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Lección inaugural 2026-2027

Los límites de la Tierra

Con Ignasi Gozalo Salellas, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigador del grupo MUSSOL (UOC), Josep Lladós-Masllorens, profesor de los Estudios de Economía y Empresa e investigador del grupo DigiIBiz (UOC), Zora Kovacic, investigadora del grupo Transformaciones Urbanas y Cambio Global (UOC) y Núria Franco Guillén, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política e investigadora del grupo Transformaciones Urbanas y Cambio Global (UOC).
Els límits de la Terra
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Lliçó inaugural 2025-2026

Sobre la lección

  • Martes 6 de octubre , 12.30 h (CEST), en el auditorio del edifició U del campus UOC.

  • 06/10/2026

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