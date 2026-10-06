Lección inaugural 2026-2027

Los límites de la Tierra

Con Ignasi Gozalo Salellas, profesor de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigador del grupo MUSSOL (UOC), Josep Lladós-Masllorens, profesor de los Estudios de Economía y Empresa e investigador del grupo DigiIBiz (UOC), Zora Kovacic, investigadora del grupo Transformaciones Urbanas y Cambio Global (UOC) y Núria Franco Guillén, profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política e investigadora del grupo Transformaciones Urbanas y Cambio Global (UOC).