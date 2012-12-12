Presencial
¿En qué acto debo inscribirme?
Aviso – Graduación de Madrid (12/11): Con motivo de la huelga de RENFE, podéis modificar vuestra inscripción para participar en el acto de forma virtual o asistir a la sesión de Barcelona a través del enlace que os hemos enviado por correo electrónico. El plazo para gestionar vuestra opción en la plataforma finaliza el lunes 2 de noviembre a las 20:00 h. Os recomendamos permanecer atentos a los canales oficiales de la UOC ante cualquier novedad.
- Madrid 17:00 h
- Madrid 20:00 h
- Barcelona 12:00 h
- Barcelona 17:30 h
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Estudios de Economía y Empresa
- Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Estudios de Ciencias de la Salud
- Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Lugar
Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.
Fecha
12/11/2026
Organiza
Universitat Oberta de Catalunya.
Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío
Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Escuela de Doctorado
- Estudios de Artes y Humanidades
- Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Estudios de Educación
Lugar
Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.
Fecha
12/11/2026
Organiza
Universitat Oberta de Catalunya.
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Estudios de Economía y Empresa
- Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
- Estudios de Ciencias de la Salud
- Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
Lugar
La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.
Fecha
12/12/2026
Organiza
Universitat Oberta de Catalunya.
Barcelona | La Farga de L'Hospitalet
Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:
- Escuela de Doctorado
- Estudios de Artes y Humanidades
- Estudios de Derecho y Ciencia Política
- Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
- Estudios de Educación
Lugar
La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.
Fecha
12/12/2026
Organiza
Universitat Oberta de Catalunya.