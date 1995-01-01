Lideratge al llarg del temps
Des que es va crear, l'any 1995, la UOC ha estat impulsada pel lideratge de rectores i rectors compromesos amb una universitat digital, innovadora i inclusiva, a més d'un espai obert per facilitar el diàleg, la creació i l'intercanvi de coneixement.
Rectores i rectors de la UOC
Compromís institucional amb les persones i el coneixement
Els seus mandats han estat clau per reforçar la nostra missió pública, consolidar-nos com a referent internacional en aprenentatge al llarg de la vida i fer avançar la transformació digital de l'educació. Amb enfocaments diferents, tots els lideratges han compartit un propòsit comú: transformar la societat a través del coneixement.