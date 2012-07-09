Es Catedrática de Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), doctora en Ciencias Sociales, con la tesis Comunicación e Identidad. El caso de Televisión de Cataluña, y profesora de Teoría de la comunicación de los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y rectora de esta Universidad desde el 13 de diciembre del 2005 hasta 2013.

Fue vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Comunicación del Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), vicerrectora de investigación y codirectora del Programa de Doctorado de la UOC (1999-2003), vicepresidenta del Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-2003), miembro de la Comisión Asesora sobre Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya (1998-2003) y presidenta de la Fundación de la Universitat Catalana d'Estiu (2006-2007). Ocupó el cargo de directora de los Estudios y Contenidos de la CCRTV (1995-2002) y fue defensora del lector de El Punt (2004).

En el ámbito de la docencia, fue profesora de Estructura internacional audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona (1995-1998) y profesora de Teoría de la comunicación de la Universidad Ramon Llull (1998-2003).

También fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (2000-2004), del Comité Europeo de la European Association of Regional Television –CIRCOM Regional– (1988-1998) y del Consejo del Instituto Franco-Catalán Transfronterizo –Universidad de Perpiñán– (desde 2000).