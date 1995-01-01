La nostra trajectòria
A la UOC vam iniciar el nostre camí, el curs 1995-1996, amb una visió pionera: repensar com la tecnologia podia esdevenir una aliada clau per oferir un model d'aprenentatge significatiu i rellevant.
Nascuda a Catalunya, present al món
Al llarg d'aquests anys, hem crescut com a comunitat oberta i accessible, referent en l'àmbit educatiu i digital i present arreu: a l'Estat espanyol, a Llatinoamèrica —amb seus a Mèxic i Colòmbia— i a Europa, gràcies al lideratge de l'aliança OpenEU.
Conèixer el nostre passat ens permet avançar cap a una universitat compromesa amb la transformació de la societat i el bé comú.
Compromís institucional i memòria activa
La nostra trajectòria es recull a través de:
Actes institucionals
Reflecteixen el nostre compromís amb la comunitat universitària i la societat: actes de graduació, doctorats honoris causa i lliçons inaugurals de curs.
Rectores i rectors
Han liderat el nostre projecte i han fet créixer la seva missió educativa i transformadora.