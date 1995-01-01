Liderazgo a lo largo del tiempo
Desde su creación, en 1995, la UOC ha sido impulsada por el liderazgo de rectoras y rectores comprometidos con una universidad digital, innovadora e inclusiva, además de un espacio abierto para facilitar el diálogo, la creación y el intercambio de conocimiento.
Rectoras y rectores de la UOC
Compromiso institucional con las personas y el conocimiento
Sus mandatos han sido clave para reforzar nuestra misión pública, consolidarnos como referente internacional en aprendizaje a lo largo de la vida y hacer avanzar la transformación digital de la educación. Con enfoques distintos, todos los liderazgos han compartido un propósito común: transformar la sociedad a través del conocimiento.