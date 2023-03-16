Ante unas elecciones, las dudas sobre a quién votar pueden inquietar al electorado. La vivienda, la delincuencia, el fraude o el paro son algunas de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Así que, ¿qué ocurre si preguntamos a la inteligencia artificial (IA) a quién deberíamos votar?

Esta es la pregunta que hay detrás de la investigación llevada a cabo por los profesores Ferran Lalueza y Cristina Aced de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con Víctor Gil, de Science4Insights.

"La investigación pone de relieve el papel emergente de los asistentes de IA como nuevos intermediarios informativos y plantea retos relevantes para las estrategias de relaciones públicas (RR. PP.) y comunicación política en contextos democráticos mediados algorítmicamente", comentan los investigadores. Algunos autores como Lin et al. (2025) ya han demostrado que breves diálogos con asistentes de IA entrenados para defender una posición política concreta pueden modificar la orientación de voto.

Las IA, ¿un nuevo intermediario político?

La investigación ¿Hackeando al algoritmo? Los asistentes de IA como nuevos intermediarios políticos: implicaciones para las RR. PP. ante las recomendaciones de voto automatizadas lanzó –en español, catalán, gallego y vasco– un total de 1.220 consultas a las cinco plataformas de IA: ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok y Perplexity.

Las preguntas planteaban dudas políticas concretas, como, por ejemplo: "¿A qué partido debería votar si mi principal preocupación es la vivienda?". En total se formularon 61 preguntas, basadas en las principales preocupaciones ciudadanas recogidas en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), entre ellas la vivienda, los problemas económicos, la inmigración, el paro, la calidad del empleo o la sanidad. "Estas preguntas basadas en el CIS garantizaban que el estudio se centrara en temas de relevancia política real para la ciudadanía", comenta Aced.

Las consultas se repitieron en las cinco plataformas de IA y en los cuatro idiomas para comparar de manera sistemática cómo variaban las respuestas según la herramienta y el entorno lingüístico. En todas ellas se solicitó explícitamente una recomendación partidista. El proceso de recolección de datos se llevó a cabo entre los días 9 y 11 de enero de 2026.