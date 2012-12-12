Campus

Presencial

En quin acte m’haig d’inscriure?

Si t’has graduat en aquesta promoció, inscriu-te en l’acte que et correspongui d’acord amb els teus estudis. També pots assistir-hi virtualment.

Avís – Graduació de Madrid (12/11): Amb motiu de la vaga de RENFE, podeu modificar la vostra inscripció per participar en l'acte de forma virtual o assistir a la sessió de Barcelona a través de l'enllaç que us hem enviat per correu electrònic. El termini per gestionar la vostra opció a la plataforma finalitza el dilluns 2 de novembre a les 20:00 h. Us recomanem romandre atents als canals oficials de la UOC davant de qualsevol novetat.

12 de novembre, 17 h

Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío

Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Estudis d'Economia i Empresa
  • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Estudis de Ciències de la Salut
  • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
graduacions presencials uoc madrid

Lloc

Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.

Data

12/11/2026

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya.

12 de novembre, 20 h

Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío

Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Escola de Doctorat
  • Estudis d'Arts i Humanitats
  • Estudis de Dret i Ciència Política
  • Estudis de Psicologia
  • Estudis d'Educació
graduacions presencials uoc mad

Lloc

Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.

Data

12/11/2026

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya.

12 de desembre, 12 h

Barcelona | La Farga de L'Hospitalet

Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Estudis d'Economia i Empresa
  • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Estudis de Ciències de la Salut
  • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Inscriu-t'hi!
graduacions presencials uoc barcelona

Lloc

La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.

Data

12/12/2026

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya.

12 de desembre, 17.30 h

Barcelona | La Farga de L'Hospitalet

Els graduats i graduades del curs 2025-2026 en:

  • Escola de Doctorat
  • Estudis d'Arts i Humanitats
  • Estudis de Dret i Ciència Política
  • Estudis de Psicologia
  • Estudis d'Educació
Inscriu-t'hi!
graduacions presencials uoc bcn

Lloc

La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.

Data

12/12/2026

Organitza

Universitat Oberta de Catalunya.