A mediados de octubre recibirás un correo electrónico con el usuario, la contraseña y las indicaciones para inscribirte en los actos de este año. Puedes elegir entre Barcelona y Madrid, y en la modalidad que decidas: presencial o en línea. Después de inscribirte, recibirás un mensaje de confirmación. Por favor, revisa la bandeja de entrada de tu correo de la UOC, el correo personal indicado en el expediente y las bandejas de correo no deseado.

Si has elegido la modalidad presencial, unos días antes del acto recibirás por correo electrónico tu entrada, que te servirá para acceder al recinto que acoge la ceremonia presencial. En este mismo mensaje también recibirás las entradas de tus acompañantes.

Si has elegido participar en línea, recibirás el enlace para poder conectarte y las instrucciones para formar parte del acto y participar activamente.