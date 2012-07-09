Campus
2005-2013

Dra. Imma Tubella i Casadevall

Catedràtica de Comunicació, ha dedicat la seva trajectòria a explorar la intersecció entre mitjans, cultura i tecnologia. Més enllà d'impulsar la UOC des del Rectorat, la seva activitat investigadora és clau per comprendre els reptes socials de l'era digital. Una mirada experta que uneix coneixement i transformació.
Imma Tubella i Casadevall

Biografia

Imma Tubella (La Bisbal d'Empordà, 1953) és Catedràtica de Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i doctora en Ciències Socials, amb la tesi Comunicació i identitat. El cas de Televisió de Catalunya. Va ser professora de Teoria de la Comunicació dels Estudis de Comunicació Audiovisual de la UOC i des del 13 de desembre de 2005 fins a l'abril de 2013 va ser rectora d'aquesta Universitat.

Va ser vicepresidenta de la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2003), vicerectora de recerca i codirectora del Programa de Doctorat de la UOC (1999-2003), vicepresidenta de l'Internet Interdisciplinary Institute –IN3– (1998-2003), membre de la Comissió Assessora sobre Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (1998-2003), presidenta de la Fundació de la Universitat Catalana d'Estiu (2006-2007) i presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (2009-2012). També va ocupar el càrrec de directora d'Estudis i Continguts de la CCRTV (1995-2002) i va ser defensora del lector d'El Punt (2004).

En l'àmbit de la docència, va ser professora d'Estructura del Sistema Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona (1995-1998), professora de Teoria de la Comunicació de la Universitat Ramon Llull (1998-2003).

També ha estat membre del Consell d'Administració de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (2000-2004), membre del Comitè Europeu de la European Association of Regional Television –CIRCOM Regional– (1988-1998) i del Consell de l'Institut Franco-Català Transfronterer –Universitat de Perpinyà– (des del 2000).

Membre, entre d'altres, del Consell Assessor Catalunya de Telefónica; de la Fundació FUNDACC, el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura; del Patronat de la Fundació Barcelona Media, de la Universitat Pompeu Fabra i forma part del Jurat dels Premis Nacionals de Radiodifusió i TV de Catalunya i dels Premis del RAC (Ràdio Associació de Catalunya).

Sense abandonar la recerca sobre comunicació i identitat, ha codirigit amb el Dr. Manuel Castells el Programa de Recerca Projecte Internet Catalunya, amb la col·laboració de 66 investigadors i 10 projectes, i, dintre del Programa, ha codirigit la recerca sobre la societat xarxa a Catalunya i ha dirigit la recerca La comunicació com a factor de canvi en la societat de la informació: Internet en el context audiovisual de Catalunya.

Ha publicat nombrosos llibres i articles, entre els quals destaca: Las formas de consumo de la televisión como generadora de identidad, Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid, 1998; La Societat Xarxa a Catalunya, amb M. Castells, et al., Rosa dels Vents. Barcelona, 2003; La transició a la Societat Xarxa, juntament amb M. Castells, et al., Ariel, 2007; Televisió i Internet: la guerra de les pantalles, en col·laboració amb C. Tabernero i V. Dwyer. Ariel, 2007.

Recursos

El Punt Avui

I si se n'ocupessin les dones?
09/07/2012

Ara

El tsunami de l'educació (superior)
07/07/2012

El Punt Avui

'Quo vadis', Europa?
11/06/2012

Ara

Somnis raonables
27/05/2012

El Punt Avui

'UOC & Plugged'
16/05/2012

Ara

Aviat serà tard
29/04/2012

El Punt Avui

La lliçó de Sarajevo
16/04/2012

Ara

Refundem els nostres mitjans públics
15/04/2012

Ara

El camí de l'esperança
25/03/2012

Ara

Déu és home o és dona?
19/03/2012

Ara

Catalunya, país trilingüe
04/03/2012

El Punt Avui

Reflexions de temporada
27/02/2012

Ara

La urgència d'una gran renovació
05/02/2012

El Punt Avui

Ser diferent...
16/01/2012

Ara

Catalunya Campus
15/01/2012

Enciclopèdia Catalana

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