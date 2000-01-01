Actes institucionals
Una de les missions de la UOC és promoure la creativitat, la innovació, la cooperació i l’intercanvi dins la seva comunitat i amb l’entorn, establint relacions amb altres universitats i amb l’entorn empresarial i social. Les lliçons inaugurals, que tenen lloc tant virtualment com presencialment, els actes de graduació i els doctorats honoris causa són mostra d’aquest compromís de la Universitat.
Honoris causa
El doctorat honoris causa és la màxima distinció acadèmica que la UOC concedeix a una persona a títol d'honor.
Lliçons inaugurals
Les lliçons inaugurals de la UOC versen sobre una de les línies d'expertesa i coneixement de la UOC en convivència amb les tecnologies de la informació i de la comunicació.