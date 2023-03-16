La UOC publica un manifest per la integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge
La integritat acadèmica és un pilar fonamental per garantir una educació universitària de qualitat i una relació de confiança entre l'estudiantat i el professorat. És per això que, coincidint amb el nou curs acadèmic 2026-2027, la UOC publica el Manifest per la integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge a la Universitat Oberta de Catalunya. L'objectiu és clar: que tota la comunitat universitària es faci seva la cultura de la integritat.
Aquest manifest referma el compromís institucional de la Universitat amb una cultura de la integritat en la docència i l'aprenentatge basada en la responsabilitat, l'honestedat i la confiança, entenent que la integritat no es basa només en un conjunt de normes, sinó en la corresponsabilitat de tots els actors del procés d'aprenentatge.
A més, en un context marcat per la intel·ligència artificial, el manifest en situa l'ús responsable, crític i transparent com un dels reptes centrals.
En conjunt, es vol reforçar la integritat, perquè garanteix una educació universitària de qualitat i dona valor a l'esforç de l'estudiantat i a les titulacions que assoleix. Vetllar per la integritat és un repte col·lectiu que requereix el compromís i la participació activa de tothom.
Què proposa el manifest?
El manifest compromet la comunitat universitària amb un canvi de cultura: passar d'una lògica centrada en la sanció a una cultura basada en l'autoregulació, la confiança i la corresponsabilitat de tots els actors del procés d'aprenentatge. Per donar-hi resposta, la UOC ha desenvolupat un model d'integritat acadèmica que desplegarà un ampli ventall de mecanismes: des del redisseny de l'avaluació i l'acompanyament formatiu del professorat i l'estudiantat fins a la governança, el marc normatiu i les garanties del mateix model. El desplegament d'aquestes accions ha de permetre avançar cap a una cultura universitària que fomenti la integritat i l'ús responsable de la intel·ligència artificial.
Com neix el manifest?
La integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge és un repte global per a tota l'educació superior. Tenint en compte aquesta premissa, la Universitat l'ha abordat des de l'especificitat del model d'aprenentatge en línia i amb una mirada interdisciplinària.
Per a la institució, és un aspecte tan important que el Vicerectorat de Docència i Aprenentatge s'ha dotat d'una delegada per a la integritat acadèmica. Segons explica Teresa Guasch, vicerectora de Docència i Aprenentatge de la UOC, "ens dotem d'aquesta figura perquè la integritat acadèmica és la base fonamental de l'aprenentatge i la docència". I afegeix: "Amb la nova figura, esperem enfortir i assentar bé aquest compromís recíproc i vetllar per al desplegament eficaç dels mecanismes que el mateix manifest ja preveu".