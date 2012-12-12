Presencial
En quin acte m’haig d’inscriure?
Avís – Graduació de Madrid (12/11): Amb motiu de la vaga de RENFE, podeu modificar la vostra inscripció per participar en l'acte de forma virtual o assistir a la sessió de Barcelona a través de l'enllaç que us hem enviat per correu electrònic. El termini per gestionar la vostra opció a la plataforma finalitza el dilluns 2 de novembre a les 20:00 h. Us recomanem romandre atents als canals oficials de la UOC davant de qualsevol novetat.
- Madrid 17:00 h
- Madrid 20:00 h
- Barcelona 12:00 h
- Barcelona 17:30 h
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Estudis d'Economia i Empresa
- Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Estudis de Ciències de la Salut
- Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Lloc
Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.
Data
12/11/2026
Organitza
Universitat Oberta de Catalunya.
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Escola de Doctorat
- Estudis d'Arts i Humanitats
- Estudis de Dret i Ciència Política
- Estudis de Psicologia
- Estudis d'Educació
Lloc
Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.
Data
12/11/2026
Organitza
Universitat Oberta de Catalunya.
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Estudis d'Economia i Empresa
- Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Estudis de Ciències de la Salut
- Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Lloc
La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.
Data
12/12/2026
Organitza
Universitat Oberta de Catalunya.
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:
- Escola de Doctorat
- Estudis d'Arts i Humanitats
- Estudis de Dret i Ciència Política
- Estudis de Psicologia
- Estudis d'Educació
Lloc
La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.
Data
12/12/2026
Organitza
Universitat Oberta de Catalunya.