Racismo estructural y desigualdades educativas

Varios informes muestran que la discriminación racial sigue siendo una realidad presente en España. Según el estudio El impacto del racismo en España. Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024 , elaborado por el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) del Ministerio de Igualdad, el 33 % de las personas de orígenes étnicos diversos afirman haberse sentido discriminadas por su origen racial o étnico, dos puntos más que en la edición anterior (2020). El informe también señala que una de cada tres personas ha percibido situaciones de discriminación racial o étnica en su entorno durante el último año.

Estas desigualdades también se reflejan en las trayectorias educativas. Según los datos de la Encuesta de población activa, la tasa de abandono educativo prematuro en España ―personas de entre 18 y 24 años que no han completado la educación secundaria y no siguen formándose― se situaba en el 13 % en 2024. En Cataluña, el abandono llega al 13,7 %, y es especialmente elevado entre el alumnado de origen migrante, que registra una tasa 23 puntos superior a la del resto de estudiantes, según el informe Indicadores sobre el estado del sistema educativo en España y Cataluña 2025, elaborado por la Fundación Europea Sociedad y Educación y la Facultad de Derecho de la UIC Barcelona.

Según Ornellas, estos datos deben interpretarse en el marco de dinámicas estructurales más amplias. "Los datos del mal llamado 'abandono' escolar ―término cuestionable, puesto que el estudiante no abandona, sino que a menudo es expulsado por el sistema― son desoladores, tanto en la Unión Europea como en España y Cataluña", afirma.

La investigadora explica que en algunos contextos la tasa de abandono prematuro entre el alumnado de origen migrante puede triplicar la del alumnado autóctono, mientras que en el caso del alumnado gitano puede llegar a cifras mucho más elevadas. "Estos datos han llevado a las autoras de un informe reciente de la Fundación Bofill a hablar abiertamente de la racialización de las trayectorias de expulsión escolar", añade.

Este fenómeno se manifiesta a través de varios mecanismos, como orientaciones educativas sesgadas, expectativas más bajas del profesorado respecto al rendimiento del alumnado racializado o la patologización de la diferencia cultural. "La formación inicial y el desarrollo profesional docente en perspectivas críticas y antirracistas son clave: son la herramienta para reconfigurar el sistema educativo y empezar a valorar la diferencia como una fuerza política y epistémica, y no como un hándicap", señala Ornellas.

Revisar los currículos desde una mirada crítica

Uno de los aspectos que aborda el toolkit es la necesidad de revisar los currículos educativos desde una perspectiva crítica y decolonial. Tal y como explica la investigadora Inés Martins, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación y también coautora de la herramienta, esto "implica entender que el currículo no es solo una lista de contenidos, sino una forma de construir mundo. Es decir, no solo dice qué se enseña, sino también qué se considera importante, quién tiene autoridad para explicarlo y qué experiencias quedan al margen", explica.

Según Martins, muchos currículos se han configurado históricamente desde una perspectiva centrada en la experiencia europea y occidental, a menudo presentada como universal. "No se trata únicamente de añadir autores o perspectivas diversas, sino de preguntarnos por qué determinados saberes han ocupado esta posición central mientras que otros ―procedentes de tradiciones afrodescendientes, indígenas o migrantes― han estado a menudo invisibilizados", señala.

Racismo institucional y racismo digital

El toolkit también aborda conceptos como el racismo institucional, el racismo epistémico o el racismo digital, con el objetivo de ayudar a identificar formas de discriminación que a menudo pasan desapercibidas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. La herramienta incluye actividades para que profesorado y estudiantes puedan analizar casos concretos y reflexionar sobre cómo operan estas dinámicas.

Entre los temas abordados por el recurso, se encuentra también el impacto de las tecnologías digitales en la reproducción de desigualdades. Según Ornellas, este es un ámbito especialmente relevante en un momento en que los sistemas digitales y la inteligencia artificial tienen cada vez más presencia en los contextos educativos. "Los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial no son neutros: reproducen, automatizan y amplifican las desigualdades ya existentes en la sociedad", afirma.

Por eso, considera que hay que analizar dichos sistemas desde una perspectiva crítica. "Un enfoque crítico de este fenómeno en el ámbito educativo implica abordarlo desde una lógica estructural más amplia; hay que entender cómo los sistemas digitales participan activamente en la producción y la reproducción de las desigualdades raciales en función de los intereses sociales, económicos y políticos dominantes", explica.

El papel de la universidad

Para las investigadoras, las universidades tienen un papel clave a la hora de analizar y afrontar las desigualdades educativas y sociales. En un contexto marcado por la polarización y la proliferación de discursos de odio, consideran que la institución universitaria debe asumir un compromiso activo en la promoción de una educación más justa e inclusiva.

"La universidad no puede ser neutral ante las desigualdades educativas y las formas de discriminación racial que muestran los datos actuales", afirma Creus. "Como institución central en la producción y la transmisión de conocimiento, tiene la responsabilidad no solo de analizar estos fenómenos, sino también de contribuir activamente a hacerlos visibles y a cuestionar las estructuras que los sostienen".

En este sentido, el toolkit antirracista también ha empezado a incorporarse en la formación del futuro profesorado, y en la UOC el recurso forma parte de las asignaturas de prácticum del máster universitario de Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. "El objetivo es que el estudiantado lo tenga como referente a la hora de analizar los contextos educativos en los que realizan sus prácticas o en el momento de diseñar su proyecto de intervención", explica Ornellas. Según la investigadora, la iniciativa podría tener un mayor impacto en el sistema educativo. "Teniendo en cuenta el volumen de nuevo profesorado al que formamos en la UOC y la diversidad de sus especialidades, confiamos en que esta sensibilización impacte directamente en la práctica docente de las nuevas promociones y que genere un efecto multiplicador en el sistema educativo", concluye. El toolkit, además, es un recurso abierto pensado para poder utilizarse en diferentes programas formativos y en otras instituciones educativas o sociales interesadas en incorporar una perspectiva antirracista en la educación.