estratègia digital del negoci i, per tant, han de demostrar competències tecnològiques que els ajudin a prendre decisions sobre processos digitals cada cop més automatitzats per eines com la intel·ligència artificial.
Així mateix, l'informe mostra que les competències verdes experimenten un creixement accelerat, amb un increment del 125,60 % respecte al 2018, fet que evidencia que la sostenibilitat i els models circulars han passat a formar part de l'agenda estratègica de la direcció i no només de l'àmbit tècnic.
Quines són les competències de gestió més rellevants?
Pel que fa a les competències de gestió, l'estudi mostra que no hi ha una ruptura amb el passat, sinó que s'intensifica la demanda d'algunes tasques clau.
De més a menys, les tasques de gestió més reclamades en les vacants, segons l'estudi, són les següents: organitzar, planificar i programar el treball i les activitats; supervisar les persones; realitzar activitats administratives; assignar i controlar recursos; desenvolupar objectius i estratègies; liderar i motivar, i reclutar i contractar el personal.
Creix la demanda de perfils directius, sobretot intermedis
L'anàlisi de les dades mostra que en l'escenari de transformació actual es produeix un augment destacat en la demanda de professionals en càrrecs directius a Catalunya, sobretot després de la pandèmia i coincidint amb el període de creixement econòmic. Les vacants per a aquests perfils han passat del 10,5 % al 14,7 % del total entre el 2018 i el 2024. Aquest increment de la demanda el corroboren les dades de l'INE, que recullen l'estudi del Baròmetre i mostren un augment de les contractacions de directius/ives, que assoleixen una xifra de 187.400 persones ocupades en aquests càrrecs l'any 2024. Les dades de l'INE també indiquen que el nombre d'homes és gairebé dues vegades superior al de dones en aquests càrrecs. Tanmateix, la bretxa s'ha reduït de forma moderada el 2018 i el 2024, amb un increment del 30 % pel que fa a les dones i un 6 % en els homes.
Els perfils més sol·licitats són les direccions administratives i comercials, que concentren més de la meitat de les vacants (51,36 %), seguits per les direccions de producció i operacions, amb un 32,59 % de les vacants. Per sectors, destaquen el del comerç a l'engròs i al detall; la reparació de vehicles de motor i motocicletes; les activitats professionals, científiques i tècniques, i els serveis administratius i de suport. Pel que fa a la distribució territorial, les comarques de Barcelona concentren la demanda més alta de càrrecs directius (16,27 % el 2024), per damunt de la resta de l'Estat espanyol, on la demanda s'ha reduït del 12,02 % el 2023 a l'11,55 % el 2024. Per darrere de Barcelona hi ha Girona (9,33 %), Tarragona (8,71 %) i Lleida (7,89 %).
Cap a un lideratge més transversal i multidimensional
Les conclusions de l'estudi apunten a una evolució clara del perfil directiu cap a una figura més transversal, relacional i multidimensional, que ha de combinar capacitats de gestió, lideratge conscient, competències digitals avançades i sensibilitat social i ambiental.
En aquest sentit, el Baròmetre també constata una transversalització de les competències de gestió més enllà dels càrrecs directius, fet que suggereix un canvi progressiu del mercat de treball.