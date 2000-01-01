Manifest per la integritat acadèmica en la docència i l'aprenentatge
La integritat acadèmica és un pilar fonamental per garantir una educació universitària de qualitat i una relació de confiança entre l'estudiantat i el professorat a la UOC.
En un entorn de formació virtual, la integritat acadèmica es construeix a través d'una activitat docent exigent i compromesa, que es desenvolupa en entorns d'aprenentatge que fomenten la responsabilitat i la confiança entre el professorat i l'estudiantat i en què el disseny de l'avaluació valora el procés d'aprenentatge, de manera que esdevé un reflex fidel de les competències adquirides. Posar en valor el rigor del model pedagògic, la professionalitat del professorat i el compromís de l'estudiantat en el seu aprenentatge és essencial per reforçar la reputació institucional i incrementar la confiança de la societat i el mercat laboral en els nostres títols, i consolida la UOC com un referent de qualitat internacional.
Tanmateix, reforçar la integritat acadèmica és un repte complex i, per aquest motiu, la UOC proposa abordar-lo amb el compromís i la participació activa de tota la comunitat universitària, fomentant que el professorat i l'estudiantat comparteixin la responsabilitat de sostenir aquesta cultura i actuïn de manera coherent amb els valors i el marc institucional que guien el procés d'aprenentatge, i impulsant una cultura universitària basada en la responsabilitat, l'honestedat i la confiança.
En aquesta direcció, la UOC es dota d'un model d'integritat acadèmica format per un ampli ventall de mecanismes relacionats amb els àmbits següents:
- El marc institucional, que defineix el compromís institucional i les normes ètiques i jurídiques que componen el marc de referència de la integritat acadèmica de la UOC.
- L’aprenentatge sobre la integritat, per promoure que el professorat i l'estudiantat puguin comptar amb les competències i els coneixements necessaris que permeten actuar d'acord amb el marc institucional.
- La governança, formada pels principis, els procediments i els mecanismes de què es dota la Universitat per definir el marc institucional i garantir-ne l'aplicació, el seguiment i l'avaluació i la resolució dels conflictes que puguin sorgir.
- La infraestructura tecnològica, que incorpora les eines i les aplicacions per facilitar que el procés d'aprenentatge es desenvolupi de manera íntegra i es pugui assegurar l'autoria i la identitat de l'estudiantat en les activitats d'avaluació.
- La garantia del marc institucional de la integritat acadèmica a la UOC, mitjançant els mecanismes que n'han de permetre la supervisió, el control i la millora.
Aquests mecanismes, articulats al servei d'una cultura de confiança, s'han d’adaptar de manera flexible i dinàmica a les circumstàncies que concorrin en cada aula i programa i en el conjunt de la Universitat, amb la finalitat de promoure els canvis necessaris per trobar nous equilibris que portin a la construcció d'entorns d'aprenentatge que permetin avançar cap a una cultura universitària que fomenti la integritat en el conjunt de la Universitat.
La intel·ligència artificial generativa transforma les condicions de l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació. La UOC en promou un ús responsable, crític i transparent, i acompanya l'estudiantat i el professorat en el desenvolupament del criteri per decidir quan i com emprar-la de manera coherent amb els objectius d'aprenentatge i amb les condicions de cada activitat avaluativa. La Universitat es compromet a garantir les condicions que fan possible la integritat: regles clares i conegudes, un disseny docent i avaluatiu que la promogui, formació i acompanyament per al professorat propi i col·laborador i per als tutors i tutores, eines adequades i procediments justos. Aquesta responsabilitat és recíproca.
En el model en línia, la integritat en l'avaluació descansa primer en el disseny d'una avaluació autèntica i contínua i en la confiança, i no en la supervisió generalitzada. Assegurar l'autoria i la identitat de l'estudiantat és també una qüestió d'equitat i de drets. Quan calguin mesures de verificació, la Universitat les regularà i les aplicarà per respectar la privacitat de l'estudiantat, en el marc de la seva governança de la integritat.
Aquest manifest constitueix el compromís de la UOC amb la integritat en la docència i l'aprenentatge i s'afegeix de manera complementària a altres compromisos adoptats per la Universitat per reforçar la integritat i, en particular, el Codi d'integritat de la recerca a la UOC. La UOC entén aquest manifest com un compromís viu, que es revisarà periòdicament a la llum de l'evidència i de l'evolució tecnològica i social per mantenir-ne la vigència.