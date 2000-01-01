Campus

Actes de graduació

Un moment de celebració col·lectiva i de reconeixement compartit

Cada acte de graduació de la UOC és molt més que una cerimònia: és un moment únic per reconèixer l’esforç de totes les persones que han confiat en la nostra universitat.
acte graduacio uoc barcelona
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Si el teu expedient s'ha tancat entre el 25 de setembre del 2025 i el 24 de setembre del 2026, celebra la graduació en una de les cerimònies que s'organitzen. Pots triar indistintament entre l'acte de Barcelona i el de Madrid, en funció dels teus estudis. A més, cada sessió tindrà una cerimònia virtual. 

En quin acte m'haig d'inscriure?

Et pots inscriure en la sessió presencial que et pertoqui (tant a Barcelona com a Madrid) segons els teus estudis, o bé assistir a les sessions virtuals de cada cerimònia. Tingues present que l'acte de Barcelona serà en català i el de Madrid, en castellà.
graduacions presencial uoc madrid
12 de novembre, a les 17 h

Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío

Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Estudis d'Economia i Empresa
  • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Estudis de Ciències de la Salut
  • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
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12 de novembre, a les 20 h

Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío

Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Escola de Doctorat
  • Estudis d'Arts i Humanitats
  • Estudis de Dret i Ciència Política
  • Estudis de Psicologia
  • Estudis d'Educació
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12 de desembre, a les 12 h

Barcelona | La Farga de L'Hospitalet

Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Estudis d'Economia i Empresa
  • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Estudis de Ciències de la Salut
  • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
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12 de desembre, a les 17:30 h

Barcelona | La Farga de L'Hospitalet

Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Escola de Doctorat
  • Estudis d'Arts i Humanitats
  • Estudis de Dret i Ciència Política
  • Estudis de Psicologia
  • Estudis d'Educació

Missatge de la rectora

Et vull felicitar personalment per haver acabat els teus estudis. També et faig extensiva la felicitació de part de tot el professorat que t'ha acompanyat durant aquest trajecte, a més de l'equip de govern i de gestió de la UOC. La teva gran fita dona sentit a la nostra feina, i volem compartir amb tu aquest moment d'alegria.

Vas confiar en nosaltres per formar-te i créixer personalment i professionalment. Ara, després d'haver superat tots els reptes plantejats, puc afirmar amb orgull que has assolit els coneixements i les competències necessàries per transformar la teva trajectòria i el teu entorn. Tens les eines per encarar els objectius que t'havies proposat, que t'han de permetre progressar en un entorn complex i canviant.

Gràcies per haver-nos fet confiança i per haver-nos-la retornat, demostrant que amb esforç i dedicació és possible avançar, fent compatible la formació amb la resta de dedicacions personals i professionals. Ha estat un privilegi haver-te acompanyat en aquest camí!

Ens farà molta il·lusió celebrar-ho plegats en els pròxims actes de graduació, que celebrarem el 12 de novembre a Madrid i el 12 de desembre a Barcelona. Volem reconèixer la teva tasca i retrobar-nos per compartir l'èxit de la teva graduació amb l'equip de la UOC que t'ha acompanyat durant aquests anys. Quan s'acostin les dates, rebràs un missatge amb les indicacions i l'enllaç per fer la inscripció.

No vull acomiadar-me sense explicar-te que el teu vincle amb la UOC no s'acaba aquí: a partir d'ara ets alumni, i formes part d'una xarxa de persones que, més enllà de compartir la seva trajectòria formativa amb la nostra universitat, treballa per potenciar i facilitar el desenvolupament professional i humà de tota la comunitat. 

Enhorabona per aquesta fita assolida!

Àngels Fitó, rectora de la UOC

rectora uoc
"La teva gran fita dona sentit a la nostra feina, i volem compartir amb tu aquest moment d'alegria."


Àngels Fitó, rectora de la UOC

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Contacte

Si tens dubtes o alguna incidència en relació amb l'acte de graduació, contacta amb el servei d'atenció a l'estudiant o escriu un correu a la bústia de graduacions.

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