Campus

Actes virtuals

En quin acte m'haig d'inscriure?

No pots assistir a la graduació presencial? Cada cerimònia s'ofereix també en format virtual, amb sessions en català i en castellà. Consulta quina et correspon segons els teus estudis i l'idioma en què es duu a terme.
12 de novembre, 17 h

Sessió virtual | Castellà

Estudis participants a la sessió:

  • Estudis d'Economia i Empresa
  • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Estudis de Ciències de la Salut
  • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
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graduacions virtuals uoc
12 de novembre, 20 h

Sessió virtual | Castellà

Estudis participants a la sessió:

  • Escola de Doctorat
  • Estudis d'Arts i Humanitats
  • Estudis de Dret i Ciència Política
  • Estudis de Psicologia
  • Estudis d'Educació
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graduacions virtuals uoc
12 de desembre, 12 h

Sessió virtual | Català

Estudis participants a la sessió:

  • Estudis d'Economia i Empresa
  • Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
  • Estudis de Ciències de la Salut
  • Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Inscriu-t'hi
graduacions virtuals uoc
12 de desembre, 17.30 h

Sessió virtual | Català

Estudis participants a la sessió:

  • Escola de Doctorat
  • Estudis d'Arts i Humanitats
  • Estudis de Dret i Ciència Política
  • Estudis de Psicologia
  • Estudis d'Educació
Inscriu-t'hi
graduacions virtuals uoc