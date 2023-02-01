Dr. Josep A. Planell
Biografia
Josep A. Planell (Barcelona, 1951) llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona (1975) i doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres (1983). Catedràtic del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (UPC).
Director fundador de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) des de la seva creació el 2005 fins al 2013, quan pren possessió del càrrec de rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Del 2016 fins al 2022 ha estat president la xarxa d’universitats llatinoamericanes CINDA (Centro Interuniversitario de Desarrollo).
L'any 2001 va rebre la distinció per a la Promoció de la Recerca Universitària de la Generalitat de Catalunya; l'any 2006, el premi Ciutat de Barcelona en l'àrea de Recerca Tecnològica i, l’any 2013, el premi George Winter que atorga la European Society for Biomaterials a investigadors consolidats. És Fellow of Biomaterials Science and Engineering (FBSE) de la International Union of Societies, Biomaterials Science & Engineering des del 2004 i membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona des del 2009.
Ha estat, també, vicepresident de la European Society for Biomaterials (2005-2009), editor en cap del Journal of Materials Science: Materials in Medicine (2007-2013) i membre del comitè editorial de diverses revistes científiques.
L'any 2025 va rebre la Medalla d'Honor de la UOC, en reconeixement de la seva tasca i dedicació.
Pla estratègic 2014-2021
Balanç i principals assoliments
Recursos
- Discursos
- Presència destacada als mitjans
- A la xarxa
- Perfils de recerca
- Publicacions
- Entrevistes UOC