Actes de graduació
Un moment de celebració col·lectiva i de reconeixement compartit
Si el teu expedient s'ha tancat entre el 25 de setembre del 2025 i el 24 de setembre del 2026, celebra la graduació en una de les cerimònies que s'organitzen. Pots triar indistintament entre l'acte de Barcelona i el de Madrid, en funció dels teus estudis. A més, cada sessió tindrà una cerimònia virtual.
En quin acte m'haig d'inscriure?
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Estudis d'Economia i Empresa
- Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Estudis de Ciències de la Salut
- Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Escola de Doctorat
- Estudis d'Arts i Humanitats
- Estudis de Dret i Ciència Política
- Estudis de Psicologia
- Estudis d'Educació
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Estudis d'Economia i Empresa
- Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Estudis de Ciències de la Salut
- Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Escola de Doctorat
- Estudis d'Arts i Humanitats
- Estudis de Dret i Ciència Política
- Estudis de Psicologia
- Estudis d'Educació
Missatge de la rectora
Et vull felicitar personalment per haver acabat els teus estudis. També et faig extensiva la felicitació de part de tot el professorat que t'ha acompanyat durant aquest trajecte, a més de l'equip de govern i de gestió de la UOC. La teva gran fita dona sentit a la nostra feina, i volem compartir amb tu aquest moment d'alegria.
Vas confiar en nosaltres per formar-te i créixer personalment i professionalment. Ara, després d'haver superat tots els reptes plantejats, puc afirmar amb orgull que has assolit els coneixements i les competències necessàries per transformar la teva trajectòria i el teu entorn. Tens les eines per encarar els objectius que t'havies proposat, que t'han de permetre progressar en un entorn complex i canviant.
Gràcies per haver-nos fet confiança i per haver-nos-la retornat, demostrant que amb esforç i dedicació és possible avançar, fent compatible la formació amb la resta de dedicacions personals i professionals. Ha estat un privilegi haver-te acompanyat en aquest camí!
Ens farà molta il·lusió celebrar-ho plegats en els pròxims actes de graduació, que celebrarem el 12 de novembre a Madrid i el 12 de desembre a Barcelona. Volem reconèixer la teva tasca i retrobar-nos per compartir l'èxit de la teva graduació amb l'equip de la UOC que t'ha acompanyat durant aquests anys. Quan s'acostin les dates, rebràs un missatge amb les indicacions i l'enllaç per fer la inscripció.
No vull acomiadar-me sense explicar-te que el teu vincle amb la UOC no s'acaba aquí: a partir d'ara ets alumni, i formes part d'una xarxa de persones que, més enllà de compartir la seva trajectòria formativa amb la nostra universitat, treballa per potenciar i facilitar el desenvolupament professional i humà de tota la comunitat.
Enhorabona per aquesta fita assolida!
Àngels Fitó, rectora de la UOC
"La teva gran fita dona sentit a la nostra feina, i volem compartir amb tu aquest moment d'alegria."
Àngels Fitó, rectora de la UOC
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Canal de WhatsApp - Madrid
Uneix-te al canal de WhatsApp dels actes a Madrid per estar al dia de tots els detalls, rebre la informació pràctica i gaudir plenament de la teva #graduacióUOC.