Preguntes més freqüents
Enguany, els actes de graduació es duran a terme de manera presencial i en línia, i es convidaran els graduats i graduades que hagin tancat l'expedient entre el 25 de setembre del 2025 i el 24 de setembre del 2026. Si la data de tancament del teu expedient és posterior al 24 de setembre del 2026, et convocarem per a les graduacions del 2027.
Abans de començar, tingues en compte que:
- Podràs triar entre la modalitat presencial i la modalitat en línia.
- Hauràs de seleccionar l'acte segons la ciutat on se celebri. Et recordem que l'acte de graduació de Barcelona serà en català i el de Madrid, en castellà.
- Les inscripcions quedaran obertes fins que arribem al límit d'aforament de la capacitat de la sala.
- Si selecciones la modalitat presencial, podràs assistir a l'acte de graduació en persona, amb un màxim de tres acompanyants. Seuràs amb companys i companyes del teu curs.
- Si selecciones la modalitat en línia, podràs participar en l'acte de graduació des de qualsevol punt i de manera activa, juntament amb la resta de companys del teu curs.
Consulta els apartats següents per trobar resposta a les preguntes més freqüents sobre els actes de graduació.