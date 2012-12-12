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Presencial

¿En qué acto debo inscribirme?

Si te has graduado en esta promoción, inscríbete en el acto que te corresponda de acuerdo con tus estudios. También puedes asistir virtualmente.

Aviso – Graduación de Madrid (12/11): Con motivo de la huelga de RENFE, podéis modificar vuestra inscripción para participar en el acto de forma virtual o asistir a la sesión de Barcelona a través del enlace que os hemos enviado por correo electrónico. El plazo para gestionar vuestra opción en la plataforma finaliza el lunes 2 de noviembre a las 20:00 h. Os recomendamos permanecer atentos a los canales oficiales de la UOC ante cualquier novedad. 

12 de noviembre, 17 h

Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío

Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:

  • Estudios de Economía y Empresa
  • Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
  • Estudios de Ciencias de la Salud
  • Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
graduaciones presenciales uoc madrid

Lugar

Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.

Fecha

12/11/2026

Organiza

Universitat Oberta de Catalunya.

12 de noviembre, 20 h

Madrid | Gran Teatro Príncipe Pío

Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:

  • Escuela de Doctorado
  • Estudios de Artes y Humanidades
  • Estudios de Derecho y Ciencia Política
  • Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
  • Estudios de Educación
graduaciones presenciales uoc mad

Lugar

Gran Teatro Príncipe Pío, Madrid.

Fecha

12/11/2026

Organiza

Universitat Oberta de Catalunya.

12 de diciembre, 12 h

Barcelona | La Farga de L'Hospitalet

Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:

  • Estudios de Economía y Empresa
  • Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación
  • Estudios de Ciencias de la Salud
  • Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación
¡Inscríbete!
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Lugar

La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.

Fecha

12/12/2026

Organiza

Universitat Oberta de Catalunya.

12 de diciembre, 17:30 h

Barcelona | La Farga de L'Hospitalet

Los graduados y graduadas del curso 2025-2026 en:

  • Escuela de Doctorado
  • Estudios de Artes y Humanidades
  • Estudios de Derecho y Ciencia Política
  • Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación
  • Estudios de Educación
¡Inscríbete!
graduaciones presenciales uoc bcn

Lugar

La Farga, L'Hospitalet de Llobregat.

Fecha

12/12/2026

Organiza

Universitat Oberta de Catalunya.