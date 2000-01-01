Campus

Actes institucionals

Una de les missions de la UOC és promoure la creativitat, la innovació, la cooperació i l’intercanvi dins la seva comunitat i amb l’entorn, establint relacions amb altres universitats i amb l’entorn empresarial i social. Les lliçons inaugurals, que tenen lloc tant virtualment com presencialment, els actes de graduació i els doctorats honoris causa són mostra d’aquest compromís de la Universitat.
Actes de graduació

Actes de graduació

Reviu els actes de graduació de la UOC de tots els cursos des de 2007.

Honoris causa

Honoris causa

El doctorat honoris causa és la màxima distinció acadèmica que la UOC concedeix a una persona a títol d'honor.

Lliço inaugural Maria Arnal

Lliçons inaugurals

Les lliçons inaugurals de la UOC versen sobre una de les línies d'expertesa i coneixement de la UOC en convivència amb les tecnologies de la informació i de la comunicació.