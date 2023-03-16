En un contexto de carencia estructural de talento digital y de nuevas exigencias regulatorias europeas en materia de accesibilidad, la Cátedra UOC - Fundación VASS para la Transformación Digital sin Barreras presenta los primeros resultados desde que se creó: 51 personas con discapacidad se formaron en 2025 en competencias tecnológicas de alta demanda para acceder al mercado laboral. Los resultados se han presentado en la jornada "Transformación Digital Sin Barreras: resultados, alianzas e impulso empresarial para la inclusión", celebrada el 24 de febrero en el Campus UOC.

Esta Cátedra es especialmente estratégica porque nació en junio de 2025, cuando entraba en vigor la Ley Europea de Accesibilidad (EAA), que amplía la exigencia de accesibilidad en sectores como la banca, el comercio electrónico, la educación en línea o el transporte, y consolida la accesibilidad digital como una obligación normativa y una ventaja competitiva. Así, en plena transición digital europea, la inclusión deja de ser una política social para convertirse en una estrategia de competitividad.

La jornada ha sido inaugurada por Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), José Pérez Melber, CEO Global de VASS y presidente de la Fundación VASS, y Jesús Celada, embajador de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha intervenido en línea.

Para Àngels Fitó, rectora de la UOC, "la accesibilidad digital no es solo una cuestión de responsabilidad social; es también una cuestión estratégica. Las personas con discapacidad representan, a escala global, más de 1.300 millones de personas. Diseñar entornos digitales accesibles amplía mercados, mejora la experiencia de usuario para todo el mundo e impulsa la innovación. La inclusión es también una inversión inteligente".

Así mismo, José Pérez Melber, CEO Global de VASS, ha subrayado: "La competitividad del futuro dependerá de nuestra capacidad por integrar todo el talento disponible y diseñar entornos digitales accesibles desde el origen. La accesibilidad no es un añadido ni una capa posterior: forma parte del core tecnológico de cualquier organización que aspire a liderar. El talento digital existe; lo que debemos eliminar son las barreras".

Por su parte, Jesús Celada, embajador de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha recordado: "La accesibilidad digital es un derecho reconocido por las Naciones Unidas. La digitalización solo será transformadora si es inclusiva".