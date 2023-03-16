La UOC inaugura el curs amb una reflexió sobre els límits de la TerraLa lliçó inaugural de la Universitat abordarà els recursos finits del planeta des de la geopolítica, la tecnologia i les noves fronteres
La consellera Núria Montserrat presidirà l'acte, que tindrà lloc el 6 d'octubre, a les 12.30 h, al campus del Poblenou de Barcelona
Un món que aspira a créixer sense límits habita un planeta finit. Aquesta és la tensió de fons d'"Els límits de la Terra", la lliçó inaugural amb què la UOC obrirà el curs 2026-2027 el pròxim 6 d'octubre, a les 12.30 h, a l'auditori del campus del Poblenou de Barcelona (carrer del Perú, 52). La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, presidirà l'acte.
Conduïda per Ignasi Gozalo Salellas, professor de Comunicació i Filosofia i investigador de la UOC, la lliçó reunirà quatre veus expertes per explorar com els límits materials del planeta condicionen les nostres maneres de produir, innovar, governar i conviure. L'acompanyaran Zora Kovacic, investigadora Ramón y Cajal experta en governança ambiental; Josep Lladós Masllorens, professor d'Economia Aplicada i especialista en economia internacional i geografia econòmica, i Núria Franco Guillén, professora de Ciència Política experta en política territorial, immigració i democràcia. L'acte comptarà, també, amb les intervencions de la rectora de la UOC, Àngels Fitó, i de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, que el clourà.
La sessió proposarà mirar més enllà de la idea d'una economia i una tecnologia aparentment immaterials per preguntar-se què les fa possibles: energia, minerals, aigua, infraestructures i territoris. Alhora, abordarà les tensions que emergeixen al voltant del control d'aquests recursos i com poden transformar les fronteres, les relacions de poder i les democràcies. Una reflexió, en definitiva, sobre què implica viure en un món que ha convertit el creixement en horitzó, però que té límits materials.
Amb aquesta lliçó inaugural, la UOC proposa canviar la mirada: pensar menys en un món sense límits i més en la Terra que l'habita, i obrir el curs amb una reflexió sobre com innovem, com habitem el planeta i com construïm una societat capaç de conviure amb els seus límits.