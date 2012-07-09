Dra. Imma Tubella i Casadevall
Biografia
Imma Tubella (La Bisbal d'Empordà, 1953) és Catedràtica de Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i doctora en Ciències Socials, amb la tesi Comunicació i identitat. El cas de Televisió de Catalunya. Va ser professora de Teoria de la Comunicació dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la UOC i des del 13 de desembre de 2005 fins a l'abril de 2013 va ser rectora d'aquesta Universitat.
Va ser vicepresidenta de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), vicerectora de recerca i codirectora del Programa de Doctorat de la UOC (1999-2003), vicepresidenta de l'Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-2003), membre de la Comissió Assessora sobre Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (1998-2003), presidenta de la Fundació de la Universitat Catalana d'Estiu (2006-2007) i presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (2009-2012). També va ocupar el càrrec de directora d'Estudis i Continguts de la CCRTV (1995-2002) i va ser defensora del lector d'El Punt (2004).
En l'àmbit de la docència, va ser professora d'Estructura del Sistema Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (1995-1998), professora de Teoria de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull (1998-2003).
També ha estat membre del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2004), membre del Comitè Europeu de la European Association of Regional Television –CIRCOM Regional– (1988-1998) i del Consell de l'Institut Franco-Català Transfronterer –Universitat de Perpinyà– (des del 2000).
Membre, entre d'altres, del Consell Assessor Catalunya de Telefónica; de la Fundació FUNDACC, el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura; del Patronat de la Fundació Barcelona Media, de la Universitat Pompeu Fabra i forma part del Jurat dels Premis Nacionals de Radiodifusió i TV de Catalunya i dels Premis del RAC (Ràdio Associació de Catalunya).
Sense abandonar la recerca sobre comunicació i identitat, ha codirigit amb el Dr. Manuel Castells el Programa de Recerca Projecte Internet Catalunya, amb la col·laboració de 66 investigadors i 10 projectes, i, dintre del Programa, ha codirigit la recerca sobre la societat xarxa a Catalunya i ha dirigit la recerca La comunicació com a factor de canvi en la societat de la informació: Internet en el context audiovisual de Catalunya.
Ha publicat nombrosos llibres i articles, entre els quals destaca: Las formas de consumo de la televisión como generadora de identidad, Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 1998; La Societat Xarxa a Catalunya, amb M. Castells, et al., Rosa dels Vents. Barcelona, 2003; La transició a la Societat Xarxa, juntament amb M. Castells, et al., Ariel, 2007; Televisió i Internet: la guerra de les pantalles, en col·laboració amb C. Tabernero i V. Dwyer. Ariel, 2007.
Recursos
- Artícles d'opinió
- Presència destacada als mitjans
- A la xarxa
- Publicacions
- Entrevistes UOC
- Balanç del mandat