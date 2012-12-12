Actes virtuals
En quin acte m'haig d'inscriure?
No pots assistir a la graduació presencial? Cada cerimònia s'ofereix també en format virtual, amb sessions en català i en castellà. Consulta quina et correspon segons els teus estudis i l'idioma en què es duu a terme.
- Sessió 17:00 h - Castellà
- Sessió 20:00 h - Castellà
- Sessió 12:00 h - Català
- Sessió 17:30 h - Català
12 de novembre, 17 h
Sessió virtual | Castellà
Estudis participants a la sessió:
- Estudis d'Economia i Empresa
- Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Estudis de Ciències de la Salut
- Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
12 de novembre, 20 h
Sessió virtual | Castellà
Estudis participants a la sessió:
- Escola de Doctorat
- Estudis d'Arts i Humanitats
- Estudis de Dret i Ciència Política
- Estudis de Psicologia
- Estudis d'Educació
12 de desembre, 12 h
Sessió virtual | Català
Estudis participants a la sessió:
- Estudis d'Economia i Empresa
- Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
- Estudis de Ciències de la Salut
- Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
12 de desembre, 17.30 h
Sessió virtual | Català
Estudis participants a la sessió:
- Escola de Doctorat
- Estudis d'Arts i Humanitats
- Estudis de Dret i Ciència Política
- Estudis de Psicologia
- Estudis d'Educació