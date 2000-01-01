Actos institucionales
Una de las misiones de la UOC es promover la creatividad, la innovación, la cooperación y el intercambio dentro de su comunidad y con el entorno, estableciendo relaciones con otras universidades y con el entorno empresarial y social. Las lecciones inaugurales, que tienen lugar de manera tanto virtual como presencial, los actos de graduación y los doctorados honoris causa son muestra de este compromiso de nuestra universidad.
Honoris causa
El doctorado honoris causa es la máxima distinción académica que la UOC concede a una persona a título de honor.
Lecciones inaugurales
Las lecciones inaugurales de la UOC versan sobre una de las líneas de experiencia y conocimiento de la UOC en convivencia con las tecnologías de la información y de la comunicación.