La integridad académica es un pilar fundamental para garantizar una educación universitaria de calidad y una relación de confianza entre el estudiantado y el profesorado. Por ello, coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico 2026-2027, la UOC publica el Manifiesto por la integridad académica en la docencia y el aprendizaje en la Universitat Oberta de Catalunya . El objetivo es claro: que toda la comunidad universitaria se haga suya la cultura de la integridad.

Este manifiesto reafirma el compromiso institucional de la universidad con una cultura de la integridad en la docencia y el aprendizaje basada en la responsabilidad, la honestidad y la confianza, entendiendo que la integridad no se basa solo en un conjunto de normas, sino en la corresponsabilidad de todos los actores del proceso de aprendizaje.

Además, en un contexto marcado por la inteligencia artificial, el manifiesto sitúa su uso responsable, crítico y transparente como uno de los retos centrales.

En conjunto, se quiere reforzar la integridad, porque garantiza una educación universitaria de calidad y da valor al esfuerzo del estudiantado y a las titulaciones que obtiene. Velar por la integridad es un reto colectivo que requiere el compromiso y la participación activa de todos.

¿Qué propone el manifiesto?

El manifiesto compromete a la comunidad universitaria con un cambio de cultura: pasar de una lógica centrada en la sanción a una cultura basada en la autorregulación, la confianza y la corresponsabilidad de todos los actores del proceso de aprendizaje. Para dar respuesta a ello, la UOC ha desarrollado un modelo de integridad académica que desplegará un amplio abanico de mecanismos: desde el rediseño de la evaluación y el acompañamiento formativo del profesorado y el estudiantado hasta la gobernanza, el marco normativo y las garantías del propio modelo. El despliegue flexible de estos mecanismos debe permitir avanzar hacia una cultura universitaria que fomente la integridad y el uso responsable de la inteligencia artificial.

¿Cómo nace el manifiesto?

La integridad académica en la docencia y el aprendizaje es un reto global para toda la educación superior. Teniendo en cuenta esta premisa, la universidad lo ha abordado desde la especificidad del modelo de aprendizaje en línea y con una mirada interdisciplinaria.

Para la institución, es un aspecto tan importante que el Vicerrectorado de Docencia y Aprendizaje se ha dotado de una delegada para la integridad académica. Según explica Teresa Guasch, vicerrectora de Docencia y Aprendizaje de la UOC, "nos dotamos de esta figura porque la integridad académica es la base fundamental del aprendizaje y la docencia". Y añade: "Con la nueva figura, esperamos fortalecer y asentar bien este compromiso recíproco y velar por el despliegue eficaz de los mecanismos que el propio manifiesto ya prevé".