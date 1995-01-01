Nacida en Cataluña, presente en el mundo

A lo largo de estos años, hemos crecido como comunidad abierta y accesible, referente en el ámbito educativo y digital y presente en todas partes: en el Estado español, en Latinoamérica —con sedes en México y Colombia— y en Europa, gracias al liderazgo de la alianza OpenEU.

Conocer nuestro pasado nos permite avanzar hacia una universidad comprometida con la transformación de la sociedad y el bien común.