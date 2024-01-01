Manifiesto por la integridad académica en la docencia y el aprendizaje

Estos mecanismos, articulados al servicio de una cultura de confianza, deben adaptarse de manera flexible y dinámica a las circunstancias que concurran en cada aula, en cada programa y en el conjunto de la universidad, con el fin de promover los cambios necesarios para encontrar nuevos equilibrios que lleven a la construcción de entornos de aprendizaje que permitan avanzar hacia una cultura universitaria que fomente la integridad en el conjunto de la universidad.

La inteligencia artificial generativa transforma las condiciones de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La UOC promueve un uso responsable, crítico y transparente de la IA, y acompaña al estudiantado y al profesorado en el desarrollo del criterio para decidir cuándo y cómo emplearla de manera coherente con los objetivos de aprendizaje y con las condiciones de cada actividad evaluativa. Esta responsabilidad es recíproca. La universidad se compromete a garantizar las condiciones que hacen posible la integridad: reglas claras y conocidas, un diseño docente y evaluativo que la promueva, formación y acompañamiento para el profesorado propio y colaborador y para los tutores y tutoras, herramientas adecuadas y procedimientos justos.

En el modelo en línea, la integridad en la evaluación descansa primero en el diseño de una evaluación auténtica y continua y en la confianza, y no en la supervisión generalizada. Asegurar la autoría y la identidad del estudiantado es también una cuestión de equidad y de derechos. Cuando se necesiten medidas de verificación, la universidad las regulará y las aplicará en relación con la privacidad del estudiantado, en el marco de su gobernanza de la integridad.