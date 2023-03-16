Una investigación señala que editar la Wikipedia favorece el aprendizajeSegún los investigadores, trabajar en la enciclopedia en línea facilita tanto competencias digitales como transversales
Una investigación publicada en abierto en la revista Educación a Distancia sobre el valor pedagógico de las contribuciones estudiantiles en Wikipedia ha analizado cómo la edición colaborativa en esta enciclopedia digital puede convertirse en una estrategia eficaz de aprendizaje universitario.
El trabajo, en el que ha participado Marcelo Maina, de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), junto con Ángel Obregón, de la Universidad Isabel I, se centró en la participación de más de 1.700 estudiantes de un máster en línea, que realizaron más de 57.000 ediciones en Wikipedia a lo largo de ocho semestres académicos. Para evaluar las contribuciones se utilizó ORES, un sistema de inteligencia artificial desarrollado por la Fundación Wikimedia que permite distinguir ediciones constructivas de aquellas que pueden dañar un artículo.
La investigación Las contribuciones de los estudiantes a Wikipedia como evidencia de aprendizaje y de desarrollo de competencias en educación a distancia concluye que las ediciones evidenciaron un aprendizaje progresivo y una mejora constante en la calidad de las aportaciones. Tal y como señalan los investigadores, “los datos de buena fe (altos) y de daños provocados (bajos) evidencian el desarrollo de competencias digitales y del cumplimiento de las normas de publicación en la enciclopedia”.
“La edición de Wikipedia no sólo permite el desarrollo de competencias específicas, sino que también promueve la colaboración, la alfabetización digital y el pensamiento crítico”
Favorecer competencias transversales
Más allá del aprendizaje disciplinar, el estudio confirma que esta metodología favorece competencias transversales esenciales. Según Maina -adscrito al grupo de investigación de Educación y TIC (Edul@b), del centro UOC-FuturEd, y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación- y Obregón, “la implementación de esta estrategia de escritura colaborativa no solo ha permitido que los estudiantes desarrollen conocimientos propios a la asignatura, sino que también ha fomentado el pensamiento crítico, la reflexión, el trabajo en equipo y las competencias digitales”.
El proyecto se estructuró en fases, comenzando con la investigación documental y la redacción colaborativa en un taller de Wikipedia, hasta llegar a la publicación final en la enciclopedia. La supervisión del profesorado fue clave: “ningún grupo pudo publicar sin previa habilitación en su primer intento, lo que indica la necesidad de formación para editar con el rigor necesario”, afirman los expertos.
Aunque la mayoría de los participantes no continuaron editando Wikipedia tras la actividad, los artículos publicados se mantuvieron estables y con escasas correcciones posteriores, lo que demuestra la calidad de sus aportaciones.
En conclusión, el estudio aporta evidencias sólidas de que Wikipedia, lejos de ser un mero recurso de consulta, puede transformarse en un espacio formativo de gran valor en la educación superior a distancia. Como resumen los profesores: “La edición de Wikipedia como actividad educativa no solo permite el desarrollo de competencias específicas, sino que también promueve habilidades transversales como la colaboración, la alfabetización digital y el pensamiento crítico”.
Esta investigación se alinea con la misión de investigación de la UOC de Educación a lo largo de la vida y favorece el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Educación de calidad.
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Obregon Sierra, Ángel, & Fabián Maina, M. (2025). Las contribuciones de los estudiantes a Wikipedia como evidencia de aprendizaje y de desarrollo de competencias en educación a distancia. Revista de Educación a Distancia (RED), 25(82). https://doi.org/10.6018/red.640511
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