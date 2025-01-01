Preguntas más frecuentes
Este año, los actos de graduación se llevarán a cabo de forma presencial y en línea, y se invitará a los graduados y graduadas que hayan cerrado su expediente entre el 25 de septiembre de 2025 y el 24 de septiembre de 2026. Si la fecha de cierre de tu expediente es posterior al 24 de septiembre de 2026, te convocaremos para las graduaciones de 2027.
- Deberás tener presente la siguiente información:
- Podrás elegir entre la modalidad presencial y la modalidad en línea.
- Tendrás que seleccionar el acto según la ciudad donde se celebre. Te recordamos que el acto graduación de Barcelona será en catalán y el de Madrid, en español.
- Las inscripciones quedarán abiertas hasta que lleguemos al límite de aforo de la capacidad de la sala.
- Si seleccionas la modalidad presencial, podrás asistir al acto de graduación en persona, con un máximo de tres acompañantes. Te sentarás con los compañeros y compañeras de tu curso.
- Si seleccionas la modalidad en línea, podrás participar en el acto de graduación desde cualquier punto y de forma activa, junto con el resto de los compañeros de tu curso.
Consulta los siguientes apartados para encontrar la respuesta de las preguntas más frecuentes sobre los actos de graduación.