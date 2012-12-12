Actos virtuales
¿En qué acto debo inscribirme?
¿No puedes asistir a la graduación presencial? Cada ceremonia se ofrece también en formato virtual, con sesiones en catalán y en castellano. Consulta cuál te corresponde según tus estudios y el idioma en el que se celebra.
- Sesión 17:00 h - Castellano
- Sesión 20:00 h - Castellano
- Sesión 12:00 h - Catalán
- Sesión 17:30 h - Catalán
12 de noviembre, 17 h
Sesión virtual | Castellano
Estudios participantes a la sesión:
- Estudios de Economía y Empresa
- Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Estudios de Ciencias de la Salud
- Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
12 de noviembre, 20 h
Sesión virtual | Castellano
Estudios participantes a la sesión:
- Escuela de Doctorado
- Estudios de Artes y Humanidades
- Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Estudios de Educación
12 de diciembre, 12 h
Sesión virtual | Catalán
Estudios participantes a la sesión:
- Estudios de Economía y Empresa
- Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Estudios de Ciencias de la Salud
- Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
12 de diciembre, 17:30 h
Sesión virtual | Catalán
Estudios participantes a la sesión:
- Escuela de Doctorado
- Estudios de Artes y Humanidades
- Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Estudios de Educación