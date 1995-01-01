Dr. Gabriel Ferraté i Pascual
Biografía
Gabriel Ferraté i Pascual (Reus, 1932 - Barcelona, 2024) fundó la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y fue su primer rector (1995-2005).
Ingeniero industrial y perito agrícola, su actividad profesional, científica e investigadora se centró en los campos de la informática, la automática y la robótica.
En 1968 se convirtió en catedrático de Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, centro universitario del que fue director de 1969 a 1972.
Fue rector de la Universitat Politècnica de Catalunya de 1972 a 1994, con un paréntesis de 1976 a 1978, periodo en que fue nombrado director general de Universidades e Investigación y, más tarde, director general de Política Científica del Ministerio de Educación.
En 1994 recibe el encargo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de crear una universidad catalana a distancia. En el año 1995, sin referentes y con internet todavía incipiente, de la mano de Ferraté y su equipo nació la que sería la primera universidad en línea del mundo, la UOC.
"Queríamos romper las barreras del espacio y del tiempo a través de las nuevas tecnologías", aseguraba Ferraté. Y añadía: "Nunca se nos ocurrió llamarla universidad a distancia. La bautizamos como universidad abierta. Nuestro lema inicial era la universidad sin distancias". Fue rector de la UOC hasta el 2005.
Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC), director del Instituto de Cibernética y vicepresidente del Consejo Interdepartamental de Investigación e Innovación Tecnológica (CIRIT). También fue presidente del Instituto Cerdà y miembro del Institut d'Estudis Catalans, de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares, de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y del Centro de Lectura de Reus.
Fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Lleida y por la Universidad Politécnica de Madrid. Asimismo, en 1996 recibió la Creu de Sant Jordi y en 2017, la Medalla de Honor de la UOC.
Medalla de Honor de la UOCVer la Galería de imágenes
El 23 de mayo de 2017, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presidió el acto de homenaje de la UOC a su rector fundador.
Gabriel Ferraté, por encargo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ideó y creó la Universitat Oberta de Catalunya en 1994, institución que dirigió durante diez años (1995-2005). Además de Ferraté, intervinieron en el acto el secretario de Universidades e Investigación, Arcadi Navarro, y el rector de la UOC de aquel momento, Josep A. Planell.
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