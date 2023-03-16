Una investigación publicada en abierto en la revista Educación a Distancia sobre el valor pedagógico de las contribuciones estudiantiles en Wikipedia ha analizado cómo la edición colaborativa en esta enciclopedia digital puede convertirse en una estrategia eficaz de aprendizaje universitario.

El trabajo, en el que ha participado Marcelo Maina, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con Ángel Obregón, de la Universidad Isabel I, se centró en la participación de más de 1.700 estudiantes de un máster en línea, que realizaron más de 57.000 ediciones en Wikipedia a lo largo de ocho semestres académicos. Para evaluar las contribuciones se utilizó ORES, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la Fundación Wikimedia que permite distinguir ediciones constructivas de aquellas que pueden dañar un artículo.

La investigación Las contribuciones de los estudiantes a Wikipedia como evidencia de aprendizaje y de desarrollo de competencias en educación a distancia concluye que las ediciones evidenciaron un aprendizaje progresivo y una mejora constante en la calidad de las aportaciones. Tal y como señalan los investigadores, “los datos de buena fe (altos) y de daños provocados (bajos) evidencian el desarrollo de competencias digitales y del cumplimiento de las normas de publicación en la enciclopedia”.