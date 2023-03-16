Un mundo que aspira a crecer sin límites habita un planeta finito. Esta es la tensión de fondo de "Los límites de la Tierra" , la lección inaugural con la que la UOC abrirá el curso 2026-2027 el próximo 6 de octubre, a las 12.30 h, en el auditorio del campus del Poblenou de Barcelona (calle del Perú, 52). La consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, presidirá el acto.

Conducida por Ignasi Gozalo Salellas , profesor de Comunicación y Filosofía e investigador de la UOC, la lección reunirá cuatro voces expertas para explorar cómo los límites materiales del planeta condicionan nuestras maneras de producir, innovar, gobernar y convivir. Estará acompañado por Zora Kovacic , investigadora Ramón y Cajal experta en gobernanza ambiental; Josep Lladós Masllorens , profesor de Economía Aplicada y especialista en economía internacional y geografía económica, y Núria Franco Guillén , profesora de Ciencia Política experta en política territorial, inmigración y democracia. Asimismo, el acto contará con las intervenciones de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, y de la consejera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, que se encargará de concluirlo.

La sesión propondrá mirar más allá de la idea de una economía y una tecnología aparentemente inmateriales para preguntarse qué las hace posibles: energía, minerales, agua, infraestructuras y territorios. Al mismo tiempo, abordará las tensiones que emergen alrededor del control de estos recursos y cómo pueden transformar las fronteras, las relaciones de poder y las democracias. Una reflexión, en definitiva, sobre qué implica vivir en un mundo que ha convertido el crecimiento en horizonte, pero que tiene límites materiales.

Con esta lección inaugural, la UOC propone cambiar la mirada: pensar menos en un mundo sin límites y más en la Tierra que lo habita, y abrir el curso con una reflexión sobre cómo innovamos, cómo habitamos el planeta y cómo construimos una sociedad capaz de convivir con sus límites.