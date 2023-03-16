La UOC i la Fundació VASS formen una cinquantena de persones amb discapacitat en competències digitalsAquests estudiants han aconseguit en un any titular-se en disciplines com disseny accessible, eines digitals de productivitat, gestió de continguts web i programació
En un context de manca estructural de talent digital i de noves exigències regulatòries europees en matèria d'accessibilitat, la Càtedra UOC - Fundación VASS per a la Transformació Digital sense Barreres presenta els primers resultats des que es va crear: 51 persones amb discapacitat s'han format el 2025 en competències tecnològiques d'alta demanda per accedir al mercat laboral. Els resultats s'han presentat a la jornada "Transformació Digital Sense Barreres: resultats, aliances i impuls empresarial per a la inclusió", celebrada el 24 de febrer al Campus UOC.
Aquesta Càtedra és especialment estratègica perquè va néixer el juny del 2025, quan entrava en vigor la Llei europea d'accessibilitat (EAA), que amplia l'exigència d'accessibilitat en sectors com la banca, el comerç electrònic, l'educació en línia o el transport, i consolida l'accessibilitat digital com una obligació normativa i un avantatge competitiu. Així, en plena transició digital europea, la inclusió deixa de ser una política social per convertir-se en una estratègia de competitivitat.
La jornada ha estat inaugurada per Àngels Fitó, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), José Pérez Melber, CEO Global de VASS i president de la Fundación VASS, i Jesús Celada, ambaixador de les Nacions Unides per a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que ha intervingut en línia.
Per a Àngels Fitó, rectora de la UOC, "l'accessibilitat digital no és només una qüestió de responsabilitat social; és també una qüestió estratègica. Les persones amb discapacitat representen, a escala global, més de 1.300 milions de persones. Dissenyar entorns digitals accessibles amplia mercats, millora l'experiència d'usuari per a tothom i impulsa la innovació. La inclusió és també una inversió intel·ligent".
Així mateix, José Pérez Melber, CEO Global de VASS, ha subratllat: "La competitivitat del futur dependrà de la nostra capacitat per integrar tot el talent disponible i dissenyar entorns digitals accessibles des de l'origen. L'accessibilitat no és un afegit ni una capa posterior: forma part del core tecnològic de qualsevol organització que aspiri a liderar. El talent digital existeix; el que hem d'eliminar són les barreres".
Per la seva part, Jesús Celada, ambaixador de les Nacions Unides per a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, ha recordat: "L'accessibilitat digital és un dret reconegut per les Nacions Unides. La digitalització només serà transformadora si és inclusiva".
Formació tecnològica especialitzada, gratuïta i en línia
En un moment en què el teixit empresarial reclama perfils digitals qualificats i la manca de talent tecnològic és estructural, 51 persones amb discapacitat han accedit el 2025 a formació tecnològica especialitzada, gratuïta, en línia i plenament accessible en el marc de la Càtedra UOC - Fundación VASS. Els quatre itineraris —disseny accessible, eines digitals de productivitat, gestió avançada de WordPress i programació en Python— s'han impartit en la modalitat en línia, eliminant no només la barrera econòmica, sinó també la geogràfica i de mobilitat. No es tracta de programes assistencials, sinó de capacitació real en àmbits amb ocupabilitat directa. La iniciativa demostra que el talent digital existeix també en col·lectius tradicionalment exclosos del mercat laboral tecnològic. La clau no és la capacitat, sinó l'accés.
A més, el disseny dels continguts ha comptat amb la col·laboració de VASS University, que ha aportat coneixement expert de l'àmbit empresarial i tecnològic, garantint l'alineació de la formació amb les necessitats reals del mercat.
Marta López, directora de la Càtedra, ha destacat: "Més enllà de les xifres, el que és rellevant és haver demostrat que és possible oferir formació digital avançada amb un model realment inclusiu, flexible i alineat amb les necessitats del mercat laboral. L'accessibilitat no és una adaptació posterior, és un principi de disseny".
Recerca aplicada amb impacte real a l'empresa
Un dels eixos centrals de la Càtedra el 2025 ha estat la recerca aplicada en accessibilitat digital i ocupabilitat, orientada a traslladar coneixement tècnic directament al teixit empresarial i a les administracions públiques. Fruit d'aquesta línia estratègica, s'han desenvolupat instruments pràctics, d'accés públic i gratuït:
- Guia d'accessibilitat digital alineada amb la Llei europea d'accessibilitat i els estàndards WCAG.
- Guia pràctica per iniciar diagnòstics d'accessibilitat en webs i aplicacions.
- Eines d'autodiagnòstic basades en 79 criteris WCAG 2.2, amb traçabilitat i exportació de resultats.
- Semàfor d'accessibilitat digital, que visibilitza el nivell real de compliment en el sector públic espanyol a partir de dades oficials.
Aquestes eines no només faciliten el compliment normatiu, sinó que permeten a les organitzacions iniciar processos estructurats de millora competitiva sense barreres econòmiques i democratitzar l'accés a l'accessibilitat digital.
Antonio Rueda, codirector de la Càtedra i director de la Fundación VASS, ho resumeix així:
"Sense accessibilitat no hi ha Talent Digital per a Tots. I sense tot el talent, no hi ha competitivitat".
Governança estratègica i dimensió internacional
Amb una governança estructurada a través del Consell Assessor, format per referents de l'àmbit empresarial, institucional i acadèmic, i amb la incorporació de Jesús Celada, ambaixador de les Nacions Unides per a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), el model consolida una aliança estratègica universitat-empresa amb projecció internacional i defineix un nou estàndard en la connexió entre accessibilitat digital, ocupabilitat i competitivitat.
Àlbum de fotos de la jornada "Transformació Digital Sense Barreres: resultats, aliances i impuls empresarial per a la inclusió".