Habilitats humanes, imbatibles davant la IA: el perfil "híbrid" és el futurLes empreses busquen professionals amb competències digitals però amb qualitats humanes
El pensament crític o la capacitat d'aprendre a aprendre, entre les habilitats més sol·licitades
El mantra que la IA ha arribat per destruir ocupació es capgira. Lluny de convertir-se en una amenaça per a llocs de treball, es constata que la tecnologia esdevé un catalitzador de noves oportunitats, sempre que les persones sàpiguen integrar-la a la seva activitat: combinar les competències tecnològiques amb les capacitats humanes. El perfil "híbrid", de persones que integren la IA a la feina i tenen habilitats que la tecnologia no pot replicar, és el que en aquests moments premia el mercat laboral. El darrer informe del Baròmetre PIMEC-UOC recull que les empreses catalanes, tot i que busquen perfils amb competències digitals avançades, també reclamen cada cop més directius i professionals amb domini de soft skills. Aquest requisit ha aparegut gairebé en el 90 % de les ofertes de treball a Catalunya el 2024.
Els experts apunten que el mercat laboral es dirigeix cap a "un model de decisió augmentada, no substituïda", en què la IA automatitza tasques, però fa destacar les habilitats que la tecnologia no aporta, és a dir, les humanes, destaca Carlos González-Reyes, director de UOC Skills Lab. "El nou informe del Baròmetre mostra que les competències personals han deixat de ser complementàries per convertir-se en essencials, un fet encara més evident en entorns de canvi constant i incertesa", afegeix l'expert.
Les competències personals ja no es reclamen només a directius; també són essencials en perfils tècnics i operatius per resoldre problemes complexos. Ara bé, el nou directiu ha de combinar capacitats de gestió amb competències digitals avançades, un requisit que ha crescut un 46,42 % en les vacants. "El treball és més transversal, col·laboratiu i orientat a la resolució de problemes complexos", avisa González-Reyes. En aquest sentit, s'observa un canvi profund perquè la direcció ja no és només control, sinó gestió de relacions i necessitats emocionals.
La IA, nova companya de feina en un context de productivitat augmentada
Més enllà d'això, tots els perfils conviuen en un entorn de productivitat augmentada i el professional haurà de saber integrar les recomanacions de la IA a la seva feina de manera crítica. "El valor del professional ja no serà crear des de zero, sinó més aviat saber formular bones preguntes, definir problemes i donar sentit als resultats que genera la IA", explica González-Reyes.
És així com, entre les habilitats més demanades, hi ha el prompt engineering, és a dir, saber parlar amb la màquina, formular bones preguntes i definir problemes; el pensament crític, la competència amb més futur, perquè és el que permet validar el que genera la màquina i evitar biaixos; la intel·ligència emocional i el lideratge es combinen: les empreses busquen professionals amb habilitats per a una bona gestió emocional, comunicació efectiva i amb capacitat de suscitar confiança en entorns on conviuen persones i tecnologia.
“Les competències personals han deixat de ser complementàries per convertir-se en essencials”
La IA esdevé una eina de productivitat i, com subratlla González-Reyes, cal relacionar-s'hi com amb "un company de treball que ens pot ajudar en tot". "Un bon ús de la IA implica diàleg", destaca l'expert. La IA és el company a qui cal saber donar-li instruccions precises, llegir-ne la resposta amb criteri professional i corregir-lo de manera activa quan es desvia o té "al·lucinacions". "Poques vegades la primera resposta és la millor. S'ha d'ajustar l'encàrrec, demanar aclariments o introduir restriccions, i això forma part del procés", remarca el director de UOC Skills Lab. No es reclamen coneixements avançats de programació, però sí que cal una actitud activa de prova i error i tenir en compte que una de les habilitats més buscades és la capacitat d'aprendre a aprendre (lifelong learning).
Sectors en els quals la IA pren embranzida
La tecnologia pren embranzida en sectors més enllà dels tècnics, com poden ser el legal o el dels recursos humans. L'eficiència de la IA en el tractament de dades per tal d'identificar patrons fa créixer el sector del màrqueting digital personalitzat. Al mateix temps, en l'àmbit legal, la introducció de la tecnologia fa necessaris els consultors ètics que, aplicant el pensament crític, ajuden a validar el contingut sintètic que ofereix la màquina. Pel que fa a la gestió del talent (tecnologia de recursos humans, HR Tech), les empreses busquen persones que sàpiguen integrar la IA en fluxos de treball reals per estalviar temps i reduir errors.
En aquest context, González-Reyes assenyala que la creativitat dels professionals no desapareix, sinó que es transforma. La IA generativa pot produir continguts, "però ho fa des de patrons existents", per contra, la "creativitat humana aporta intenció, criteri, context i capacitat de generar idees realment noves o rellevants", subratlla González-Reyes. La creativitat "es desplaça cap a una dimensió més estratègica i conceptual", conclou.