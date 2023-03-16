En esta línea, Manel Jiménez, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura de la UOC, destaca la importancia de seguir avanzando en la construcción de espacios universitarios más inclusivos y subraya el papel clave que desempeña la universidad en la promoción de la diversidad: "En nuestra universidad creemos firmemente que la diversidad es un principio académico que no solo nos define, sino que también nos enriquece. Por ello, debemos proporcionar herramientas al personal docente y de gestión y a toda la comunidad universitaria para aprender desde la globalidad, con el fin de fomentar el debate y la investigación sobre la discriminación racial".

Mujeres indígenas interconectando saberes

Además de la iniciativa de la Unidad de Igualdad, Diversidad e Inclusión, la UOC participa en investigaciones científicas que abordan estas cuestiones, contribuyen a generar conocimiento y ofrecen herramientas para combatir la discriminación racial y otras formas de desigualdad. Es el caso del proyecto Indigenous women interconnecting knowledge: bodies, territories and technologies for life (INDIWOMINT), liderado por Ana María Noguera, investigadora del grupo Género y TIC (GenTIC) del Internet Interdisciplinary Institute (IN3). Este estudio, financiado por el programa europeo Acciones Marie Skłodowska-Curie, visibiliza las resistencias de mujeres indígenas frente a la injusticia climática y el colonialismo a la hora de defender sus territorios y saberes ancestrales.

Noguera subraya la importancia de generar diálogos más allá de los conocimientos occidentales y destaca la necesidad de visibilizar esta problemática en la agenda universitaria: "La discriminación racial en la academia suele ser sutil e invalida otras formas de producción de conocimiento".

Educación contra el racismo

Otra iniciativa académica que refuerza el compromiso de la UOC con la equidad y la lucha contra el racismo es el proyecto Crossing Borders to Connect Routes (Crossing Borders), liderado por el grupo de investigación Transdisciplinary research on contemporary social challenges (NODES). Este estudio, financiado por la Spencer Foundation, analiza las desigualdades que afectan a jóvenes migrantes en distintos contextos educativos y cómo las políticas y prácticas pueden mejorarlas.

"Comprender y combatir el racismo en la universidad implica analizar críticamente el lenguaje y las narrativas que lo perpetúan en políticas, planes de estudio y cultura institucional", explica Adriana Ornellas, de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación y coinvestigadora del proyecto junto a Amalia Creus, coordinadora de NODES, e Inés Martins, de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación. Para ello, el equipo está creando un toolkit (una serie de recursos digitales) para una educación antirracista que se integrará en los programas de formación del profesorado que imparte la UOC y estará disponible para toda la comunidad educativa.

Amalia Creus destaca que la universidad debe cuestionar el racismo epistémico: "Las epistemologías no blancas y no occidentales siguen marginadas del pensamiento académico. Es esencial fomentar una producción teórica y práctica que desafíe el conocimiento hegemónico". Además, subraya la importancia de visibilizar esta fecha en la agenda universitaria: "Nos permite abrir espacios de debate y reflexión que involucren a toda la comunidad en la lucha por una ciencia y una educación antirracistas".

Los resultados de Crossing Borders se presentarán el próximo 29 de abril en un seminario en el que se compartirán reflexiones y estrategias para promover una educación más inclusiva.

Educación de jóvenes migrantes

El proyecto de investigación Trayectorias educativas y urbanas de jóvenes migrantes en tiempos de pandemia. Contribuciones para reducir la inequidad y la segregación (MY-WAY), liderado por Amalia Creus (en el que también participa el grupo NODES) junto con Gabriela Fauth, del LabCiudades, Laboratorio interdisciplinar de estudios urbanos (CitiesLab), analiza las desigualdades educativas que han afectado a jóvenes migrantes no europeos en el contexto de la COVID-19.

El estudio, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, investiga cómo la crisis sanitaria intensificó la segregación educativa y urbana y reforzó, además, discursos y narrativas contra la inmigración. "Es un deber de las universidades fomentar la equidad y reconocer la pluralidad de personas, culturas y vivencias. Deben ser espacios ejemplares para el debate crítico y la reflexión colectiva", destaca Fauth, de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.

La investigadora comenta que "es importante generar acciones formativas y recursos que refuercen la perspectiva antirracista en la enseñanza universitaria" y añade que "incluir esta fecha en la agenda universitaria es clave para consolidar una política permanente de reconocimiento y combate contra la discriminación racial".

Tecnología contra los sesgos digitales

Además de la sensibilización y la investigación en educación, el personal docente e investigador de la UOC también trabaja en el desarrollo de herramientas tecnológicas para combatir la discriminación. En este ámbito, los investigadores del grupo Systems, Software and Models (SOM Research Lab) del IN3 Sergio Morales y Robert Clarisó, que también es profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, han desarrollado LangBiTe e ImageBiTe, dos herramientas diseñadas para la detección de sesgos en contenidos textuales y visuales generados por inteligencia artificial.

La inclusión como parte del ADN de la UOC

"Debemos garantizar políticas de inclusión que faciliten el acceso de estos colectivos a través de becas y herramientas dirigidas a estudiantes de grupos racializados con el fin de garantizar que la educación sea justa y flexible", subraya Maria Olivella.

"Por eso, establecer el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en nuestra agenda y darle visibilidad es crucial para abrir espacios de debate y reflexión que promuevan una cultura antirracista y combatan la xenofobia, el racismo y cualquier otra forma de discriminación racial, étnica, cultural o religiosa", detalla Olivella.

Con esta campaña, la UOC refuerza su compromiso con la igualdad y la lucha contra el racismo, y se alinea con las normativas nacionales e internacionales que buscan garantizar una educación más inclusiva y equitativa. "Nos oponemos a cualquier forma de discriminación racial y la condenamos. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de avanzar hacia una sociedad donde la inclusión y la diversidad sean celebradas y protegidas", concluye el vicerrector Manel Jiménez.



Estas investigaciones de la UOC están alineadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU número 10: Reducción de las Desigualdades.