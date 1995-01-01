Nuestra trayectoria
En la UOC iniciamos nuestro camino, durante el curso 1995-1996, con una visión pionera: repensar cómo la tecnología podía convertirse en una aliada clave para ofrecer un modelo de aprendizaje significativo y relevante.
Nacida en Cataluña, presente en el mundo
A lo largo de estos años, hemos crecido como comunidad abierta y accesible, referente en el ámbito educativo y digital y presente en todas partes: en el Estado español, en Latinoamérica —con sedes en México y Colombia— y en Europa, gracias al liderazgo de la alianza OpenEU.
Conocer nuestro pasado nos permite avanzar hacia una universidad comprometida con la transformación de la sociedad y el bien común.
Compromiso institucional y memoria activa
Nuestra trayectoria queda recopilada a través de:
Actos institucionales
Reflejan nuestro compromiso con la comunidad universitaria y la sociedad: actos de graduación, doctorados honoris causa y lecciones inaugurales de curso.
Rectoras y rectores
Han liderado nuestro proyecto y han hecho crecer su misión educativa y transformadora.