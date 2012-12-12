Actos de graduación

Quiero felicitarte personalmente por haber finalizado tus estudios. También te hago extensiva la felicitación de parte de todo el profesorado que te ha acompañado durante este trayecto, además del equipo de gobierno y de gestión de la UOC. Tu gran hito da sentido a nuestro trabajo, y queremos compartir contigo este momento de alegría.

Confiaste en nosotros para formarte y crecer personal y profesionalmente. Ahora, tras haber superado todos los retos planteados, puedo afirmar con orgullo que has logrado los conocimientos y las competencias necesarias para transformar tu trayectoria y tu entorno. Tienes las herramientas para encarar los objetivos que te habías propuesto, que deben permitirte progresar en un entorno complejo y cambiante.

Gracias por habernos hecho confianza y por habérnosla devuelto, demostrando que con esfuerzo y dedicación es posible avanzar, haciendo compatible la formación con el resto de dedicaciones personales y profesionales. ¡Ha sido un privilegio haberte acompañado en este camino!