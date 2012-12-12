Actos de graduación
Un momento de celebración colectiva y de reconocimiento compartido
Si tu expediente se ha cerrado entre el 25 de septiembre del 2025 y el 24 de septiembre del 2026, celebra la graduación en una de las ceremonias que se organizan. Puedes elegir indistintamente entre el acto de Barcelona y el de Madrid, en función de tus estudios. Además, cada sesión contará con una ceremonia virtual.
¿En qué acto debo inscribirme?
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Estudios de Economía y Empresa
- Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Estudios de Ciencias de la Salud
- Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Escuela de Doctorado
- Estudios de Artes y Humanidades
- Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Estudios de Educación
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Estudios de Economía y Empresa
- Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Estudios de Ciencias de la Salud
- Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Escuela de Doctorado
- Estudios de Artes y Humanidades
- Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Estudios de Educación
Si tu expediente se ha cerrado entre el 25 de septiembre del 2025 y el 24 de septiembre del 2026, celebra la graduación en una de las ceremonias que se organizan. Puedes elegir indistintamente entre el acto de Barcelona y el de Madrid, en función de tus estudios. Además, cada sesión contará con una ceremonia virtual.
Mensaje de la rectora
Quiero felicitarte personalmente por haber finalizado tus estudios. También te hago extensiva la felicitación de parte de todo el profesorado que te ha acompañado durante este trayecto, además del equipo de gobierno y de gestión de la UOC. Tu gran hito da sentido a nuestro trabajo, y queremos compartir contigo este momento de alegría.
Confiaste en nosotros para formarte y crecer personal y profesionalmente. Ahora, tras haber superado todos los retos planteados, puedo afirmar con orgullo que has logrado los conocimientos y las competencias necesarias para transformar tu trayectoria y tu entorno. Tienes las herramientas para encarar los objetivos que te habías propuesto, que deben permitirte progresar en un entorno complejo y cambiante.
Gracias por habernos hecho confianza y por habérnosla devuelto, demostrando que con esfuerzo y dedicación es posible avanzar, haciendo compatible la formación con el resto de dedicaciones personales y profesionales. ¡Ha sido un privilegio haberte acompañado en este camino!
Nos hará mucha ilusión celebrarlo juntos en los próximos actos de graduación, que celebraremos el 12 de noviembre en Madrid y el 12 de diciembre en Barcelona. Queremos reconocer tu trabajo y reencontrarnos para compartir el éxito de tu graduación con el equipo de la UOC que te han acompañado durante estos años. Cuando se acerquen las fechas, recibirás un mensaje con las indicaciones y el enlace para hacer la inscripción.
No quiero despedirme sin explicarte que tu vínculo con la UOC no termina aquí: a partir de ahora eres alumni, y formas parte de una red de personas que, más allá de compartir su trayectoria formativa con nuestra universidad, trabaja para potenciar y facilitar el desarrollo profesional y humano de toda la comunidad.
¡Enhorabuena por este hito alcanzado!
Àngels Fitó, rectora de la UOC
"Tu gran hito da sentido a nuestro trabajo, y queremos compartir contigo este momento de alegría."
Àngels Fitó, rectora de la UOC
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