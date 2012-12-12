Aviso – Graduación de Madrid (12/11): Con motivo de la huelga de RENFE, podéis modificar vuestra inscripción para participar en el acto de forma virtual o asistir a la sesión de Barcelona a través del enlace que os hemos enviado por correo electrónico. El plazo para gestionar vuestra opción en la plataforma finaliza el lunes 2 de noviembre a las 20:00 h. Os recomendamos permanecer atentos a los canales oficiales de la UOC ante cualquier novedad.