Campus
2005-2013

Dra. Imma Tubella i Casadevall

Catedrática de Comunicación, ha dedicado su trayectoria a explorar la intersección entre medios, cultura y tecnología. Más allá de impulsar la UOC desde el Rectorado, su actividad investigadora es clave para comprender los retos sociales de la era digital. Una mirada experta que une conocimiento y transformación.
Imma Tubella i Casadevall

Biografía

Es Catedrática de Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), doctora en Ciencias Sociales, con la tesis Comunicación e Identidad. El caso de Televisión de Cataluña, y profesora de Teoría de la comunicación de los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y rectora de esta Universidad desde el 13 de diciembre del 2005 hasta 2013.

Fue vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Comunicación del Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), vicerrectora de investigación y codirectora del Programa de Doctorado de la UOC (1999-2003), vicepresidenta del Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-2003), miembro de la Comisión Asesora sobre Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya (1998-2003) y presidenta de la Fundación de la Universitat Catalana d'Estiu (2006-2007). Ocupó el cargo de directora de los Estudios y Contenidos de la CCRTV (1995-2002) y fue defensora del lector de El Punt (2004).

En el ámbito de la docencia, fue profesora de Estructura internacional audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona (1995-1998) y profesora de Teoría de la comunicación de la Universidad Ramon Llull (1998-2003).

También fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (2000-2004), del Comité Europeo de la European Association of Regional Television –CIRCOM Regional– (1988-1998) y del Consejo del Instituto Franco-Catalán Transfronterizo –Universidad de Perpiñán– (desde 2000).

Actualmente es miembro, entre otros, del Consejo Asesor de Telefónica; de la Fundación FUNDACC, el Barómetro de la Comunicación y la Cultura; del Patronato de la Fundación Barcelona Media, de la Universidad Pompeu Fabra, y forma parte del jurado de los Premis Nacionals de Radiodifusión y TV de Cataluña y los premios RAC (Radio Asociación de Cataluña).

Sin abandonar la investigación sobre comunicación e identidad, ha codirigido con el Dr. Manuel Castells el programa de investigación Proyecto Internet Cataluña,con la colaboración de 66 investigadores y 10 proyectos, y, dentro del programa, ha codirigido la investigación sobre la sociedad en red en Cataluña y ha dirigido la investigación La comunicación como factor de cambio en la sociedad de la información: Internet en el contexto audiovisual de Cataluña.

Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que destacan Las formas de consumo de la televisión como generadora de identidad, Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 1998; La sociedad red en Cataluña,con M. Castells y otros, Rosa del Vents, Barcelona, 2003; La transición a la sociedad red, junto con M. Castells y otros, Ariel, 2007; Televisión e Internet: la guerra de las pantallas, en colaboración con C. Tabernero y V. Dwyer, Ariel (en prensa).

Recursos

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09/07/2012

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'Quo vadis', Europa?
11/06/2012

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Sueños razonables
27/05/2012

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'UOC & Plugged'
16/05/2012

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Pronto será tarde
29/04/2012

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La lección de Sarajevo
16/04/2012

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Refundemos nuestros medios públicos
15/04/2012

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El camino de la esperanza
25/03/2012

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¿Dios es hombre o es mujer?
19/03/2012

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Cataluña, país trilingüe
04/03/2012

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Reflexiones de temporada
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La urgencia de una gran renovación
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16/01/2012

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15/01/2012

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