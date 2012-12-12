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Actos virtuales

¿En qué acto debo inscribirme?

¿No puedes asistir a la graduación presencial? Cada ceremonia se ofrece también en formato virtual, con sesiones en catalán y en castellano. Consulta cuál te corresponde según tus estudios y el idioma en el que se celebra.
12 de noviembre, 17 h

Sesión virtual | Castellano

Estudios participantes a la sesión:

  • Estudios de Economía y Empresa
  • Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
  • Estudios de Ciencias de la Salud
  • Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
¡Inscríbete!
graduaciones virtuales uoc madrid
12 de noviembre, 20 h

Sesión virtual | Castellano

Estudios participantes a la sesión:

  • Escuela de Doctorado
  • Estudios de Artes y Humanidades
  • Estudios de Derecho y Ciencia Política
  • Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
  • Estudios de Educación
¡Inscríbete!
graduaciones virtuales uoc mad
12 de diciembre, 12 h

Sesión virtual | Catalán

Estudios participantes a la sesión:

  • Estudios de Economía y Empresa
  • Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
  • Estudios de Ciencias de la Salud
  • Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
¡Inscríbete!
graduaciones virtuales uoc barcelona
12 de diciembre, 17:30 h

Sesión virtual | Catalán

Estudios participantes a la sesión:

  • Escuela de Doctorado
  • Estudios de Artes y Humanidades
  • Estudios de Derecho y Ciencia Política
  • Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
  • Estudios de Educación
¡Inscríbete!
graduaciones virtuales uoc bcn