Campus

La nostra trajectòria

A la UOC vam iniciar el nostre camí, el curs 1995-1996, amb una visió pionera: repensar com la tecnologia podia esdevenir una aliada clau per oferir un model d'aprenentatge significatiu i rellevant.

Nascuda a Catalunya, present al món

Al llarg d'aquests anys, hem crescut com a comunitat oberta i accessible, referent en l'àmbit educatiu i digital i present arreu: a l'Estat espanyol, a Llatinoamèrica —amb seus a Mèxic i Colòmbia— i a Europa, gràcies al lideratge de l'aliança OpenEU. 

Conèixer el nostre passat ens permet avançar cap a una universitat compromesa amb la transformació de la societat i el bé comú.

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Compromís institucional i memòria activa

La nostra trajectòria es recull a través de:
Memòries

Memòries

Documenten els reptes, els avenços i l'impacte de cada curs acadèmic.

 

 

Actes institucionals

Actes institucionals

Reflecteixen el nostre compromís amb la comunitat universitària i la societat: actes de graduació, doctorats honoris causa i lliçons inaugurals de curs.

Rectores i rectors

Rectores i rectors

Han liderat el nostre projecte i han fet créixer la seva missió educativa i transformadora.

 