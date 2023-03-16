¿Quién no ha buscado información en la Wikipedia alguna vez en la vida? Y, cuando lo hacemos, sabemos que es una fuente de información confiable y de calidad. Esta página, utilizada por estudiantes, periodistas, científicos y cualquier internauta que quiera saber más de un tema, es una de las columnas vertebrales del conocimiento en internet. El día 16 de marzo, la versión catalana, fundada solo dos meses después de la salida de la Wikipedia original en inglés –impulsada por el emprendedor norteamericano Jimmy Wales –, cumple veinticinco años. La Wikipedia en catalán fue la tercera en crearse, pocos minutos después de la versión alemana, y es una de las más activas –acumula más de 700.000 artículos–, además de ser considerada la quinta del mundo en calidad de los contenidos.

Àlex Hinojo , gestor cultural que escribe con el alias Kippelboy, es uno de los contribuidores más activos entre el grupo de 2.500 colaboradores estables que tiene la Wikipedia, y también uno de los más antiguos: trabaja en ella desde 2007. "La Wikipedia en catalán tiene un número de artículos muy superior al que le correspondería por número de hablantes. A modo de comparación, esto significa que, a pesar de tener más de 20 veces más de hablantes, la Wikipedia en castellano solo tiene el doble de entradas, y la francesa, el triple que la catalana".

La UOC y la Wikipedia: una estrecha relación de amistad y profesional

Para la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el hito de los veinticinco años de la Wikipedia tiene un significado especial por la estrecha vinculación que siempre ha tenido con la plataforma: fue la primera universidad europea –y la segunda del mundo después de la Berkeley– en incorporar a un wikipedista residente , en 2014, y ha desarrollado un elevado número de proyectos de investigación y publicaciones alrededor de la enciclopedia en línea. La incorporación del ingeniero industrial Pep Adrian, miembro del Amical Wikimedia , como wikipedista residente fue un hito que confirmó el compromiso de la UOC con la difusión del conocimiento en abierto, además de estrechar la relación con la comunidad Wiki.

Eduard Aibar , catedrático y profesor de los Estudios de Artes y Humanidades e investigador del grupo MUSSOL. Filosofía para los retos contemporáneos, ha sido el investigador de la UOC que ha liderado más proyectos relacionados con la Wikipedia. "El principal mérito de esta enciclopedia en línea es haberse mantenido durante tantos años entre las diez webs más visitadas, sin ser propiedad de ninguna gran empresa ni corporación. De hecho, se ha convertido en un caso aislado en un mar de iniciativas por parte de las grandes corporaciones que dominan internet. Esto ha sido posible, por un lado, porque la gestión y el control está en manos de los usuarios, y, por el otro, porque es una herramienta que es útil para muchas personas".

Democratización del saber científico y potente herramienta educativa

Aibar ha sido un gran promotor de la Wikipedia en la UOC para incentivar la edición entre los profesores, los investigadores y los estudiantes, además de haber dirigido varios proyectos de investigación sobre la plataforma, centrándose en su uso como herramienta educativa y divulgativa de la ciencia. En 2016, fue uno de los autores del primer estudio que se hizo sobre el contenido científico de la Wikipedia (en castellano), que determinó que era la principal fuente de información científica de la ciudadanía, un recurso informativo y educativo de calidad y fiable, dado que los editores utilizaban fuentes primarias –revistas científicas de prestigio– y no secundarias o divulgativas. A raíz de esta investigación, publicó la Guia de recomanacions i bones pràctiques per a editar el contingut científic de la Viquipèdia , especialmente orientada a científicos y centros de investigación con el objetivo de promover la Wikipedia como canal de comunicación abierto de la ciencia.

Aibar ve la Wikipedia en catalán como "la herramienta de democratización del conocimiento a gran escala más importante de los últimos tiempos". El investigador, experto en las interacciones entre la tecnología y la sociedad, ha publicado un gran número de trabajos relacionados con la plataforma, como por ejemplo: Dossier "Recerca acadèmica sobre la Viquipèdia" (Digithum: a relational perspective on culture and society, 2012); De la ciencia abierta a la investigación abierta: los vínculos entre la producción colaborativa y la cultura científica en la era de internet (Fronteras de la ciencia: hibridaciones, 2012); Producción colaborativa y ciencia: un estudio empírico sobre las percepciones y prácticas del profesorado respecto a la Wikipedia (Nau Llibres, 2013); An empirical study on faculty perceptions and teaching practices of wikipedia (Proceedings of the European Conference on e-Learning, ECEL, 2013); Wikipedia at university: what faculty think and do about it ( Electronic Library, 2015); Wikipedia, academia, and science (AAAI Workshop - Technical Report, 2015), y La ciència de la Viquipèdia: l'enciclopèdia virtual com a canal de comunicació pública de la ciència (Mètode: Revista de Difusió de la Investigació, 2016).

Recientemente, el investigador Marcelo Maina , profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación , ha participado en una investigación sobre el valor pedagógico de las contribuciones de los estudiantes en la Wikipedia, que ha analizado cómo la edición colaborativa puede convertirse en una estrategia eficaz de aprendizaje universitario, incentivando la colaboración, la alfabetización digital y el pensamiento crítico.

En estos veinticinco años de vida, la Wikipedia ha ido evolucionando hacia mejor en muchos aspectos, como, por ejemplo, en la diversidad de género. Históricamente, sus contribuidores habían sido predominantemente hombres, pero en los últimos años ha incorporado a más mujeres, tanto como editoras como en la representación de los artículos. "Necesitamos más manos y más diversas", dice Àlex Hinojo. "Hace más de 15 años empezamos proyectos con perspectiva de género en la Wikipedia, tanto en cuanto a la participación como al contenido y la visión. Hemos hecho muchos avances, pero nos queda un largo camino por recorrer".

Uno de los retos principales a los que hace frente ahora la enciclopedia en línea es la irrupción de los sistemas de inteligencia artificial generativa, que se han convertido en la fuente de información de muchas personas, especialmente de los jóvenes. "La gente ya no lee o no sabe leer, o no retiene la información. Nos hemos convertido en un repositorio, y nos leen más las máquinas que las personas. Las personas se aburren antes", asegura el wikipedista.

La IA: ¿una competencia real?

Para Eduard Aibar, las nuevas herramientas de IA representan una cierta competencia para la Wikipedia, pero existen diferencias importantes que favorecen la enciclopedia en línea: "Los sistemas de control de calidad de la Wikipedia y la norma de aportar explícitamente las fuentes de información (fiables) en los artículos, no existen del mismo modo en la IA generativa. Los sistemas de IA son propiedad de grandes corporaciones, vinculadas a ideologías político-sociales concretas, a menudo reaccionarias o muy conservadoras. Varios estudios han mostrado que estas ideologías producen sesgos, a veces bastante evidentes, pero otros mucho más sutiles, en sus resultados".

Àlex Hinojo coincide con Aibar en que la Wikipedia es una fuente de información más confiable por su "transparencia y trazabilidad. Te proporciona el historial de cada artículo y las fuentes, algo que actualmente no ofrecen los chatbots de IA. Es cierto que cada vez la gente se informa más por otros canales –no solo la IA, también las redes sociales–, pero esto no significa que la Wikipedia no sea necesaria". Hinojo cree que se convertirá en un punto para verificar información, pero que sobrevivirá: "Vivimos en un tiempo hiperacelerado, pero no puede durar para siempre. El ser humano necesita contexto para entender el mundo".