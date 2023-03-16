La UOC y la Fundación VASS forman a una cincuentena de personas con discapacidad en competencias digitalesEstos estudiantes han conseguido en un año titularse en disciplinas como diseño accesible, herramientas digitales de productividad, gestión de contenidos web y programación
En un contexto de carencia estructural de talento digital y de nuevas exigencias regulatorias europeas en materia de accesibilidad, la Cátedra UOC - Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras presenta los primeros resultados desde que se creó: 51 personas con discapacidad se formaron en 2025 en competencias tecnológicas de alta demanda para acceder al mercado laboral. Los resultados se han presentado en la jornada "Transformación Digital Sin Barreras: resultados, alianzas e impulso empresarial para la inclusión", celebrada el 24 de febrero en el Campus UOC.
Esta Cátedra es especialmente estratégica porque nació en junio de 2025, cuando entraba en vigor la Ley Europea de Accesibilidad (EAA), que amplía la exigencia de accesibilidad en sectores como la banca, el comercio electrónico, la educación en línea o el transporte, y consolida la accesibilidad digital como una obligación normativa y una ventaja competitiva. Así, en plena transición digital europea, la inclusión deja de ser una política social para convertirse en una estrategia de competitividad.
La jornada ha sido inaugurada por Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), José Pérez Melber, CEO Global de VASS y presidente de la Fundación VASS, y Jesús Celada, embajador de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha intervenido en línea.
Para Àngels Fitó, rectora de la UOC, "la accesibilidad digital no es solo una cuestión de responsabilidad social; es también una cuestión estratégica. Las personas con discapacidad representan, a escala global, más de 1.300 millones de personas. Diseñar entornos digitales accesibles amplía mercados, mejora la experiencia de usuario para todo el mundo e impulsa la innovación. La inclusión es también una inversión inteligente".
Así mismo, José Pérez Melber, CEO Global de VASS, ha subrayado: "La competitividad del futuro dependerá de nuestra capacidad por integrar todo el talento disponible y diseñar entornos digitales accesibles desde el origen. La accesibilidad no es un añadido ni una capa posterior: forma parte del core tecnológico de cualquier organización que aspire a liderar. El talento digital existe; lo que debemos eliminar son las barreras".
Por su parte, Jesús Celada, embajador de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha recordado: "La accesibilidad digital es un derecho reconocido por las Naciones Unidas. La digitalización solo será transformadora si es inclusiva".
Formación tecnológica especializada, gratuita y en línea
En un momento en que el tejido empresarial reclama perfiles digitales cualificados y la carencia de talento tecnológico es estructural, 51 personas con discapacidad accedieron en 2025 a formación tecnológica especializada, gratuita, en línea y plenamente accesible en el marco de la Cátedra UOC - Fundación VASS. Los cuatro itinerarios —diseño accesible, herramientas digitales de productividad, gestión avanzada de WordPress y programación en Python— se han impartido en la modalidad en línea, eliminando no solo la barrera económica, sino también la geográfica y de movilidad. No se trata de programas asistenciales, sino de capacitación real en ámbitos con empleabilidad directa. La iniciativa demuestra que el talento digital existe también en colectivos tradicionalmente excluidos del mercado laboral tecnológico. La clave no es la capacidad, sino el acceso.
Además, el diseño de los contenidos ha contado con la colaboración de VASS University, que ha aportado conocimiento experto del ámbito empresarial y tecnológico, garantizando la alineación de la formación con las necesidades reales del mercado.
Marta López, directora de la Cátedra, ha destacado: "Más allá de las cifras, lo relevante es haber demostrado que es posible ofrecer formación digital avanzada con un modelo realmente inclusivo, flexible y alineado con las necesidades del mercado laboral. La accesibilidad no es una adaptación posterior, es un principio de diseño".
Investigación aplicada con impacto real en la empresa
Uno de los ejes centrales de la Cátedra en 2025 ha sido la investigación aplicada en accesibilidad digital y empleabilidad, orientada a trasladar conocimiento técnico directamente al tejido empresarial y a las administraciones públicas. Fruto de esta línea estratégica, se han desarrollado instrumentos prácticos, de acceso público y gratuito:
- Guía de accesibilidad digital alineada con la Ley Europea de Accesibilidad y los estándares WCAG.
- Guía práctica para iniciar diagnósticos de accesibilidad en webs y aplicaciones.
- Herramientas de autodiagnóstico basadas en 79 criterios WCAG 2.2, con trazabilidad y exportación de resultados.
- Semáforo de accesibilidad digital, que visibiliza el nivel real de cumplimiento en el sector público español a partir de datos oficiales.
Estas herramientas no solo facilitan el cumplimiento normativo, sino que permiten a las organizaciones iniciar procesos estructurados de mejora competitiva sin barreras económicas y democratizar el acceso a la accesibilidad digital.
Antonio Rueda, codirector de la Cátedra y director de la Fundación VASS, lo resume así:
"Sin accesibilidad no hay Talento Digital para Todos. Y sin todo el talento, no hay competitividad".
Gobernanza estratégica y dimensión internacional
Con una gobernanza estructurada a través del Consejo Asesor, formado por referentes del ámbito empresarial, institucional y académico, y con la incorporación de Jesús Celada, embajador de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el modelo consolida una alianza estratégica universidad-empresa con proyección internacional y define un nuevo estándar en la conexión entre accesibilidad digital, empleabilidad y competitividad.
Álbum de fotos de la jornada "Transformación Digital Sin Barreras: resultados, alianzas e impulso empresarial para la inclusión".