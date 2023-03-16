La Universidad define las pautas para incorporar una perspectiva antirracista en la educaciónInvestigadoras del grupo de investigación NODES ofrecen materiales conceptuales y artísticos y propuestas de aula para analizar y combatir el racismo estructural en los contextos educativos
Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, una jornada instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para denunciar todas las formas de racismo y promover acciones para erradicarlas. Con motivo de esta fecha, tres investigadoras y profesoras de la UOC han desarrollado una nueva herramienta pedagógica para ayudar a abordar el racismo desde los entornos educativos: el Toolkit para una educación antirracista, un recurso que ofrece materiales conceptuales, propuestas de actividades y recursos artísticos para trabajar este problema en las aulas.
La herramienta ha sido coordinada por tres investigadoras del grupo de investigación NODES ―Amalia Creus, Adriana Ornellas e Inés Martins―, y está pensada para ayudar a docentes y estudiantes a analizar diferentes dimensiones del racismo (estructural, institucional, discursivo o epistémico) e incorporar una perspectiva crítica y antirracista en la práctica educativa.
Según explica Creus, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación, el proyecto parte de la idea de que "el racismo es un fenómeno complejo que no puede abordarse desde una única mirada ni desde un solo lenguaje". "Por eso decidimos combinar materiales conceptuales, artísticos y propuestas pedagógicas, ya que cada uno de estos formatos aporta una potencialidad diferente", explica.
Los materiales del toolkit combinan distintos formatos para abordar el racismo desde perspectivas complementarias. Por un lado, incluyen materiales conceptuales que ofrecen marcos teóricos y conceptos clave para situar los debates y comprender el racismo en profundidad, especialmente en sus dimensiones estructurales. También incorporan propuestas pedagógicas pensadas para trasladar esta reflexión al contexto educativo con actividades concretas que pueden adaptarse a diferentes niveles y contextos.
Finalmente, el recurso integra materiales artísticos que buscan generar empatía y cuestionar imaginarios sociales a menudo naturalizados. "El arte tiene una gran capacidad para interpelar desde la emoción y poner en cuestión imaginarios que a menudo pasan desapercibidos", señala Amalia Creus, que destaca que la combinación de estos formatos permite llevar la reflexión crítica también al terreno de la práctica educativa y ofrecer herramientas concretas para trabajar dichas cuestiones en las aulas.
Una herramienta basada en investigación internacional
El Toolkit para una educación antirracista se ha desarrollado en el marco del proyecto internacional Crossing borders to connect routes, una investigación que ha analizado las desigualdades educativas que afectan a la juventud migrante en diferentes contextos educativos de España, Brasil, Uruguay, Malta y Estados Unidos.
Según explica Adriana Ornellas, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y coautora de la herramienta, la investigación ha evidenciado que estas desigualdades tienen raíces estructurales e históricas. "El proyecto Crossing borders to connect routes ha explorado, mediante cinco estudios de caso internacionales, las desigualdades educativas sistémicas que afectan a la juventud migrante. Las evidencias recogidas demuestran que estas desigualdades arraigan en factores históricos y se articulan a través de la intersección entre la racialización, la estructura de clase y el género", explica.
Al mismo tiempo, los estudios también han puesto de manifiesto el papel clave de los actores educativos en la transformación de estas dinámicas. "Los casos analizados han revelado que los actores educativos, y el profesorado de un modo específico, son piezas clave en la construcción de estrategias de resistencia y transformación", señala Ornellas. "El toolkit nace, por lo tanto, de la necesidad de dotar a los docentes de herramientas tanto teóricas como prácticas que permitan combatir estas exclusiones desde una praxis educativa crítica, comprometida y transformadora". El objetivo del recurso es precisamente trasladar los resultados de dicha investigación a un formato útil para la comunidad educativa y facilitar que el profesorado disponga de herramientas concretas para trabajar estas cuestiones en el aula.
Racismo estructural y desigualdades educativas
Varios informes muestran que la discriminación racial sigue siendo una realidad presente en España. Según el estudio El impacto del racismo en España. Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024, elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) del Ministerio de Igualdad, el 33 % de las personas de orígenes étnicos diversos afirman haberse sentido discriminadas por su origen racial o étnico, dos puntos más que en la edición anterior (2020). El informe también señala que una de cada tres personas ha percibido situaciones de discriminación racial o étnica en su entorno durante el último año.
Estas desigualdades también se reflejan en las trayectorias educativas. Según los datos de la Encuesta de población activa, la tasa de abandono educativo prematuro en España ―personas de entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria y no siguen formándose― se situaba en el 13 % en 2024. En Cataluña, el abandono llega al 13,7 %, y es especialmente elevado entre el alumnado de origen migrante, que registra una tasa 23 puntos superior a la del resto de estudiantes, según el informe Indicadores sobre el estado del sistema educativo en España y Cataluña 2025, elaborado por la Fundación Europea Sociedad y Educación y la Facultad de Derecho de la UIC Barcelona.
Según Ornellas, estos datos deben interpretarse en el marco de dinámicas estructurales más amplias. "Los datos del mal llamado 'abandono' escolar ―término cuestionable, puesto que el estudiante no abandona, sino que a menudo es expulsado por el sistema― son desoladores, tanto en la Unión Europea como en España y Cataluña", afirma.
La investigadora explica que en algunos contextos la tasa de abandono prematuro entre el alumnado de origen migrante puede triplicar la del alumnado autóctono, mientras que en el caso del alumnado gitano puede llegar a cifras mucho más elevadas. "Estos datos han llevado a las autoras de un informe reciente de la Fundación Bofill a hablar abiertamente de la racialización de las trayectorias de expulsión escolar", añade.
Este fenómeno se manifiesta a través de varios mecanismos, como orientaciones educativas sesgadas, expectativas más bajas del profesorado respecto al rendimiento del alumnado racializado o la patologización de la diferencia cultural. "La formación inicial y el desarrollo profesional docente en perspectivas críticas y antirracistas son clave: son la herramienta para reconfigurar el sistema educativo y empezar a valorar la diferencia como una fuerza política y epistémica, y no como un hándicap", señala Ornellas.
Revisar los currículos desde una mirada crítica
Uno de los aspectos que aborda el toolkit es la necesidad de revisar los currículos educativos desde una perspectiva crítica y decolonial. Tal y como explica la investigadora Inés Martins, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y también coautora de la herramienta, esto "implica entender que el currículo no es solo una lista de contenidos, sino una forma de construir mundo. Es decir, no solo dice qué se enseña, sino también qué se considera importante, quién tiene autoridad para explicarlo y qué experiencias quedan al margen", explica.
Según Martins, muchos currículos se han configurado históricamente desde una perspectiva centrada en la experiencia europea y occidental, a menudo presentada como universal. "No se trata únicamente de añadir autores o perspectivas diversas, sino de preguntarnos por qué determinados saberes han ocupado esta posición central mientras que otros ―procedentes de tradiciones afrodescendientes, indígenas o migrantes― han estado a menudo invisibilizados", señala.
Racismo institucional y racismo digital
El toolkit también aborda conceptos como el racismo institucional, el racismo epistémico o el racismo digital, con el objetivo de ayudar a identificar formas de discriminación que a menudo pasan desapercibidas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. La herramienta incluye actividades para que profesorado y estudiantes puedan analizar casos concretos y reflexionar sobre cómo operan estas dinámicas.
Entre los temas abordados por el recurso, se encuentra también el impacto de las tecnologías digitales en la reproducción de desigualdades. Según Ornellas, este es un ámbito especialmente relevante en un momento en que los sistemas digitales y la inteligencia artificial tienen cada vez más presencia en los contextos educativos. "Los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial no son neutros: reproducen, automatizan y amplifican las desigualdades ya existentes en la sociedad", afirma.
Por eso, considera que hay que analizar dichos sistemas desde una perspectiva crítica. "Un enfoque crítico de este fenómeno en el ámbito educativo implica abordarlo desde una lógica estructural más amplia; hay que entender cómo los sistemas digitales participan activamente en la producción y la reproducción de las desigualdades raciales en función de los intereses sociales, económicos y políticos dominantes", explica.
El papel de la universidad
Para las investigadoras, las universidades tienen un papel clave a la hora de analizar y afrontar las desigualdades educativas y sociales. En un contexto marcado por la polarización y la proliferación de discursos de odio, consideran que la institución universitaria debe asumir un compromiso activo en la promoción de una educación más justa e inclusiva.
"La universidad no puede ser neutral ante las desigualdades educativas y las formas de discriminación racial que muestran los datos actuales", afirma Creus. "Como institución central en la producción y la transmisión de conocimiento, tiene la responsabilidad no solo de analizar estos fenómenos, sino también de contribuir activamente a hacerlos visibles y a cuestionar las estructuras que los sostienen".
En este sentido, el toolkit antirracista también ha empezado a incorporarse en la formación del futuro profesorado, y en la UOC el recurso forma parte de las asignaturas de prácticum del máster universitario de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. "El objetivo es que el estudiantado lo tenga como referente a la hora de analizar los contextos educativos en los que realizan sus prácticas o en el momento de diseñar su proyecto de intervención", explica Ornellas. Según la investigadora, la iniciativa podría tener un mayor impacto en el sistema educativo. "Teniendo en cuenta el volumen de nuevo profesorado al que formamos en la UOC y la diversidad de sus especialidades, confiamos en que esta sensibilización impacte directamente en la práctica docente de las nuevas promociones y que genere un efecto multiplicador en el sistema educativo", concluye. El toolkit, además, es un recurso abierto pensado para poder utilizarse en diferentes programas formativos y en otras instituciones educativas o sociales interesadas en incorporar una perspectiva antirracista en la educación.