Campus

Actos institucionales

Una de las misiones de la UOC es promover la creatividad, la innovación, la cooperación y el intercambio dentro de su comunidad y con el entorno, estableciendo relaciones con otras universidades y con el entorno empresarial y social. Las lecciones inaugurales, que tienen lugar de manera tanto virtual como presencial, los actos de graduación y los doctorados honoris causa son muestra de este compromiso de nuestra universidad.
Actos de graduación

Actos de graduación

Revive los actos de graduación de la UOC de todos los cursos desde 2007.

Honoris causa

Honoris causa

El doctorado honoris causa es la máxima distinción académica que la UOC concede a una persona a título de honor.

Llección inaugural Maria Arnal

Lecciones inaugurales

Las lecciones inaugurales de la UOC versan sobre una de las líneas de experiencia y conocimiento de la UOC en convivencia con las tecnologías de la información y de la comunicación.