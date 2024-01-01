Manifiesto por la integridad académica en la docencia y el aprendizaje
La integridad académica es un pilar fundamental para garantizar una educación universitaria de calidad y una relación de confianza entre el estudiantado y el profesorado en la UOC.
En un entorno de formación virtual, la integridad académica se construye a través de una actividad docente exigente y comprometida, que se desarrolla en entornos de aprendizaje que fomentan la responsabilidad y la confianza entre el profesorado y el estudiantado y en los que el diseño de la evaluación valora el proceso de aprendizaje, de forma que se convierte en un reflejo fiel de las competencias adquiridas. Poner en valor el rigor del modelo pedagógico, la profesionalidad del profesorado y el compromiso del estudiantado en su aprendizaje es esencial para reforzar la reputación institucional e incrementar la confianza de la sociedad y el mercado laboral en nuestros títulos, consolidando la UOC como un referente de calidad internacional.
Aun así, reforzar la integridad académica es un reto complejo y, por este motivo, la UOC propone abordarlo con el compromiso y la participación activa de toda la comunidad universitaria, fomentando que el profesorado y el estudiantado compartan la responsabilidad de sostener esta cultura y actúen de manera coherente con los valores y el marco institucional que guían el proceso de aprendizaje, e impulsando una cultura universitaria basada en la responsabilidad, la honestidad y la confianza.
En esta dirección, la UOC se dota de un modelo de integridad académica compuesto por un amplio abanico de mecanismos relacionados con los siguientes ámbitos:
- El marco institucional, que define el compromiso institucional y las normas éticas y jurídicas que conforman el marco de referencia de la integridad académica de la UOC.
- El aprendizaje sobre la integridad, para promover que el profesorado y el estudiantado puedan contar con las competencias y los conocimientos necesarios que permiten actuar de acuerdo con el marco institucional.
- La gobernanza, formada por los principios, los procedimientos y los mecanismos de los que se dota la universidad para definir el marco institucional y garantizar la aplicación, el seguimiento y la evaluación y resolución de los conflictos que puedan surgir.
- La infraestructura tecnológica, que incorpora las herramientas y las aplicaciones para facilitar que el proceso de aprendizaje se desarrolle de forma íntegra y se pueda asegurar la autoría y la identidad del estudiantado en las actividades de evaluación.
- La garantía del marco institucional de la integridad académica de la UOC, a través de mecanismos que deben permitir su supervisión, control y mejora.
Estos mecanismos, articulados al servicio de una cultura de confianza, deben adaptarse de manera flexible y dinámica a las circunstancias que concurran en cada aula, en cada programa y en el conjunto de la universidad, con el fin de promover los cambios necesarios para encontrar nuevos equilibrios que lleven a la construcción de entornos de aprendizaje que permitan avanzar hacia una cultura universitaria que fomente la integridad en el conjunto de la universidad.
La inteligencia artificial generativa transforma las condiciones de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. La UOC promueve un uso responsable, crítico y transparente de la IA, y acompaña al estudiantado y al profesorado en el desarrollo del criterio para decidir cuándo y cómo emplearla de manera coherente con los objetivos de aprendizaje y con las condiciones de cada actividad evaluativa. Esta responsabilidad es recíproca. La universidad se compromete a garantizar las condiciones que hacen posible la integridad: reglas claras y conocidas, un diseño docente y evaluativo que la promueva, formación y acompañamiento para el profesorado propio y colaborador y para los tutores y tutoras, herramientas adecuadas y procedimientos justos.
En el modelo en línea, la integridad en la evaluación descansa primero en el diseño de una evaluación auténtica y continua y en la confianza, y no en la supervisión generalizada. Asegurar la autoría y la identidad del estudiantado es también una cuestión de equidad y de derechos. Cuando se necesiten medidas de verificación, la universidad las regulará y las aplicará en relación con la privacidad del estudiantado, en el marco de su gobernanza de la integridad.
Este manifiesto constituye el compromiso de la UOC con la integridad en la docencia y el aprendizaje y se añade de manera complementaria a otros compromisos adoptados por la universidad para reforzar la integridad y, en particular, el Código de integridad de la investigación en la UOC. La UOC entiende este manifiesto como un compromiso vivo, que se revisará periódicamente a la luz de la evidencia y de la evolución tecnológica y social para mantener su vigencia.