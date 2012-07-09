Dra. Imma Tubella i Casadevall
Biografía
Es Catedrática de Comunicación por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), doctora en Ciencias Sociales, con la tesis Comunicación e Identidad. El caso de Televisión de Cataluña, y profesora de Teoría de la comunicación de los Estudios de Comunicación Audiovisual de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y rectora de esta Universidad desde el 13 de diciembre del 2005 hasta 2013.
Fue vicepresidenta de la Sociedad Catalana de Comunicación del Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), vicerrectora de investigación y codirectora del Programa de Doctorado de la UOC (1999-2003), vicepresidenta del Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-2003), miembro de la Comisión Asesora sobre Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Departamento de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya (1998-2003) y presidenta de la Fundación de la Universitat Catalana d'Estiu (2006-2007). Ocupó el cargo de directora de los Estudios y Contenidos de la CCRTV (1995-2002) y fue defensora del lector de El Punt (2004).
En el ámbito de la docencia, fue profesora de Estructura internacional audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona (1995-1998) y profesora de Teoría de la comunicación de la Universidad Ramon Llull (1998-2003).
También fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (2000-2004), del Comité Europeo de la European Association of Regional Television –CIRCOM Regional– (1988-1998) y del Consejo del Instituto Franco-Catalán Transfronterizo –Universidad de Perpiñán– (desde 2000).
Actualmente es miembro, entre otros, del Consejo Asesor de Telefónica; de la Fundación FUNDACC, el Barómetro de la Comunicación y la Cultura; del Patronato de la Fundación Barcelona Media, de la Universidad Pompeu Fabra, y forma parte del jurado de los Premis Nacionals de Radiodifusión y TV de Cataluña y los premios RAC (Radio Asociación de Cataluña).
Sin abandonar la investigación sobre comunicación e identidad, ha codirigido con el Dr. Manuel Castells el programa de investigación Proyecto Internet Cataluña,con la colaboración de 66 investigadores y 10 proyectos, y, dentro del programa, ha codirigido la investigación sobre la sociedad en red en Cataluña y ha dirigido la investigación La comunicación como factor de cambio en la sociedad de la información: Internet en el contexto audiovisual de Cataluña.
Ha publicado numerosos libros y artículos, entre los que destacan Las formas de consumo de la televisión como generadora de identidad, Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 1998; La sociedad red en Cataluña,con M. Castells y otros, Rosa del Vents, Barcelona, 2003; La transición a la sociedad red, junto con M. Castells y otros, Ariel, 2007; Televisión e Internet: la guerra de las pantallas, en colaboración con C. Tabernero y V. Dwyer, Ariel (en prensa).
Recursos
- Artículos de opinión
- Presencia destacada en los medios
- En la red
- Publicaciones
- Entrevistas UOC
- Balance del mandato