En 2001 recibió la Distinción para la Promoción de la Investigación Universitaria de la Generalitat de Cataluña; en 2006 fue galardonado con el premio Ciutat de Barcelona en el área de investigación tecnológica, y en 2013, con el premio George Winter, que otorga la Sociedad Europea de Biomateriales a investigadores consolidados. Es Fellow of Biomaterials Science and Engineering (FBSE), mérito concedido por la International Union of Societies, Biomaterials Science and Engineering, desde 2004. Es miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona desde 2009.

También ha sido vicepresidente de la Sociedad Europea de Biomateriales (2005-2009), jefe de redacción del Journal of Materials Science: Materials in Medicine (2007-2013) y miembro del comité editorial de diversas revistas científicas.

El año 2025 recibió la Medalla de Honor de la UOC, en reconocimiento a su trabajo y dedicación.