Gabriel Ferraté i Pascual (Reus, 1932 - Barcelona, 2024) fundó la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y fue su primer rector (1995-2005).

Ingeniero industrial y perito agrícola, su actividad profesional, científica e investigadora se centró en los campos de la informática, la automática y la robótica.

En 1968 se convirtió en catedrático de Automática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, centro universitario del que fue director de 1969 a 1972.

Fue rector de la Universitat Politècnica de Catalunya de 1972 a 1994, con un paréntesis de 1976 a 1978, periodo en que fue nombrado director general de Universidades e Investigación y, más tarde, director general de Política Científica del Ministerio de Educación.

En 1994 recibe el encargo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de crear una universidad catalana a distancia. En el año 1995, sin referentes y con internet todavía incipiente, de la mano de Ferraté y su equipo nació la que sería la primera universidad en línea del mundo, la UOC.

"Queríamos romper las barreras del espacio y del tiempo a través de las nuevas tecnologías", aseguraba Ferraté. Y añadía: "Nunca se nos ocurrió llamarla universidad a distancia. La bautizamos como universidad abierta. Nuestro lema inicial era la universidad sin distancias". Fue rector de la UOC hasta el 2005.